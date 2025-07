Non servono mega terminal per offrire qualità: una classifica basata su puntualità, svela i migliori aeroporti d'Europa

iStock Bergen Flesland è l'aeroporto migliore d'Europa del 2025

In estate l’attenzione verso gli aeroporti aumenta, favorita dal numero di viaggiatori che affollano i terminal con il desiderio di partire. Non tutti gli scali, però, sono uguali. Alcuni hanno il potere di far decollare, letteralmente, con il sorriso mentre altri mettono alla prova persino le personalità più zen. AirHelp ha stilato la classifica di quelli che sono i migliori e peggiori aeroporti del 2025.

I migliori aeroporti al mondo del 2025

AirHelp ha raccolto da giugno 2024 a maggio 2025 i dati di 58 Paesi per poter stilare la classifica dei migliori e peggiori aeroporti al mondo del 2025. Il ranking si basa su un’analisi dettagliata divisa tra puntualità dei voli, con un peso del 60%, e il restante 40% diviso tra esperienza dei viaggiatori, servizi, personale e qualità di negozi e ristoranti. La top 10 sottolinea come non siano i grandi scali a dare un servizio migliore, anzi.

La top 10 dei migliori aeroporti al mondo del 2025 secondo AirHelp:

Cape Town Airport Doha Hamad Airport Riyadh King Khaled Airport Brasília–Presidente Juscelino Kubitschek Airport Muscat Airport Panama City Tocumen Airport Durban King Shaka Airport Salt Lake City Airport Bergen Flesland Airport Dammam King Fahd Airport

La classifica dei migliori aeroporti in Europa

È Bergen Flesland, nel cuore dei fiordi norvegesi, l’aeroporto europeo con le migliori performance del continente; classificato nono a livello globale secondo la classifica di AirHelp, questo scalo regionale ha conquistato passeggeri e dati grazie a puntualità svizzera, ambienti curati e un servizio impeccabile. Ma non è solo: la Norvegia piazza anche Bodø (23° posto) e Oslo Gardermoen (28°) tra i migliori 30 al mondo. Insomma, se cercate voli puntuali e un’esperienza fluida, il Nord è il vostro punto di partenza ideale.

Tra i migliori aeroporti europei si fanno notare anche alcune piacevoli sorprese. Il Bilbao Airport, nel cuore della regione basca, si piazza al 16° posto globale, mentre l’aeroporto di Keflavík in Islanda chiude la top 30. A quanto pare, anche in Islanda l’esperienza aeroportuale è tutto fuorché glaciale.

I peggiori aeroporti europei

Passiamo ora al tasto dolente: i grandi hub di Francia e UK sembrano incapaci di scrollarsi di dosso la reputazione da “incubo da viaggio”. Parigi Charles de Gaulle si trova mestamente al 181° posto, penalizzato da ritardi cronici e clienti tutt’altro che soddisfatti. Va un po’ meglio a Tolosa-Blagnac (101°), che però resta lontano dalla vetta.

Dall’altra parte della Manica non va meglio: Londra Gatwick si ferma al 235° posto, con punteggi bassi in tutte le categorie. Insomma, se quest’estate avete in programma di passare per questi aeroporti, armatevi di pazienza (e magari di un buon libro).

Un altro nome che spicca è Lussemburgo, che pur trovandosi al 130° posto globale, vanta un incredibile 9,0 nella soddisfazione dei passeggeri. Vuoi vedere che i piccoli aeroporti vincono per attenzione e cura al cliente?

Anche Amsterdam Schiphol, pur scivolando al 111° posto, ottiene un riconoscimento speciale: miglior cibo e bevande in Europa. Se siete foodie anche in viaggio, sapete dove fare scalo.

Ma il fanalino di coda si trova in Grecia: Rodi Diagoras, si piazza al 249° posto su 250 aeroporti analizzati a livello globale. Con un punteggio di appena 6,05 (e un desolante 5,8 per la puntualità), batte solo Tunisi Carthage. Non proprio un biglietto da visita per chi sogna vacanze rilassate.