L’overtourism mette a dura prova i nervi degli amanti dei viaggi e proprio per questo oggi vogliamo suggerirvi alcune mete europee fuori dai percorsi battuti, ideali per chi vuole andare alla ricerca dell’autenticità di un luogo. C’è chi lo chiama undetourism, chi parla di posti nascosti e poi c’è chi come noi vuole fornire una guida per scoprire l’anima più vera del Vecchio Continente. Perché l’Europa ha dei gioielli tutti da scoprire.

Plovdiv in Bulgaria

Plovdiv è una pura poesia urbana. È riconosciuta come una delle città più antiche d’Europa, eppure vibra di una freschezza culturale inaspettata. Passeggiare tra le sue strade significa attraversare epoche diverse: rovine romane, moschee ottomane, case del Rinascimento bulgaro, fino a quartieri hipster pieni di gallerie e caffè. Il quartiere Kapana è un vero laboratorio creativo, pieno di arte di strada e atmosfere bohemien. Perfetta per chi ama la storia ma non vuole rinunciare a un aperitivo con vista.

Brno in Repubblica Ceca

Praga è magica, ma Brno è cool. È la seconda città della Repubblica Ceca, ed è qui che si respira l’energia più autentica. Brno è un mix di architettura, birrifici artigianali e spazi underground. Il suo lato più affascinante? I bunker e i tunnel sotterranei che raccontano storie di guerra e resistenza. Di notte, Brno si trasforma in una festa continua, grazie a un’intensa vita universitaria e culturale.

Sortelha in Portogallo

Sortelha è una cartolina sospesa nel tempo: il minuscolo borgo fortificato del Portogallo centrale sembra uscito da un romanzo fantasy: mura perfettamente conservate, vicoli lastricati e case in pietra granitica. La vita qui scorre lenta, scandita dal rintocco delle campane e dai racconti degli anziani del posto; è perfetto per chi vuole staccare la spina, riscoprendo un ritmo di vita antico, tra silenzi e panorami mozzafiato.

Salonicco in Grecia

Spesso oscurata da Atene, Salonicco è una delle città più affascinanti della Grecia. Crocevia di civiltà, custodisce testimonianze bizantine, romane, ottomane e moderne. Ma ciò che colpisce di più è la sua anima viva: mercati brulicanti, taverne dove il tempo si dilata tra ouzo e risate, festival culturali che animano ogni stagione. Qui la storia è parte del quotidiano e ogni angolo regala una sorpresa.

Pécs in Ungheria

Nel sud dell’Ungheria, Pécs è una città sorprendente, dove si intrecciano influenze ottomane, austro-ungariche e romaniche. È una delle città più creative del paese, piena di street art, gallerie e cortili fioriti. Gli amanti del vino troveranno pane (e Tokaji) per i loro denti nelle colline circostanti. Una destinazione tranquilla ma frizzante, da assaporare senza fretta.

Kamnik in Slovenia

A meno di un’ora da Lubiana, Kamnik è un piccolo gioiello incastonato tra le Alpi di Kamnik-Savinja. È perfetta per chi cerca natura, terme, architettura medievale e panorami che fanno bene all’anima. Il centro storico è una meraviglia da esplorare a piedi, mentre i sentieri portano verso pascoli d’alta quota e baite accoglienti. Slow travel allo stato puro.

North Yorkshire nel Regno Unito

Dimentica Londra: il vero cuore letterario dell’Inghilterra batte tra le brughiere del North Yorkshire dove si trovano i paesaggi che hanno ispirato le sorelle Brontë, le scogliere a picco sul mare, castelli medievali e villaggi da fiaba. Che tu stia esplorando i sentieri del Parco Nazionale o gustando uno Yorkshire pudding in un pub di campagna, qui ogni momento è da romanzo.

Kalmar in Svezia

Kalmar è una piccola città sulla costa sud-orientale della Svezia, spesso dimenticata dai circuiti turistici. Eppure ha tutto: un castello fiabesco, un centro storico colorato, isole da esplorare in bicicletta e uno stile di vita rilassato. Perfetta per chi ama i paesaggi nordici, le giornate lunghe d’estate e il profumo del mare. Una perla sottovalutata che merita attenzione.

Chios in Grecia

Se cerchi una Grecia diversa, Chios fa al caso tuo. Sicuramente poco turistica, soprattutto se confrontata con altre isole greche, questa meraviglia dell’Egeo si è resa famosa per la produzione del mastice, la resina utilizzata in cosmetica e medicina. Ad attirare i visitatori è però il borgo medievale di Pyrgi, con le facciate decorate da motivi geometrici, e Anavatos, sospeso su una scogliera come un fantasma di pietra. Ideale per chi ama esplorare con calma, tra mito e realtà.

Durazzo in Albania

Durazzo è la porta d’accesso a un’Albania che sta lentamente (e meritatamente) conquistando i cuori dei viaggiatori. Dalle spiagge lunghissime alle rovine romane affacciate sul mare fino ai mercati local, ha davvero molto da offrire. Ma c’è di più: la cucina albanese, tra influenze greche, italiane e turche, è un’esplosione di sapori. E i tramonti? Da restare senza fiato, magari con un bicchiere di raki in mano.

Tartu in Estonia

Se Tallinn è la vetrina, Tartu è l’anima dell’Estonia. Città universitaria e vibrante, è un mix di architettura neoclassica, arte contemporanea e locali alternativi. Si respira cultura ovunque: tra i murales, i festival underground e le librerie indipendenti. Perfetta per chi ama perdersi nei caffè letterari e ritrovare il mondo tra una poesia e una birra artigianale.

Cork in Irlanda

Cork è un piccolo concentrato di tutto ciò che rende l’Irlanda speciale, ma senza la folla di Dublino. È una città dallo spirito indipendente, ricca di mercati colorati, caffetterie d’autore e ponti che uniscono il centro ai suoi quartieri artistici. Fermati al mercato inglese per un pranzo gourmet, poi perditi nelle viuzze di Shandon, tra arte urbana e musica dal vivo; è il luogo perfetto per vivere l’Irlanda autentica, tra pioggia leggera e sorrisi sinceri.

El Hierro alle Canarie

Quando si pensa alle isole Canarie si ha l’immagine di alcuni territori affollati e delle spiagge ormai diventate iconiche sui social network. Ma se ti dicessimo che c’è un luogo ancora poco conosciuto? Si tratta di El Hierro, un’isola sostenibile dove la natura regna sovrana e meta di chi cerca un viaggio green con escursioni e rispetto dell’ambiente.

Saka in Estonia

Da non perdere Saka, un vero gioiello dell’Estonia che si affaccia sulla Finlandia. Il villaggio è perfetto per una vacanza affacciata sul mare, a contatto con la natura selvaggia e le foreste. Risulta l’opzione top per chi vuole rilassarsi, riposarsi e ricaricarsi. Dopotutto da qui si può partire per esplorare la costa baltica soggiornando in uno degli eco-resort presenti.