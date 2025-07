Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

iStock Spiaggia sulla costa del Mar Ionio in Albania, vista dal drone

La costa albanese è ormai da anni meta di viaggio dei turisti europei alla ricerca di bellezza autentica, acque azzurre e cristalline e prezzi non troppo alti. Tra le perle meno conosciute ma sempre più amate, spicca sicuramente la spiaggia di Pasqyra, o “Mirror Beach” – spiaggia degli Specchi.

Situata all’estremità meridionale dell’Albania, proprio di fronte all’isola greca di Corfù, a pochi chilometri a nord di Saranda. Questo luogo ha già conquistato il cuore di chi cerca natura incontaminata e relax, senza rinunciare però al fascino di un paesaggio da cartolina.

La spiaggia di Pasqyra è un vero gioiello della costa albanese assolutamente da inserire in un itinerario di viaggio on the road. Chi decide di visitarla, soprattutto nei mesi estivi, troverà un luogo capace di offrire tranquillità, bellezza naturale e un mare tra i più blu del Mediterraneo.

Grazie alla sua posizione strategica tra Saranda e Ksamil, Pasqyra può essere anche la base ideale per esplorare altre spiagge e luoghi d’interesse della zona. Il consiglio è di viverla con calma, arrivando presto la mattina, rispettando l’ambiente e godendosi ogni istante in riva a un mare che, letteralmente, riflette la sua bellezza.

Dove si trova la spiaggia di Pasqyra

La spiaggia di Pasqyra si trova nel sud dell’Albania, lungo la suggestiva costa ionica, a soli 3 km dalla spiaggia di Pulebharda, tra Saranda e Ksamil. È una piccola baia nascosta, incastonata tra alte scogliere calcaree che la proteggono dal vento. Il nome “Pasqyra”, che in albanese significa “specchio”, deriva dall’effetto brillante dell’acqua sotto il sole, tanto limpida da riflettere il cielo e le scogliere circostanti.

Accessibile con qualsiasi tipo di veicolo. In macchina, dalla strada statale SH81 che collega le due località principali si deve prendere una deviazione per Pasqyra. Chi arriva da Saranda impiega circa 15 minuti in auto, mentre da Ksamil la distanza è ancora più breve.

Inoltre si può anche optare per l’autobus che passa ogni ora circa tra Saranda e Butrinto. Non esistono però mezzi pubblici che fermano direttamente sulla spiaggia, quindi, se non si ha voglia di camminare un pochino, il mezzo proprio o un taxi sono le soluzioni migliori.

Raggiungere la spiaggia richiede un po’ di spirito d’avventura e d’adattamento: l’ultimo tratto di strada è sterrato e in discesa ma questo non è sinonimo di impraticabile. Lo sforzo è comunque assolutamente ripagato dal panorama mozzafiato sulla costa albanese.

In alternativa, è possibile raggiungere la spiaggia anche in barca o kayak dalla vicina spiaggia di Jala.

Pasqyra non è una spiaggia particolarmente estesa e questo contribuisce al suo fascino: si ha la sensazione di trovarsi in un angolo segreto. Ovviamente questo luogo è abbastanza conosciuto perciò non troppo lontano dalla folla e dal turismo di massa. Consigliato visitarla la mattina presto per godere dell’alba e farsi un bagno prima dell’arrivo degli altri.

Cosa fare a Pasqyra

Durante l’estate, la spiaggia di Pasqyra diventa una delle mete più apprezzate da chi vuole godere del bellissimo mare albanese in un contesto immerso nella natura. L’acqua qui ha una tonalità davvero unica.

Nel 2024 infatti uno studio condotto da CV Villas – agenzia di affitti vacanze – ha individuato in Pasqyra la spiaggia con il mare più blu del mondo, una caratteristica confermata anche dalla comparazione di immagini satellitari di 200 spiagge globali attraverso l’utilizzo di codici colore digitali. Sicuramente questo è un motivo in più per sceglierla come destinazione per le prossime vacanze estive.

Una volta arrivati, ci si trova di fronte a un piccolo angolo di paradiso: acqua limpida dai colori cangianti, ciottoli bianchi, fondale che degrada dolcemente e una pace difficile da trovare da un’altra parte. Nuotare in questo tratto di mare è un’esperienza rigenerante e indimenticabile, soprattutto alle prime luci del mattino, quando Pasqyra dorme ancora abbracciata dalle scogliere.

Durante l’estate, le temperature possono superare i 30 gradi, quindi è consigliabile arrivare in spiaggia nelle prime ore del giorno o nel tardo pomeriggio. La zona è ideale anche per chi ama fare snorkeling: il mare trasparente e una ricca vita marina, rendono la Spiaggia di Pasqyra perfetta per l’osservazione della vita sottomarina.

Per chi cerca una giornata più dinamica, è possibile avere viste panoramiche sul mare e sulla costa albanese percorrendo sentieri sterrati che si snodano lungo la costa.

iStock

Sebbene la spiaggia sia attrezzata con alcuni servizi essenziali, come noleggio lettini e ombrelloni e un piccolo ristorante vista mare che offre piatti di pesce, la zona conserva ancora un’atmosfera semplice e non troppo commerciale. Questo la rende perfetta per chi cerca un contatto più autentico con la natura di questo Paese.

Consigli per un giorno in spiaggia

Pasqyra è una delle meraviglie offerte da questo tratto di costa albanese. La spiaggia è formata da un fondo misto di sabbia chiara e ciottoli, con tratti rocciosi perfetti per chi ama tuffarsi. Alle spalle della spiaggia, la natura selvaggia crea uno scenario visivo spettacolare.

I servizi in spiaggia sono semplici ma sufficienti per trascorrere una giornata di mare comoda e lontano dalla quotidianità. Si potrà optare per l’affitto di lettini, ombrelloni e per un pasto tipico al bar-ristorante che propone cucina locale e bevande fresche.

Tuttavia, è bene sapere che in alta stagione i prezzi possono salire e che lo spazio disponibile può diventare davvero limitato nelle ore centrali della giornata. Per questo motivo è consigliato arrivare presto, magari portando con sé anche qualche snack o qualche bottiglia d’acqua in più.

iStock

Dal punto di vista ambientale, Pasqyra è una delle spiagge che meglio rappresenta la bellezza naturale dell’Albania. Nonostante l’aumento del turismo negli ultimi anni, questo luogo conserva ancora un certo equilibrio tra sviluppo e rispetto del paesaggio. Le autorità locali, insieme ad alcuni imprenditori privati, hanno mantenuto un approccio sostenibile, evitando costruzioni invasive e mantenendo le infrastrutture minime.