Ninh Binh, una delle zone carsiche più impressionanti del mondo

Ninh Binh è una provincia del Vietnam che per la sua indiscutibile bellezza paesaggistica (e non solo) è conosciuta con il soprannome di “Ha Long terrestre”

Fonte: iStock Un angolo della meravigliosa provincia di Ninh Binh

Ninh Binh è una straordinaria provincia del Vietnam dove bellezze storiche e culturali si mescolano con un territorio naturale emozionate: è una delle zone carsiche più affascinanti del mondo.

Avete presente la meravigliosa Ha Long? Parliamo della baia del Vietnam che è ormai simbolo di questo Paese, caratterizzata da acque smeraldine e migliaia di isole calcaree ricoperte di foresta pluviale. Ecco, Ninh Binh la ricorda, e per questo è conosciuta anche con il soprannome di “Ha Long terrestre”: montagne calcaree dove svettano giungle fiorite si alternano a valli ricche di risaie, lambite da fiumi dall’acqua limpida che permettono di fare dei tour in barca davvero indimenticabili.

Ninh Binh, informazioni utili

Ninh Binh è una città del Vietnam e capoluogo dell’omonima provincia che sorge nella parte centro-settentrionale del Paese, nella straordinaria regione del Delta del Fiume Rosso. Lontana più o meno 100 chilometri dalla Capitale Hanoi, è una destinazione meno battuta rispetto ad altre, ma altamente sorprendente e in grado di entrare nel cuore dei suoi visitatori (e senza uscirne più).

La natura, in zona, regna certamente sovrana mostrando alcuni dei suoi lati più belli, ma non mancano la storia, la spiritualità, le architetture tipiche di questo lato di mondo e la cultura, ben distante da quella a cui noi siamo abituati ma totalmente travolgente.

Ninh Binh città, cosa vedere

Che sceglie Ninh Binh come sua tappa durante un viaggio in Vietnam deve essere consapevole di una cosa su tutte: da queste parti annoiarsi è praticamente impossibile. Non solo perché la città offre un caloroso benvenuto, ma anche perché i suoi dintorni sono un concentrato puro di meraviglie, da osservare facendo gite in barca, ciclismo e trekking.

La città, ad essere del tutto onesti, non ha molti tesori da ammirare, ma si rivela un punto di partenza ideale per visitare questa magica provincia che è forse una delle più suggestive di tutto il Paese. Alcune attrazioni sono a diversi chilometri di distanza dal centro cittadino, mentre altre sono davvero vicinissime. Tuttavia, i tour organizzati per scoprire le numerose meraviglie non mancano di certo, e molti di questi sono in partenza dalla stessa Ninh Binh.

Provincia di Ninh Binh, tra pagode e templi

Sono necessari alcuni giorni di viaggio per comprendere al massimo quanto sia affascinante questo territorio del Vietnam. Paesaggi naturali a dir poco emozionanti, infatti, nascondono una serie di templi e pagode antiche che, incastonati tra le montagne, rivelano in maniera ancor più intima e pura tutta la loro spiritualità.

Pagoda di Bai Dinh

Tra le maggiori (anche per dimensioni) attrazioni della provincia c’è certamente la Pagoda di Bai Dinh. Si tratta del complesso di templi buddhisti più grande di tutto il Vietnam e si trova a circa 20 chilometri di distanza dalla città. Composto da due differenti sezioni, una antica e l’altra più recente, si sviluppa in un’area di ben 80 ettari a ridosso e sulle cime di alcune straordinarie colline calcaree.

Fonte: iStock

Il sito, infatti, si compone di diversi templi e oltre 500 statue del Buddha, da scoprire attraverso un tour di almeno 3 ore.

Tra le soste da fare assolutamente segnaliamo Arhat Corridor, un corridoio di circa 13 km impreziosito da ben 500 statue in pietra di Arhat; la Bell Tower, un campanile di 22 metri di altezza che dalla sua vetta regala una vista impressionante; Kuan Yin Hall, un interessante edificio in legno che conserva una statua del Bodhisattva piena di occhi e braccia; il Buddha Shakyamuni Hall, un enorme tempio che è anche la dimora di una statua del Buddha in bronzo e alta 10 metri; The Three Periods Hall, che sorge nella più elevata del complesso ed è la sede 3 statue identiche del Buddha che rappresentano il passato, il presente e il futuro.

Infine – ma di certo non è tutto – Bao Thien Stupa, che è invece il simbolo del corpo, della parola e della mente di Buddha.

Cittadella di Hoa Lu

Hoa Lu era l’antica Capitale del Vietnam, che vanta una storia di oltre 1000 anni, oggi riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. Sorge nella periferia di Ninh Binh e accoglie i visitatori con un imponente cancello che nasconde una magnificenza che, seppur non sia arrivata del tutto intatta, è assolutamente possibile percepire passo dopo passo. Il sito è davvero enorme, tanto che per visitarlo interamente occorre avere un bel po’ di tempo a disposizione.

Fonte: iStock - Ph: Nils Versemann

Ciò non toglie che ci siano dei punti di interesse imperdibili, come il Tempio di Dinh Tien Hoang e il Tempio Lê Dai Hanh, entrambi circondati da armoniosi giardini fioriti, laghetti e che conservano degli interni quasi del tutto originali; la Pagoda di Nhat Tru, ancora adesso avvolta da un alone di mistero.

Cattedrale di pietra di Phat Diem

Un’altra meraviglia storico-architettonica della zona è la Cattedrale di pietra di Phat Diem, che sorge a circa 30 chilometri di distanza dalla città di Ninh Binh. Costruita con pietre e legno, mescola elementi classici con elementi tipici del Vietnam, ed è abbracciata da un pittoresco lago e tre graziose grotte artificiali.

Pagoda di Bich Dong

La Pagoda di Bich Dong è probabilmente il simbolo per eccellenza di questa maestosa zona del Vietnam: sembra appoggiata sulle montagne calcaree, che a loro volta ospitano impressionanti alberi secolari. Composta da 3 pagode principali distribuite su tre livelli, ne conserva una, la Thuong, che per essere raggiunta costringe ad attraversare quella che è considerata “la seconda grotta più bella al Nord del Vietnam”.

Bisogna poi salire circa 100 gradini, ma la fatica viene ampiamente ripagata da una delle più belle viste panoramiche di questa magnifica ed emozionante provincia.

Fonte: iStock

Le meraviglie naturali di Ninh Binh

Come anticipato, dal punto di vista naturale la provincia di Ninh Binh è irresistibile. Montagne calcaree, fiumi e campi di riso rendono il tutto assolutamente affascinate, tanto che si vorrebbe avere il tempo necessario per visitare più cose possibili. Ne abbiamo selezionate alcune, e vi possiamo assicurare che sono davvero una più bella dell’altra.

Trang An

Trang An è un’area di pregio paesaggistico al punto da essere patrimonio Unesco. Si fa spazio sulla sponda meridionale del delta del fiume Rosso ed è caratterizzata da formazioni carsiche e vallate con pendii scoscesi. Sono presenti tracce di insediamenti umani risalenti fino a quasi 30.000 anni fa, ma quel che è certo è che questa è una delle zone più selvagge del Paese, e anche una delle maggiori attrazioni turistiche della provincia.

Fonte: iStock

La si può visitare facendo un’indimenticabile gita in barca, che permette di attraversare montagne e grotte sotterranee per poi arrivare al cospetto di templi e pagode che si specchiano sul fiume.

Riserva naturale di Van Long

La parola principale che viene in mente quando si visita la Riserva naturale di Van Long è sempre e solo una: autenticità. Tranquilla e selvaggia, il paesaggio qui è quasi completamente privo del tocco dell’uomo, e si presenta come un angolo di Vietnam lambito da acqua calma in cui si riflettono montagne e cielo.

Van Long è anche il “Luogo con il maggior numero di presbite dalla testa bianca del Vietnam” e il “Luogo con la più grande immagine naturale”. Una piccola curiosità: il suo nome si traduce in “Draghi che volano tra le nuvole”, che evoca la perfetta immagine della bellezza mistica e paesaggistica di questa magnifica zona.

Grotta Mua

Ripide scogliere danno il benvenuto ai visitatori che scelgono di scoprire la Grotta Mua, che è anche il più suggestivo belvedere di tutta la provincia.

Per raggiungerla occorre salire circa 500 (ripidissimi) scalini, ma una volta in cima si gode di un paesaggio che spazia sul fiume Ngo Dong, vasti campi di riso, montagne imponenti e il placido lago di loto.

Fonte: iStock

Parco nazionale di Cuc Phuong

Se si desidera visitare una foresta tropicale primitiva si deve certamente raggiungere il Parco nazionale di Cuc Phuong: è un turbinio di alberi antichi, animali rari e grotte misteriose, come la Parashorea, una caverna millenaria che lascia davvero senza fiato.

Tam Coc

L’area paesaggistica più famosa di questa provincia vietnamita prende il nome di Tam Coc. Anche qui è possibile fare un indimenticabile tour in barca, della durata di circa 2 ore, attraverso grotte e montagne calcaree ai cui piedi si trovano delle risaie particolarmente affascinanti.

Fonte: iStock

Giardino degli Uccelli di Thung Nham

Infine, il Giardino degli Uccelli di Thung Nham, una sorta di santuario per tantissimi volatili che qui trovano cibo e rifugio. A colpire è anche il paesaggio, pregno di montagne carsiche, grotte e piccoli laghi.

Insomma, la provincia di Ninh Binh è un vero e proprio capolavoro del Vietnam, una di quelle zone da inserire assolutamente nell’itinerario da fare in questo maestoso Paese.