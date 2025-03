Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Fonte: iStock Cascata del Toce in Val Formazza

Nella cornice naturale dei verdeggianti pendii che conducono in Val Formazza, si trova un luogo di benessere e divertimento per tutta la famiglia che unisce calde acque termali a eccellenti servizi che coccolano ogni visitatore, accompagnati da una magnifica vista sulle Alpi. Si tratta delle Terme di Premia, in Piemonte, adagiate nella Valle Antigorio (Alta Val d’Ossola) in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, nel pittoresco borgo di Cadarese di Premia.

Le 3 piscine termali all’aria aperta e le 5 interne, con idromassaggi e getti cervicali e plantari, raccolgono le acque provenienti dalla sorgente di Premia, che sgorgano ad una temperatura di 44°C per poi assestarsi attorno ai 32°-36°C. Sono classificate ipertermali solfato calciche, con ottime proprietà terapeutiche e idratanti. Qui sorge anche un centro benessere con saune, bagni turchi e un’area massaggi, che offre una ricca varietà di trattamenti riservati a coloro che vogliono rigenerare corpo e mente. Scopri tutto quello che puoi fare alle Terme di Premia, da soli, in coppia o in famiglia con i bambini, anch’essi protagonisti di una giornata all’insegna del relax.

Come arrivare alle terme di Premia

Per raggiungere le Terme di Premia in auto si percorre l’A26 (Genova Voltri / Gravellona Toce) e arrivati a Domodossola si segue la SS33 Gravellona Toce – , uscendo a Baceno-Formazza. Si seguono poi le indicazioni per la frazione Cadarese e Terme di Premia.

In alternativa, puoi raggiungere Premia a bordo di uno degli autobus in partenza da Domodossola (che è raggiungibile in treno con le linee Novara – Domodossola e Milano – Domodossola), verso Cascate del Toce.

Giorni apertura e orari terme di Premia

Le Terme di Premia, tra le migliori da raggiungere in Italia, sono aperte tutti giorni tranne il martedì, che è il giorno di chiusura settimanale della struttura, dalle 10.00 alle 19.00. Per essere sicuri di poter accedere alle terme, nei week end, nei festivi e in alta stagione è sempre consigliata la prenotazione online.

Da segnalare che dal 5 maggio al 10 giugno 2025 sono previsti lavori di manutenzione che la terranno chiusa al pubblico. La riapertura è prevista per l’11 giugno 2025.

Prezzi terme di Premia

Si può accedere alle Terme di Premia scegliendo tra l’ingresso da 1 ora, da 3 ore oppure giornaliero. Inoltre, si può accedere alle sole piscine termali (sia esterne che interne), al solo centro benessere, oppure a tutto il centro termale con l’ingresso “open”.

Nel primo caso, per accedere alle piscine, i prezzi variano dalla bassa all’alta stagione:

Ingresso 1 ora: da 8 a 12 euro;

Ingresso 3 ore: da 16 a 23 euro;

Ingresso giornaliero: da 25 a 35 euro.

Tali prezzi valgono per tutti gli ospiti dai 14 anni. I bambini sotto ai 3 anni entrano gratuitamente, mentre sono previste agevolazioni per bambini dai 3 ai 13 anni. Se 2 adulti entrano con bambini, esistono tariffe apposite per ingressi “family”.

Gli ingressi “open”, invece, permettono di accedere a tutte le piscine e al centro benessere, con 3 tipologie di sauna, 3 di bagno turco e una sala relax con parete di sale. Di seguito i prezzi, dalla basa all’alta stagione:

Giornaliero Open: da 40 a 55 euro;

3 ore Open: da 27 a 37 euro.

Non mancano anche offerte e ingressi speciali, come i “Percorsi Special Coppia” per due persone (piscine termali, centro benessere e massaggio di coppia rilassante da 45 minuti), che può rappresentare un ottimo regalo. Per il relax di coppia si va dai 160 euro per 3 ore ai 200 euro per l’ingresso giornaliero.

Un’altra iniziativa incanta gli ospiti grazie alla magia delle luci soffuse e delle stelle che punteggiano il cielo nel buio della sera: la “Serata sotto le stelle”, organizzata ogni mese, che coccola gli ospiti dalle 20:30 alle 24:00. Il prezzo è di 40 euro per gli adulti, 15 euro per bambini dai 3 ai 13 anni. Per conoscere le date, che vengono aggiornate continuamente, vi invitiamo a consultare il sito web ufficiale delle Terme di Premia.

Trattamenti e servizi Terme di Premia

Le acque termali di Premia, dalle importanti proprietà benefiche, sono a disposizione di tutti gli ospiti delle piscine termali e del centro benessere della struttura (al quale possono accedere solo gli adulti dai 14 anni). Nelle piscine interne, in particolare, si può godere di caldi getti idromassaggio e si può fare il percorso vascolare, mentre per i più piccoli c’è una piscina dedicata.

Calore e relax sono i protagonisti anche del centro benessere, con saune, bagni turchi, docce emozionali e vasche di reazione, che formano un percorso utile per rinfrescare e tonificare il corpo. Si parte dall’area secca, con sauna finlandese a 90°C, sauna di fieno a 80°C e biosauna a 70°C, per poi passare all’area umida (90%) con bagno di vapore a 42°C, bagno di vapore con thalasso a 45°C e bagno di vapore alle erbe a 65°C.

Il percorso benessere può essere completato con massaggi o trattamenti estetici di vario genere e personalizzati secondo le proprie esigenze. Vengono utilizzate diverse tecniche per alleviare dolori muscolari o articolari, tonificare i tessuti, e migliorare il benessere fisico e mentale, riducendo stress e affaticamento.

Non mancano i servizi sanitari. Le acque termali di Premia Terme, infatti, sono indicate a livello medico per il trattamento delle affezioni dell’apparato respiratorio attraverso aerosol e inalazioni. Ma non è tutto: la balneoterapia è molto indicata per le affezioni articolari e dermatologiche, mentre le cure flebologiche (con il percorso vascolare) sono indicate per l’insufficienza venosa cronica degli arti inferiori. Tutte queste terapie possono essere effettuate privatamente o in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Info utili terme di Premia

Per accedere alle piscine termali delle Terme di Premia è obbligatorio indossare la cuffia e le ciabatte. É possibile acquistarle, insieme ai costumi, nella reception della struttura, dove si può anche prendere a noleggio l’asciugamano (3 euro) e l’accappatoio (6 euro).

Il benessere del corpo passa anche dal cibo: nel centro termale è presente anche un bar tavola fredda dove gustare ricche insalate, piatti dietetici, snack, panini caldi, toast e tanti altri prodotti. Per i bambini, invece, è presente un’area dedicata con giochi e attrazioni, mentre all’esterno è stato allestito un piccolo parco giochi aperto nella stagione estiva.

Coloro che arrivano alle Terme di Premia in auto possono lasciare il mezzo nel grande parcheggio gratuito situato di fronte all’ingresso.

Tutti possono accedere facilmente alla struttura, anche le persone con disabilità, poiché totalmente priva di barriere architettoniche. Ci sono infatti elevatori per l’immersione nelle piscine, mentre a chi possiede certificazioni d’invalidità spetta uno sconto del 50% sull’ingresso alle piscine termali.

Tutte le informazioni aggiornate sulle Terme di Premia sono consultabili sul sito ufficiale della struttura, chiamando al telefono 324617210 oppure inviando una mail a info@premiaterme.com. Pronti a tuffarvi nelle calde acque rilassanti di queste terme piemontesi con vista panoramica sulle splendide Alpi?