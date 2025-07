iStock La Spiaggia Bianca

Non ci vuole un grande sforzo per innamorarsi di quasi tutte le spiagge della Sardegna, anche se, in alcuni casi, bisogna ammettere che certe location conquistano più di altre. Prendiamo, per esempio, le spiagge nella zona di Golfo Aranci, non lontane dai fasti e dalle atmosfere esclusive della Costa Smeralda, eppure immerse in una piacevole tranquillità estiva. Oltre al blu e alle spiagge di un bianco splendido, potrete imbattervi in piccoli borghi con pescatori che intrecciano le reti e signore affacciate alla finestra desiderose di scambiare qualche chiacchiera.

E se è del blu intenso del mare e del biancore abbagliante della sabbia che avete bisogno, in questa costa della Sardegna c’è una spiaggia in particolare che dovete visitare: la Spiaggia Bianca, un nome, una garanzia estetica.

Dove si trova la Spiaggia Bianca

La Spiaggia Bianca soddisfa anche i turisti più esigenti, regalando quel paesaggio da cartolina che incarna perfettamente l’idea di vacanza da sogno in Sardegna. Per trovarla, dovete dirigervi sulla costa nord-orientale dell’isola, a circa 3 chilometri a sud dal paese di Golfo Aranci. Può essere raggiunta facilmente sia in auto che in bici: è presente un ampio parcheggio a pagamento dove potete lasciare il vostro veicolo a una tariffa di 2 euro all’ora.

Per raggiungere la Spiaggia Bianca vi consigliamo di percorrere la Strada Provinciale 82 e di seguire le indicazioni per la località “Terrata”. Una volta lasciata l’auto nel parcheggio, seguite il breve sentiero che conduce direttamente alla spiaggia.

Cosa fare alla Spiaggia Bianca in estate

Questa perla mediterranea, così chiamata per la finissima sabbia chiara che la caratterizza, è una meta ideale per chi cerca mare cristallino, relax e bellezza incontaminata. Qui, il fascino della natura incontra i comfort necessari per i turisti che hanno bisogno di servizi durante la loro giornata di mare.

La spiaggia, infatti, è circondata da colline basse e dalla tipica macchia mediterranea, offrendo uno scenario naturale mozzafiato, con il mare che sfuma in tutte le tonalità del turchese, dell’azzurro e dello smeraldo. L’acqua è limpida e trasparente, con fondali sabbiosi che degradano dolcemente, rendendola perfetta anche per i bambini.

Pur mantenendo un’atmosfera naturale e rilassata, la spiaggia è attrezzata con lettini e ombrelloni, docce e un piccolo chiosco dove gustare un drink o uno spuntino vista mare.

Per chi desidera esplorare, tra le cose da fare nei dintorni della Spiaggia Bianca ci sono nuotare nelle altre calette incantevoli raggiungibili a piedi o in kayak, come Cala Sassari e Cala Moresca, oppure partecipare a una breve gita in barca per ammirare l’isola di Figarolo o avvistare i delfini, spesso visibili nelle acque del golfo prenotando anche un tour in SUP.

La sera, invece, potete fare una passeggiata nel paesino di Golfo Aranci, dove mangiare i piatti tipici, rigorosamente a base di pesce fresco, o un gelato nella piazzetta principale.