Maggio è un mese bellissimo: le giornate sono lunghe, la primavera raggiunge il suo apice e, in alcune giornate, si comincia già a intravedere l’estate. Colori e profumi stagionali rendono i momenti all’aria aperta ancor più piacevoli, al punto che spesso si rivela un periodo ideale per viaggiare. E, con un po’ di fortuna, questo è anche un momento ideale per chi vuole iniziare a prendere i primi raggi del sole. Ma dove andare nel vecchio continente per trovare temperature estive e al mare? A rispondere a questa domanda ci abbiamo pensato noi di SiViaggia.

A Rodi, in Grecia, per un primo assaggio d’estate

Per organizzare le proprie vacanze, gli amanti della bella stagione buttano sempre un’occhio sulla Grecia, e la realtà dei fatti è che fanno bene: è una terra di antiche civiltà, paesaggi mozzafiato e acque cristalline, un Paese che riesce a bilanciare perfettamente patrimonio culturale, natura che incanta e un’atmosfera unica. Ma se volete trovare una località che a maggio, quasi sicuramente, è in grado di offrire giornate estive, il consiglio è quello di puntare su Rodi, un’affascinante (e anche la più grande) isola del Dodecaneso che è nota per le sue innumerevoli ricchezze e per il suo clima soleggiato durante tutto l’anno.

La bellissima Rodi, infatti, è l’isola più calda della Grecia nel mese di maggio, un periodo caratterizzato da giornate soleggiate, temperature quasi estive (ma senza l’afa tipica del periodo) e un mare che si presenta persino abbastanza temperato per fare il bagno. Anzi, ad essere del tutto onesti non c’è momento migliore per visitarla e i motivi sono piuttosto semplici: il turismo di massa ancora non c’è, le spiagge sono semivuote e più autentiche e il clima è semplicemente ideale. Le temperature dell’aria si aggirano infatti tra i 26-30°C di giorno e i 18-20°C di notte, mentre quelle del mare tra i 21-24°C.

A Malaga l’estate inizia a maggio

Un’altra destinazione top per trovare l’estate a maggio è Malaga, in Spagna, pittoresca città situata nel cuore della Costa del Sol, che si distingue anche per essere una delle destinazioni più affascinanti e dinamiche della zona meridionale del Paese. Con una storia millenaria, spiagge bellissime e un’atmosfera vivace, offre anche un clima privilegiato: la città inizia a riscaldarsi, ma le temperature non sono ancora quelle torride dell’estate, una combinazione che consente di vivere il mare come si deve e di fare tutte le attività all’aperto che si desiderano (e senza troppo affanno).

In questo periodo le giornate offrono 22-28°C di giorno, mentre il mare consente di fare (freschi) bagni grazie ai suoi 20-22°C. Non manca di certo il sole (le piogge sono pochissime) e in più ci sono tante occasioni di riuscire a scoprire angoli da sogno senza la ressa dei mesi di punta, come la Cattedrale, l’Alcazaba e il Teatro Romano, ma anche Playa de la Malagueta, la spiaggia cittadina in cui dedicarsi a un pomeriggio di abbronzatura.

A Nizza per vivere un’estate anticipata

Un’altra splendida destinazione europea in cui a maggio è possibile vivere un’estate anticipata è Nizza, in Francia, una delle mete più leggendarie della Costa Azzurra. Il motivo è semplicissimo: parliamo di una città dove ci sono sole, mare e cultura, ma anche un’irresistibile atmosfera elegante che consente di scoprire arte, storia, natura e persino situazioni che richiamano la dolce vita.

Il clima di maggio è infatti perfetto, grazie alle giornate soleggiate e alla vibrante atmosfera che pervade la città. Nizza è in fiore e le temperature dell’aria, che in pieno giorno oscillano tra 20°C e 25°C (con picchi che arrivano anche a 28°C), permettono persino di abbronzarsi in spiagge mozzafiato. E se si volesse fare anche un bel bagno? Non dovete assolutamente preoccuparvi, perché l’acqua del mare di Nizza, a maggio, è abbastanza piacevole (tra i 20 e i 22°C). Da non dimenticare che questo mese, oltre a essere quasi il migliore in assoluto per le spiagge, è anche ottimale per coloro che desiderano fare attività acquatiche come il paddleboarding o il kayak lungo la (splendida) costa.

Un angolo di paradiso chiamato Lampedusa

Anche l’Italia offre località che a maggio possono regalare soddisfazioni per chi è in cerca di un’estate anticipata. È il caso della meravigliosa isola di Lampedusa, la più grande delle Pelagie, che offre un mix di sole, mare cristallino e paesaggi naturali mozzafiato. In questo periodo, inoltre, non c’è ancora l’affollamento classico tipico della stagione più calda, ma il clima si rivela comunque straordinario per trascorrere le proprie giornate in spiaggia e dedicarsi alle escursioni.

La temperatura dell’aria si aggira infatti tra i 22°C e 26°C, ma non si possono escludere picchi stagionali di circa 28°C. Il caldo, nell’isola, è quindi sopportabile e il sole non è ancora troppo forte: situazioni che rendono il soggiorno in questo angolo di paradiso italiano praticamente perfetto. A Lampedusa, a maggio, è anche possibile fare il bagno in acque così trasparenti che emozionano, perché la temperatura del mare è di circa 20°C-22°C. Insomma, forse non c’è momento migliore dell’anno per visitare questa isola dalla bellezza incontaminata.

Limassol a maggio: sole, mare e fascino

L’ultima meta che vi consigliamo di raggiungere a maggio se volete vivere un primo assaggio d’estate è Limassol, una delle destinazioni più affascinanti di Cipro. Si tratta infatti di una città che unisce il fascino della tradizione cipriota con il dinamismo di una metropoli moderna, e affacciata anche su un mare bellissimo e spiagge ideali per il relax (ma pure per il divertimento). Durante questo mese dell’anno, infatti, Limassol si presenta come una vera e propria oasi di bellezza e tranquillità, poiché offre il meglio del clima mediterraneo grazie a una combinazione di temperature piacevoli e giornate lunghe e soleggiate.

Il meteo è infatti eccellente per godersi le spiagge e le attività all’aria aperta, con giornate calde (tra i 24°C e i 28°C) e una gradevole brezza marina. Anche la temperatura dell’acqua è abbastanza buona (tra i 20°C e i 22°C), al punto da rivelarsi il sogno realizzabile di coloro che desiderano nuotare e praticare sport acquatici come il windsurf o il kayak.