Tra pochi giorni comincia ufficialmente l'estate e, se non avete ancora preso i biglietti per le vacanze, questa è l'offerta flash di Ryanair da non perdere

Fonte: iStock Anche Minorca tra le mete da raggiungere con l'offerta Ryanair

Cosa fare per le vacanze in questa estate 2025? Tra pochi giorni inizierà ufficialmente una delle stagioni più attese dell’anno e la voglia di fare le valigie e partire si fa sentire sempre di più! Che si scelga il mare, la montagna o una capitale europea, i viaggi estivi restano un’opportunità irrinunciabile per staccare la spina, rigenerarsi e fare nuove esperienze, in compagnia, in coppia o in solitaria.

Se non avete ancora scelto la destinazione, sfruttate la nuova offerta flash di Ryanair chi vi permetterà di volare tra l’11 giugno e il 31 luglio 2025 acquistando biglietti a partire da 29,99 euro entro il 12 giugno 2025. La promozione è attiva fino alla mezzanotte di domani ed è valida su tutto il network della compagnia che conta ben 235 località. Noi vi consigliamo queste destinazioni e gli aeroporti dai quali partire beneficiando della promozione!

Da Milano Bergamo a Sarajevo

Se volete scoprire una capitale europea, ma non volete essere travolti dalla classica folla turistica di città quali Parigi o Londra, noi vi consigliamo Sarajevo. È una destinazione sottovalutata rispetto ad altre mete, ma particolarmente interessante e suggestiva, incastonata in una valle circondata dalle Alpi Dinariche lungo il fiume Miljacka, nell’Europa sud-orientale.

Qui il passato incontra il presente, un dettaglio che noterete soprattutto tra le architetture, dove potrete ammirare strutture ancora intatte risalenti all’Impero Ottomano. Non perdete il centro storico e Baščaršija Square, risalente al XV secolo, dove si trova la famosa fontana in legno del ‘700 e dove sperimentare la trilogia chiesa-moschea-sinagoga, testimonianza delle diverse origini della città.

E, soprattutto, quando avrete fame, provate lo street food più amato della città: il cevapcici, un tipo di salsiccia di manzo non speziata, servita con pita, cipolle e il cremoso formaggio kajmak, da accompagnare con un bicchiere di yogurt.

Da Bologna a Minorca

Chi vuole sfuggire al caldo delle città, può sfruttare l’offerta per volare verso Minorca. Qui potrete godervi una vacanza all’insegna di calette selvagge, aree protette e rigogliose, vivaci città portuali e spiagge sabbiose e incontaminate. Delle tre principali Isole Baleari, Minorca punta sul relax e sulla natura, ponendosi come un’ottima destinazione per chi, da una vacanza, desidera soprattutto tranquillità.

Visitate Ciutadella de Menorca, con le sue strade acciottolate, le splendide architetture e gli eleganti palazzi, salite su El Toro per godervi una vista panoramica mozzafiato, scoprite la caratteristica città bianca di Binibeca e ammirate il tramonto dal locale Cova d’en Xoroi.

Da Napoli a Kaunas

Se al mare preferite una meta al fresco, scegliete la Lituania e atterrate nella seconda città più grande del Paese, Kaunas. Nominata Capitale Europea della Cultura nel 2022, è ricca di innovazioni nel campo dell’arte e del design e vanta alcuni musei molto interessanti che non hanno nulla da invidiare a quelli di Vilnius.

Quando visitate Kaunas passeggiate tra la Città Vecchia, con le sue vie acciottolate, scoprite il castello medievale, la piazza e le chiese. Non dimenticate anche la Città Nuova, attraversata dal viale alberato Laisvės alėja, dove troverete i diversi musei e bellissimi edifici art déco.