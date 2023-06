Costiera cilentana, 10 luoghi imperdibili

Meno rinomata rispetto a molte altre località balneari delle vicinanze, la Costiera cilentana offre tantissime mete splendide dove trascorrere le vacanze, godendo di un mare cristallino e di piccole spiaggette incastonate tra le scogliere. Quali sono le tappe imperdibili per andare alla sua scoperta? Non si può che partire da Agropoli (in foto), suggestiva cittadina affacciata sul litorale: è considerata la "porta d'ingresso" della Costiera, e tra le sue viuzze si scorgono panorami meravigliosi.