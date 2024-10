I mercatini di Natale in Piemonte: un viaggio magico tra città, campagna e montagna

Fonte: iStock Torino e le sue decorazioni natalizie

Il Piemonte è una regione capace di grande bellezza in ogni periodo dell’anno ma l’arrivo dell’Avvento e del Natale gli danno la possibilità di rendersi ancora più appetibile agli occhi di chi ama esplorare questa parte d’Italia.

I mercatini di Natale sono diffusi in molte parti del Piemonte e non mancano di trasformare città, paesi, campagne o luoghi di montagna in piccoli o grandi villaggi scintillanti di luci e profumati da cioccolata e vin brulé pronti a essere gustati. Dove trovare i Mercatini di Natale più belli del Piemonte?

Mercatino di Natale di Govone (CN): il Magico Paese di Natale

Uno dei mercatini più celebri del Piemonte è quello di Govone, piccolo borgo situato tra le colline del Roero, luogo patrimonio UNESCO e molto celebre per la produzione di alcuni vini molto apprezzati. Durante questo periodo, Govone si trasforma nel “Magico Paese di Natale“, attirando ogni anno migliaia di visitatori ogni anno. Il mercatino non è solo l’occasione per fare acquisti dagli artigiani locali ma offre una vera e propria esperienza immersiva nelle tradizioni natalizie, sia locali che più globalmente conosciute.

Visitare il Mercatino di Natale di Govone, in Piemonte, offre anche la possibilità di assaggiare le ottime specialità gastronomiche del Roero. Questo evento mette sul proprio cartellone anche spettacoli teatrali e light show che grandi e piccini non vedono l’ora di ammirare. Ah, ovviamente non mancherà la presenza di Babbo Natale. Questo mercatino non è solo una fiera artigianale, ma un’esperienza immersiva nel mondo delle fiabe natalizie. Oltre alle bancarelle ricche di prodotti tipici e artigianato, si potrà incontrare Babbo Natale nella sua casa e partecipare a laboratori creativi.

Orari di apertura del mercatino di Natale di Govone

L’edizione 202 del Magico Paese di Natale a Govone apre i battenti il 16 novembre e chiuderà il 22 dicembre. Per quanto riguarda gli orari, apre alle 10.00 e chiude alle 18.45. Non è previsto biglietto d’ingresso.

Come raggiungere il mercatino di Natale di Govone

Il Magico Paese di Natale sarà dislocato in tutto il centro storico di Govone. Questo paese piemontese si trova in provincia di Cuneo, a circa una sessantina di chilometri a sud di Torino. La distanza da Asti è di poco meno di venti chilometri. Il miglior modo per raggiungere Govone è con la propria auto: nel comune saranno predisposti dei parcheggi per tutti i visitatori del Magico Paese di Natale.

Gli eventi del mercatino di Natale di Govone

La magia del Natale non sarebbe completa senza la possibilità di incontrare Babbo Natale: questo succederà anche nel Magico Paese di Natale di Govone dove si potrà accedere alla casa di Babbo Natale. Questo sarà possibile in molti dei giorni di apertura del mercatino. Per questa attività sono previsti dei biglietti che è consigliabile acquistare online per essere sicuri di poter entrare. I prezzi dei biglietti variano dai 7€ ai 10€.

Un altro evento da non perdere nel Magico Paese di Natale di Govone è la visita al castello, allestito appositamente in occasione delle feste. Anche in questo caso, le visite sono possibili solo per chi acquista il biglietto, con prezzi che vanno dai 5€ ai 7€. Le visite sono disponibili per quasi tutti i giorni di apertura del mercatino.

Non mancherà, infine, la possibilità di seguire delle lezioni apposite per diventare un elfo. Il biglietto per la Scuola degli Elfi costa 7€ e sarà possibile in quasi tutti i giorni di apertura del Magico Paese di Natale.

Mercatini di Natale a Ornavasso (VB): la grotta di Babbo Natale

Per chi ama unire atmosfere montane alla magia di un mercatino di Natale, Ornavasso è la destinazione giusta. Questo paese si trova nel cuore del Verbano-Cusio-Ossola, a poca distanza sia dal Lago Maggiore che dalle Alpi. Qui si tiene ogni anno il mercatino di Natale di Ornavasso. Questo evento natalizio si distingue per la sua ambientazione unica: trova il proprio spazio, infatti, in una grotta sotterranea che vuole riprodurre la “Grotta di Babbo Natale”.

Questa grotta, che un tempo era una cava di marmo, è raggiungibile sia a piedi che con un apposito trenino che parte dal centro di Ornavasso. La grotta è resa, ovviamente, perfettamente accessibile a tutti e si tratta di un luogo totalmente sicuro. All’interno di questa cavità si trovano bancherelle con artigianato locale e molti prodotti gastronomici decisamente buoni e ottimi da regalare ad amici e parenti.

Le vie del paese, infine, non sono da meno in quanto ad atmosfera natalizia e, una volta lasciata la grotta, si può continuare a passeggiare in compagnia di luci, canti natalizi e tutto quello che l’atmosfera festiva regala.

Orari di apertura del Mercatino di Natale di Ornavasso

Questo splendido mercatino di Natale piemontese ti attende dal 30 novembre al 26 dicembre. Non sarà aperto tutti i giorni ma si concentrerà nei fine settimana, ai quali si aggiungeranno il 23 e il 26 dicembre. L’ingresso sarà a pagamento con prezzi che vanno dai 15,90€ fino a 19,90€. Questo prezzo comprende l’ingresso alla Grotta di Babbo Natale, il trenino che conduce alla grotta e anche la stampa di una foto che commemori la tua visita.

Come raggiungere il Mercatino di Natale di Ornavasso

Ornavasso si trova a nord del lato nord-occidentale del Lago Maggiore ed è molto pratica da raggiungere in auto. Se ti muovi con i mezzi pubblici, ci sono dei treni regionali che arrivano fino a lì, sia da Torino che da Milano, con cambio a Novara, con un tempo di percorrenza di circa 3 ore. Con l’auto, invece, la distanza da Milano si copre in poco più ci un’ora e in un’ora e tre quarti da Torino. Sul posto saranno organizzati dei parcheggi per i visitatori

Gli eventi del Mercatino di Natale di Ornavasso

Anche il mercatino di Ornavasso porta con sé alcuni eventi da non perdere, uno dei quali si chiama SandArt ed è uno spettacolo a tema natalizio che coinvolge sia l’uso della sabbia – come dice il suo nome – che quello delle scintillanti luci festive. Questo spettacolo è previsto nei giorni di apertura del mercatino, alle 11, alle 14 e alle 15.30. Si terrà presso il Santuario della Madonna della Guardia, dove giunge anche il trenino che userai per spostarti in tutta l’area di Ornavasso.

Mercatino di Natale di Torino: tra Piazza Castello e Piazza Solferino

Quelli di Torino non possono non figurare tra i mercatini di Natale da vedere in Piemonte. Il capoluogo offre uno degli eventi di Natale più grandi e suggestivi della regione. A Torino, i mercatini si svolgono principalmente in Piazza Castello e Piazza Solferino, luoghi immersi nello splendido ed elegante centro storico della città sabauda.

Le bancarelle offrono il meglio che Torino abbia da dare, soprattutto in termini gastronomici: questo mercatino di Natale è il migliore per accaparrarsi il miglior cioccolato gianduia del Piemonte, così come degli ottimi baci di dama prodotti artigianalmente. A fare da contorno a tutto ci sono le decorazioni luminose della città, sempre parte del progetto Luci d’Artista: ogni anno, infatti, molti artisti propongono dei loro progetti per illuminare la città durante le Feste. I progetti più apprezzati vengono installati e accesi di anno in anno ma c’è sempre qualcosa di nuovo da notare.

Il mercatino di Natale di Torino si completa con una pista da pattinaggio sul ghiaccio che, solitamente, si trova in Piazza Solferino, dove non manca il tipico Villaggio di Babbo Natale molto apprezzato dai bimbi.

Orari dei mercatini di Natale di Torino

Per l’edizione 2024, i mercatini di Natale di Torino saranno aperti dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Non sono previsti biglietti di ingresso e le bancherelle saranno aperte tutti i giorni, dal mattino alle 9 fino alle 19.

Per quanto riguarda le Luci D’Artista, esse sono già attive dal 25 ottobre e lo rimarranno fino a domenica 12 gennaio. Il comune accende le Ludi d’Artista dalle 18 alle 22.

Come raggiungere i mercatini di Natale di Torino

Torino, capoluogo del Piemonte, è una città molto facile da raggiungere, anche grazie alla linea ferroviaria dell’Alta Velocità. I treni, da Milano, impiegano circa un’ora mentre, per un viaggio completo da Roma, ci vogliono meno di quattro ore

Torino è una città dove i mezzi pubblici funzionano molto bene e sono dei perfetti alleati per raggiungere il centro storico. Se arrivi in città con la tua auto nelle aree di sosta comunali a pagamento, come quella del Lingotto, per esempio. Raggiungere il centro da lì sarà molto facile grazie a bus, tram e metropolitana.

Il mercatino di Natale del Ricetto di Candelo (BI): un luogo unico

Il Mercatino di Natale nel Ricetto di Candelo, conosciuto comunemente come Candelo in Festa, è uno degli eventi natalizi più suggestivi e caratteristici del Piemonte. Il Ricetto di Candelo è luogo fortificato che assomiglia a un borgo ma che, nel passato, venne costruito per essere un insieme di magazzini per stivare provviste e difese in caso di assedio.

Il Piemonte, in passato, contava molti ricetti ma solo quello di Candelo è arrivato intatto ai nostri giorni. Cosa rende speciale questo mercatino di Natale? Di per sé, proprio il luogo straordinario: la struttura risale al XIII secolo e trasporta i visitatori indietro nel tempo. Durante il periodo natalizio, Candelo diventa ancora più unico perché si anima con decorazioni, luci e un mercato dedicato a prodotti artigianali, sapori tipici e alle tradizioni locali.

Gli orari del mercatino di Natale del Ricetto di Candelo

Il Mercatino di Natale di Candelo si tiene solitamente nei weekend, dal 16 novembre al 15 dicembre. L’apertura è alle 10 e la chiusura alle 18. L’ingresso è a pagamento, per sostenere la cura e manutenzione del ricetto stesso. Ci sono due tipi di biglietti:

Biglietto con data fissa : costa 6€ se acquistato online e 8€ se preso sul posto.

Questo biglietto consente l’ingresso al Borgo di Natale del Ricetto di Candelo nel giorno che si è scelto, in una delle due fasce orarie previste (10-14 o 14-18).

: costa 6€ se acquistato online e 8€ se preso sul posto. Questo biglietto consente l’ingresso al Borgo di Natale del Ricetto di Candelo nel giorno che si è scelto, in una delle due fasce orarie previste (10-14 o 14-18). Biglietto Open: questa seconda tipologia di ingresso costa 10€ e comprende anche la possibilità di utilizzare una Fast Track per accedere più velocemente alle attrazioni del Ricetto.

Come raggiungere il Mercatino di Natale nel Ricetto di Candelo

Candelo si trova a poca distanza da Biella, il capoluogo di Provincia. La posizione di questo piccolo paese lo rendo maggiormente raggiungibile con la propria auto. Candelo è un paese molto piccolo e, da ogni parcheggio preposto dal comune, il Ricetto sarà facilmente raggiungibile a piedi. In paese sono presenti anche due aree di sosta per i camper.

Qui è presente anche una piccola stazione ferroviaria ma sono pochi i treni che fermano a Candelo. Meglio scendere a Biella e poi prendere un autobus locale.

Gli eventi di Natale nel Ricetto di Candelo

Durante il mercatino, il borgo ospita numerose attività pensate per famiglie e bambini: dai laboratori creativi, dove i più piccoli possono realizzare decorazioni natalizie, agli spettacoli e alle animazioni a tema. Non manca, ovviamente, la presenza di Babbo Natale. Tra gli spettacoli che, di anno in anno, vengono messi in cartellone figurano anche esibizioni di musiche e canti natalizi, nonché le immancabili rievocazioni storiche.

Oltre a questo, sono previste delle visite guidate al Ricetto e alle sue strutture, in modo da conoscere più approfonditamente la storia di questo luogo unico nel suo genere.

Il mercatino di Natale di Macugnaga (VB): tra Walser e vette alpine

Ami la montagna e vuoi unire la tua voglia di vette e camino acceso con quella di fare acquisti in un tipico mercatino di Natale tra le Alpi? Bene: Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, il luogo che devi tenere a mente.

Il mercatino di Natale che si svolge in questo paese montano è celebre per la bellezza del contesto naturale che lo circonda. Oltre a questo, si tratta di uno degli eventi natalizi ospitati nel cuore della cultura Walser che caratterizza questa parte di Piemonte.

L’evento si svolge, infatti, sia nel centro di Macugnaga che nella frazione Walser di Staffa e ha un fascino unico. Solo qui si possono fare acquisti tipici di oggetti che fanno parte, da secoli, della cultura dei Walser, popolazione stabilitasi da questa parte delle Alpi molto tempo fa e proveniente dalla Svizzera.

Nel periodo di apertura del mercatino, si può visitare anche il Museo della Montagna e della Cultura Walser, che permette di approfondire la cultura locale. Qui si potrà incontrare anche Babbo Natale e i suoi laboriosi elfi.

Gli orari del Mercatino di Natale di Macugnaga

Il Mercatino di Natale di Macugnaga apre il 30 novembre, alle 9.30, e resterà aperto fino alle 18 del giorno successivo, ovvero il 1 dicembre 2024. L’ingresso è libero. Negli orari di apertura del mercatino, tutte si potranno fare acquisti nelle varie casette e si potranno gustare tante bontà negli stand gastronomici presenti lungo le vie del paese.

Come raggiungere il Mercatino di Natale di Macugnaga

È necessaria un’auto per raggiungere l’abitato di Macugnaga. Questo luogo dista 195 chilometri da Torino e poco meno di 150 chilometri da Milano. In paese saranno allestiti dei parcheggi ad hoc per accogliere i molti visitatori che arriveranno sulle Alpi proprio in occasione del mercatino.

I mercatini di Natale tra le risaie del Vercellese

Il Piemonte è una regione fatta di molti paesaggi diversi: si va dalle vette che superano i 3000 metri, come il Monte Rosa, fino alle pianure infinite solcate dal fiume Po e dai suoi affluenti. La provincia di Vercelli è una delle zone del Piemonte dove si coltivano alcune varietà del riso più buono al mondo. Poteva mancare l’occasione di visitare un mercatino di Natale proprio tra riso e casolari?

La storica Tenuta Colombara, situata nel comune di Livorno Ferraris, non offre un tipico villaggio di Natale ma, in concomitanza con l’Avvento, apre le sue porte a molti eventi che portano sull’aia della tenuta bancherelle e produttori artigianali provenienti da tutta la zona circostante.

La tenuta, che conserva la storia delle mondine e della cultura del riso, può essere visitata durante gli eventi del periodo dell’avvento e si possono anche gustare in loco molte specialità gastronomiche dell’area del Vercellese.

Desana, piccolo comune del Vercellese famoso per le sue risaie, ospita ogni dicembre, un piccolo mercatino di Natale. Si tratta di un evento semplice ma molto bello, anche perché si svolge con il castello di Desana come sfondo. Il centro storico e il castello stesso sono illuminati in modo da creare un’atmosfera fiabesca capace di conquistare tutti.

Gli orari di apertura dei mercatini di Natale nel Vercellese

I mercatini di Desana aprono in occasione della Feste dell’Immacolata ma non sono ancora state rese note altre informazioni a riguardo. Visitare il Mercatino di Natale di Desana è un’ottima scelta per esplorare un luogo del Piemonte fuori dalle rotte più conosciute e, perché no, assaggiare la cucina locale, soprattutto le pietanze a base di riso.

Come raggiungere i mercatini di Natale nel Vercellese

La provincia di Vercelli occupa una buona parte della parte pianeggiante del Piemonte ed è molto vicina al confine con la Lombardia. La città di Vercelli si raggiunge comodamente in treno ma, per un’esperienza di più facile gestione, è meglio organizzare la propria giornata, o un fine settimana, in giro per i mercatini di questa parte del Piemonte usando la propria auto.