Santa Maria di Castellabate, frazione italiana meravigliosa

Tra i tanti borghi meravigliosi che si dipanano lungo le coste campane, ce n’è uno che sembra uscire da una cartolina – e non a caso è stato scelto come location per una celebre commedia italiana. Si tratta della piccola frazione di Santa Maria di Castellabate , che si affaccia sul mar Tirreno con una delle spiagge più graziose di tutto il litorale della regione. Scopriamo qualcosa in più su questo luogo magico.

Santa Maria di Castellabate, panorama da sogno

Siamo in provincia di Salerno, dove si trovano alcune delle più belle località di villeggiatura di tutta la Campania: qui, arroccato su una piccola collina che si sporge sul mare, c'è il paese di Castellabate. O meglio, c'è il suo borgo medievale, un vero gioiello assolutamente da visitare. Il territorio comunale è molto più ampio, e include diverse frazioni sparse prevalentemente lungo la costa. Una delle più suggestive è quella di Santa Maria di Castellabate, un agglomerato di casette che si protende su una piccola spiaggia di sabbia dorata, lambita dalle acque cristalline del Tirreno.

Forse questo panorama non vi è nuovo: Castellabate e la sua graziosa frazione di Santa Maria hanno fatto da sfondo a più di un film, ma la notorietà è arrivata sicuramente a seguito delle riprese di Benvenuti al Sud, la commedia del 2010 con Claudio Bisio e Alessandro Siani, e di quelle del sequel Benvenuti al Nord, uscito al cinema appena un anno dopo. Gran parte della prima pellicola (e solo qualche scena meravigliosa della seconda) è stata girata presso le strette viuzze del borgo medievale e sulla spiaggia di Santa Maria di Castellabate, offrendoci la possibilità di conoscere questi luoghi incantevoli.

Cosa vedere a Santa Maria di Castellabate

La splendida frazione di Santa Maria di Castellabate non è soltanto una delle spiagge più belle della Costiera Cilentana, ma anche un paesino molto grazioso. Lungo le sue stradine strette si possono ammirare alcune delle più affascinanti testimonianze del suo ricco passato, come ad esempio il Santuario di Santa Maria a Mare. Costruito nell'800 sulle ceneri di una cappella del XII secolo, si trova a due passi dalla spiaggia di Marina Piccola e ha una vista meravigliosa. Nella sua abside è custodita la statua di Santa Maria a Mare, che leggenda vuole venne ritrovata in acqua da alcuni pescatori. Ogni 15 agosto, viene trasportata in processione tra le vie del paese, nel corso di una festa che si conclude con magnifici fuochi artificiali di mezzanotte in mare.

A Santa Maria di Castellabate ci sono anche delle antiche dimore nobiliari di grande fascino. Una è Villa Matarazzo, appartenente ad un famoso imprenditore emigrato in Brasile. La villa risale all'800, ed è cinta da un enorme parco che in passato ospitava persino un vigneto. Oggi, tra le sue sale si possono ammirare mostre meravigliose, e in estate la dimora apre i battenti per accogliere grandi artisti della scena nazionale, offrendo spettacoli e concerti al pubblico. Non meno affascinante è Palazzo Belmonte, un antico casino di caccia appartenente ai principi Granito Pignataro di Belmonte. Nel 2011, qui soggiornò l'allora vicepresidente americano Joe Biden, in visita a Santa Maria di Castellabate.