iStock La baia di Su Giudeu, nella località vincitrice della Guida Blu 2025 Domus de Maria

Questa meta del Sud della Sardegna si è appena aggiudicata le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano. La Guida Blu 2025 le ha infatti assegnato il titolo di spiaggia più bella d’Italia, premio già ricevuto nelle edizioni passate, ma che quest’anno è ancora più meritato grazie anche alla nascita dell’Area marina protetta di Capo Spartivento avvenuta nel 2024. Inoltre, nel 2025, Domus de Maria è stata tra i 103 Comuni “Amici delle tartarughe marine”, impegnato nella protezione delle nidificazioni delle tartarughe.

Se Domus de Maria può non dirvi nulla, lo farà quando sentirete il nome della zona balneare di questo Comune in cima alla montagna in provincia di Cagliari, rinomato proprio per le sue spiagge, quelle di Chia. Qui, le dune di sabbia sono disegnate dal vento, lo stagno alle sue spalle è popolato da esotici fenicotteri rosa che ogni anno tornano a Chia a colorarne il paesaggio che attira sempre visitatori, e la torre spagnola del 1600 domina l’intero paesaggio e ci ricorda che ci troviamo in Italia e non su un’isola del Mar dei Caraibi, come il color del mare farebbe subito pensare.

Sono andata diverse volte in questa meravigliosa destinazione, ho “provato” le sue spiagge più belle, le calette e i lunghi arenili si sabbia bianchissima e finissima, e mi sono gettata nel suo meraviglioso mare, le cui sfumature variano dal blu al verde smeraldo e che cambia aspetto in base a come soffia il vento. Ecco le spiagge più belle di Chia, tra le più invidiate di tutta la Sardegna.

Dune di Campana

È sicuramente una delle spiagge più selvagge di Domus de Maria, una vera e propria oasi naturale dove la sabbia è dorata e l’acqua dal fondale basso è perfetta per immergersi e rinfrescarsi quando qui soffia lo Scirocco. È molto ampia e, anche in altissima stagione, non si ha la percezione che sia affollata. Ci sono anche degli stabilimenti balneari molto belli, tra cui quello privato del resort Chia Laguna Sardinia, oggi del gruppo Conrad, il più grande e lussuoso hotel di Chia. La spiaggia di Dune di Campana è famosa per le sue altissime dune naturali che offrono riparo dal vento, molto più rispetto alla vicina Su Giudeu. Per raggiungerla, bisogna lasciare l’auto al parcheggio e poi percorrere una lunga passerella di legno sulla sabbia.

Su Giudeu

La si riconosce per l’isolotto che domina la piccola baia di sabbia bianca finissima e che, con la bassa marea, si può raggiungere anche a piedi. Qui l’acqua è trasparente e c’è un piccolo reef dove fare immersioni o snorkeling alla ricerca di qualche polipo. Dietro, la spiaggia è incorniciata da dune altissime che misurano fino a 20 metri e sulle quali, da qualche anno ormai, è vietato camminare per poterle preservare e da una macchia mediterranea fatta principalmente di ginepri. Ed è proprio qui che troviamo la laguna di Chia o Stagno di Spartivento, con i fenicotteri rosa, ma anche aironi, folaghe e altri uccelli acquatici.

Cala Cipolla

Questa piccolissima cala ha sabbia finissima, mare turchese ed è orlata di pini e ginepri. Si può raggiungere solo a piedi, una volta arrivati alla spiaggia di Su Giudeu. Incastonata fra due promontori di granito rosa, la cala forma una sorta di piscina naturale. Alle spalle, anche Cala Cipolla è protetta dalle dune sabbiose e da una fitta macchia mediterranea con pini e ginepri che le conferiscono quel fascino selvaggio che la rende unica. Qui, i colori dell’acqua passano dal turchese al verde smeraldo e i fondali sono bassi e sabbiosi, ideali per i bambini. Riparata dal vento dal promontorio di Capo Spartivento, è tra le spiagge meno ventose di Chia. Essendo piccola, d’estate è molto affollata e non ci sono servizi se non un piccolo chiosco.

iStock

Sa Colonia

L’ isolotto del Cardolinu collegato al resto della spiaggia da un sottile istmo di sabbia e la torre saracena che la domina fanno di questa spiaggia di sabbia finissima lunga circa un chilometro in direzione del monte Cogoni una delle più affascinanti di Chia. È caratterizzata da piccole dune e dallo stagno nella parte a Ovest. A ridosso del promontorio della Torre di Chia, si trovano le rovine fenicie di Bithia, un tocco storico che completa questa località turistica. D’estate si possono noleggiare lettini e ombrelloni e c’è un piccolo chiosco che vende un po’ di tutto, tra cui l’immancabile Ichnusa.

Su Portu

Sempre nei pressi dell’ex Bithia, la baia raccolta di Su Portu, che qualcuno preferisce chiamare Spiaggia del Porticciolo o Torre di Chia, di cui fa parte anche l’isolotto Su Cardulinu, consente di ammirare qualche rovina archeologica. Ma è molto apprezzata anche per la sua sabbia bianca. Per la sua forma a mezzaluna sembra proprio un porto naturale. Attrezzata e con servizi igienici in alta stagione, è perfetta anche le famiglie.

Cala del Morto

Il nome non le rende affatto giustizia, perché siamo su una delle cale più affascinanti di Chia-Domus de Maria: sabbia fine e dorata incorniciata da rocce di granito rosa fanno di questo minuscolo angolo di costa sarda, dove possono starci al massimo una ventina di persone, un piccolo paradiso in Terra. Per raggiungerla, bisogna lasciare l’auto un po’ distante per poi attraversare un sentiero immerso nella macchia mediterranea. Non c’è alcun servizio pertanto bisogna portarsi tutto.

Insomma, Domus de Maria offre spiagge, quelle di Chia, per tutti i gusti: dalle calette selvagge come Cala Cipolla e Cala del Morto ai litorali attrezzati e perfetti per le famiglie o per chi preferisce il comfort come Su Giudeu e Porto Campana, ma ci sono anche quelle per chi non si accontenta dal relax e della tintarella ma che vuole di più: natura e archeologia che può trovare a Su Portu e a Sa Colonia.

Cosa significano le Cinque Vele di Legambiente

Le Cinque Vele sono il massimo riconoscimento della Guida Blu – Il mare più bello di Legambiente e Touring Club Italiano. Vengono assegnate ogni anno a inizio estate alle località costiere che eccellono in qualità delle acque, tutela del paesaggio, sostenibilità dei servizi, fruibilità del territorio e salvaguardia della biodiversità.