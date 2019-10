Palermo e la Sicilia inserite tra le 20 mete top secondo “Forbes...

editato in: da

C’è Palermo, e più in generale la Sicilia, tra le destinazioni assolutamente da non perdere secondo la celebre rivista Forbes. L’elenco dei luoghi da visitare nel 2020 è stato compilato dalla Ovation Travel Group sulla base dei trend più recenti e dei desideri dei clienti, e prende in considerazione alcune delle mete più affascinanti e meravigliose del mondo intero.

La prima, splendida località consigliata è il Lake Powell, negli Stati Uniti: un luogo ricco di fascino, dove i giganti rocciosi la fanno da padrone. Ma è il secondo nome della lista a lasciarci – piacevolmente – sorpresi. Si tratta infatti di Palermo, capoluogo siciliano ricco di inestimabili bellezze. La sua storia, antichissima, è una meravigliosa narrazione che ci conduce tra le vie della città, alla scoperta delle più belle testimonianze ancora esistenti di un passato florido e rigoglioso.

Il patrimonio culturale e architettonico di Palermo è di inestimabile valore, a partire da ciò che si cela nel suo centro storico. Sorgono qui alcuni dei più suggestivi e pittoreschi esempi di architettura arabo-normanna, tra i quali spicca l’affascinante Cattedrale, il cui edificio che possiamo ammirare ancora oggi venne eretto a partire dal 1100. Assieme ad altri sei complessi monumentali palermitani, è oggi riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, inserita nel sito conosciuto con il nome di Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale.

Ma Forbes intende celebrare l’intera Sicilia come luogo perfetto per una vacanza nel 2020, consigliandola in particolare alle coppie in cerca di un’esperienza romantica e alle famiglie. Tra le mete citate come assolutamente imperdibili troviamo la suggestiva Valle dei Templi: importante parco archeologico (è il più grande del mondo!) che sorge alle porte della città di Agrigento, ospita alcuni importanti templi dorici risalenti al periodo ellenico, ancora oggi in perfetto stato di conservazione. Passeggiare tra questi colossi in pietra che ci raccontano di un periodo lontanissimo è un’esperienza davvero particolare.

E poi c’è Noto, la capitale del barocco, il cui centro storico è stato dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Di recente ha vissuto momenti di grande fama grazie al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, che ha ravvivato il turismo in una delle più splendide e affascinanti città d’Italia. Infine, la perfetta vacanza siciliana dovrebbe prevedere una visita alle pendici dell’Etna, per ammirare la maestosità di quello che è il vulcano più grande d’Europa, nonché uno dei più attivi al mondo.