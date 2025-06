Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Vista del borgo siciliano di Petralia Soprana

C’è una notte, nel cuore dell’estate italiana, in cui i borghi più belli d’Italia si trasformano in piccoli teatri a cielo aperto.

È la Notte Romantica, che torna il 21 giugno 2025 a far battere i cuori tra vicoli fioriti, cene a lume di candela, concerti emozionanti e panorami da bacio. Dedicata all’amore in tutte le sue forme, questa rassegna nazionale regala esperienze immersive tra cultura, gastronomia e bellezza, coinvolgendo decine di borghi da Nord a Sud.

Ecco cinque mete indimenticabili dove vivere la magia, più altri consigli per chi vuole esplorare nuove cornici per le proprie emozioni.

La Notte Romantica di Petralia Soprana a lume di candela

Nel cuore delle Madonie, il borgo che nel 2018 è stato proclamato il più bello d’Italia, mette in scena una serata piena di suggestioni e atmosfera ottocentesca.

Dopo un tour tematico tra vicoli e panorami mozzafiato della Sicilia (con tanto di cornice per la foto romantica), ci si sposta a Palazzo Pottino, dove va in scena Candle Night – Stelle d’Autore: un concerto per violino e pianoforte che reinterpreta le più belle canzoni dei grandi cantautori italiani, da Rino Gaetano a Pino Daniele.

Non mancano aperitivi per innamorati nei bar del centro e cene romantiche nei ristoranti, da prenotare in anticipo. Una notte raffinata, intensa, che racconta l’amore con le parole e le note giuste.

A Monte Grimano Terme si brinda sotto le stelle

Nel borgo termale marchigiano, il 21 giugno si trasforma in una vera e propria festa dei sensi. Dopo un’accoglienza speciale con mappa dell’evento, si cena nei locali del paese o ai Giardini Pro Loco, dove va in scena un romantico convivio con musica dal vivo.

Dalla terrazza della lettura parte invece uno spettacolo ispirato a Orgoglio e Pregiudizio, mentre in piazza Garibaldi si balla al ritmo del concerto “In the Name of Love”. A mezzanotte scatta il tradizionale bacio collettivo sotto le stelle, accompagnato da osservazioni astronomiche. Mostre d’arte, fotografie d’autore e installazioni completano questa notte d’estate da incorniciare.

A Cocconato l’amore si racconta con l’arte

In questo gioiello del Piemonte, l’arte incontra il sentimento. Dalle ore 18:00, i locali del borgo propongono menù romantici a tema, mentre le vie si animano con opere di artisti locali trasformando Cocconato in un museo all’aperto.

L’atmosfera è intima e avvolgente: una chitarra classica accompagna i visitatori, mentre una poetessa recita versi d’amore lungo le strade illuminate. Un’esperienza lenta, da vivere a due, tra un piatto del territorio e un’installazione d’arte che lascia senza parole.

A Cervo tra yoga, vibrazioni tibetane e terrazze panoramiche

Nel borgo ligure sospeso tra cielo e mare, la Notte Romantica è un percorso che parte dal corpo e arriva al cuore. Al mattino, appuntamento sulla spiaggia con una sessione di Yoga Tantrico del Kashmir, seguita nel pomeriggio da un dolce laboratorio per bambini.

La sera tutto si fa magia con le campane tibetane sotto le stelle, esperienze sensoriali profonde tra onde e silenzi. La Terrazza del Castello Clavesana accoglie gli innamorati con scorci da sogno, mentre cocktail inediti e dolci a tema completano una serata da meditare, amare, ricordare.

A Conca dei Marini tra sfogliatelle, barche e fuochi d’artificio

Sul tratto più romantico della Costiera Amalfitana, il borgo di Conca dei Marini celebra l’amore con tutta la passione del Sud. Si inizia con giri in barca romantici, si prosegue con l’inaugurazione della mostra fotografica “Dove finisco io” nella chiesa di S. Maria di Grado, seguita da brindisi e sfogliatella Santarosa.

iStock

La sera diventa spettacolo tra teatro e concerti dal vivo, con il duo Lucy Kiely e Cherubino Fariello in Piazza Olmo. A mezzanotte, il bacio collettivo sotto i fuochi d’artificio. Un classico da cartolina, con vista mare e cuore pieno.

In tutta Italia, borghi da sogno per una notte speciale

Oltre ai cinque borghi citati, la Notte Romantica 2025 coinvolge tantissime altre perle italiane come Casale Marittimo, Pietrapertosa, Capranica Prenestina e San Lorenzo Dorsino, solo per citarne alcuni. Il programma completo con tutte le attività è disponibile sul sito ufficiale dell’evento Borghipiubelliditalia.it, dove scegliere il borgo più vicino (o più affascinante).