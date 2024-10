Mercatini di Natale a Trieste: quando partono e gli eventi collegati

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Trieste mercatini natalizi

Gli italiani amano i mercatini di Natale e a dimostrarlo è il numero incredibilmente alto di appuntamenti sul territorio, tra i più apprezzati? I mercatini di Natale a Trieste. Nonostante la città comunichi sempre tendenzialmente all’ultimo date e informazioni, gli appassionati sanno che dopo la fiera di San Nicolò prende il via l’ormai immancabile tradizione.

Si classificano tra i mercatini d’Italia più belli e a due passi dal confine attirano turisti non solo del Belpaese; con un fascino unico, che mescola l’atmosfera mitteleuropea alle tradizioni italiane si svolgono principalmente lungo le vie e le piazze centrali. Qui tra luci, profumi e sapori si trovano idee regalo ma soprattutto si gusta il delizioso street food del periodo.

Dove si svolgono i mercatini di Natale a Trieste

I mercatini di Natale a Trieste si svolgono in pieno centro, in prossimità della chiesa di Sant’Antonio nuovo. Le casette sono solitamente dislocate tra Piazza Sant’Antonio e Piazza della Borsa ma coinvolgono anche via Ponchielli e via delle Torri. Con una bella passeggiata è possibile partire ad esplorare la zona, facendo acquisti di artigianato e non solo.

Trieste, premiata con una delle piazze più belle d’Italia, ha incantato scrittori come Svevo, Joyce e Stendhal e durante le feste, non possiamo negarlo, acquisisce ancora più magia. Sarà il fascino mitteleuropeo, sarà la bellissima piazza Unità d’Italia diventata centro nevralgico della socialità oppure il calendario ricco d’appuntamenti ma non si resiste al suo richiamo.

Mercatino di viale XX Settembre . Qui c’è il primo vero e proprio mercatino di Natale che alterna casette da Largo Bonifacio vino a via Ireneo della Corte con ben 100 espositori in cui trovare dolci tipici triestini e idee regalo;

. Qui c’è il primo vero e proprio mercatino di Natale che alterna casette da Largo Bonifacio vino a via Ireneo della Corte con ben 100 espositori in cui trovare dolci tipici triestini e idee regalo; Mercato di piazza Sant’Antonio Nuovo . Tra specialità gastronomiche e proposte artigianali ogni anno acquisisce consensi questo appuntamento in una cornice suggestiva che si affaccia direttamente sul Canal Grande. L’evento coinvolge le vie circostanti di Ponchielli, delle Torri fino a piazza della Borsa includendo il Marché Francais, un mercato tipico di prodotti francesi e della Provenza;

. Tra specialità gastronomiche e proposte artigianali ogni anno acquisisce consensi questo appuntamento in una cornice suggestiva che si affaccia direttamente sul Canal Grande. L’evento coinvolge le vie circostanti di Ponchielli, delle Torri fino a piazza della Borsa includendo il Marché Francais, un mercato tipico di prodotti francesi e della Provenza; Mercato di Portopiccolo. I local lo chiamano “il Borgo del Natale” e sembra proprio ricreare un paesino festivo a due passi dal centro. Immancabili caldarroste e vin brulè, canti natalizi e performance artistiche oltre alle numerose bancarelle.

Fonte: iStock

Quando si svolgono i mercatini di Natale a Trieste

Partono ufficialmente dopo la fiera di San Nicolò che solitamente copre fino al giorno dell’8 dicembre e rimangono aperti fino attorno all’epifania. Per il 2024 l’apertura è attesa il weekend dell’8 dicembre con un’inaugurazione ufficiale per proseguire fino al weekend del 6 gennaio. L’apertura è prevista tutti i giorni dalle 10 alle 20, con chiusura possibile il giorno di Natale.

Come raggiungerlo

Si può raggiungere il mercatino di Natale a Trieste in auto, parcheggiando in una delle soluzioni silos e multipiano nei pressi del centro oppure in aree di sosta apposite. Chi preferisce muoversi con i mezzi può prendere un treno e arrivare in stazione a Trieste proseguendo a piedi per circa 850 metri. Bastano poco più di 10 minuti di passeggiata per arrivare al centro storico e quindi ai mercatini; in alternativa si possono utilizzare i mezzi pubblici come il bus numero 5 o il numero 8.

Fonte: iStock

Altre info utili

A differenza dei mercatini di Natale europei, quelli di Trieste sono piuttosto recenti; negli ultimi anni hanno acquisito consensi unendo le tradizioni made in Italy con le influenze austriache e slovene facendo trapelare il riflesso di questo mix culturale tra le bancarelle gastronomiche e di artigianato. Alberi addobbati, luminarie e bancarelle riempiono le piazze di un calore che contrasta con il freddo tipico del periodo.

Tra le occasioni da non perdere c’è quella di acquistare idee regalo handmade: dai gioielli fatti a mano alle decorazioni in legno, al vetro e alla ceramica senza dimenticare le candele, i capi in lana o altre meraviglie che diventano pezzi unici. Tra le opzioni top? I giocattoli in legno: una tradizione che arriva dal Nord Europa e conquista tutti i bambini.

Chiaramente da non perdere l’aspetto food: le bancarelle vantano tante proposte tradizionali spaziando dalla gubana (una torta friulana a base di frutta secca, noci e spezie) ai biscotti speziati, senza dimenticare proposte salate quali cevapcici (salsicciotti alla griglia) e stinco di maiale. Da bere rigorosamente vin brulè ma non mancano te e cioccolata calda.

Mercatini di Natale a Trieste: Eventi natalizi a Trieste

Poco prima della partenza ufficiale dei mercatini di Natale la città ospita la tradizionale Fiera di San Nicolò: si svolge in Viale XX Settembre e come mercatino propone regali e dolciumi di tutti i tipi offrendo numerose idee regalo. L’opzione è davvero molto sentita, dopotutto sul territorio a portare i regali ai bambini non è Babbo Natale il 24 dicembre ma proprio San Nicolò e fino all’8 dicembre è possibile passeggiare e restare incantati da profumi come quelli di mandorle tostate e zucchero filato.

Immancabile un bel giro sulla pista di pattinaggio: viene solitamente inaugurata ad inizio dicembre per restare aperta tutti i giorni fino a dopo l’Epifania: si trova in un contesto speciale, quello di piazza Ponterosso. Tra le curiosità da non perdere durante l’appuntamento c’è la scoperta di alcuni dei presepi più belli della città: molte chiese e cattedrali offrono la possibilità di vederne di molto belli. Tra i più interessanti? Quello di San Giacomo o di San Vito.

Concerti, cori natalizi e performance di artisti di strada animano le piazze e le vie del centro spesso intonando proprio grandi classici delle feste. Chiaramente non mancano attività pensate per i più piccoli: tra queste spicca la possibilità di incontrare Babbo Natale e confidargli come si sono comportati richiedendo il regalo dei propri sogni magari proprio imbucando una letterina.

Cosa ne pensi di organizzare un bel weekend natalizio alla scoperta di Trieste? Oltre a poter visitare la città che ha davvero tanto da offrire e soffermarsi ai mercatini di Natale, da qui si può partire alla scoperta dei mercatini natalizi di Lubiana che si trovano a poca distanza e sono davvero facili da raggiungere sia in auto sia con i mezzi pubblici.