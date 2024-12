Mercatini di Natale insoliti: benvenuti a Traben-Trarbach

Fonte: Ufficio Stampa Mercatino di Natale sotterraneo a Traben-Trarbach

I mercatini di Natale sono bellissimi un po’ dovunque in Europa e, più o meno tutti, siamo stati in un mercatino almeno una volta nella vita, soprattutto perché in Italia ne abbiamo davvero tantissimi. Ma siete mai stati in un mercatino di Natale sotterraneo? Dove si trova questo mercatino insolito se non in Germania, tra i paesi più visitati in questo periodo per la sua capacità di immergere i visitatori in atmosfere festive uniche e speciali?

Siamo nella cittadina di Traben-Trarbach, situata nelle vicinanze di Treviri, considerata una delle località più belle lungo il fiume Mosella. Fino a un secolo fa rappresentava un centro importante nel campo della produzione vinicola e, chi la visita soprattutto nei mesi caldi in bicicletta, è solito fermarsi nelle varie aziende vinicole per deliziose degustazioni.

Ed è legata alla sua tradizione vinicola la location di uno dei mercatini più insoliti della Germania, il mercatino del Vino della Mosella, allestito letteralmente sottoterra nelle cantine storiche della città.

Il mercatino natalizio sotterraneo di Traben-Trarbach

Il nome ufficiale del mercatino natalizio, considerato tra i più belli della Germania, è Weihnachtsmarkt che significa ‘Il mercato delle notti del vino’. Da qui abbiamo un indizio sulla sua location insolita: le ex cantine vinicole scavate sottoterra, le stesse che nel ‘900 hanno reso famosa questa piccola cittadina grazie al commercio del Riesling, uno dei vini bianchi più pregiati e riconosciuti al mondo, e dello Spätburgunder, un Pinot Nero.

Una volta entrati nelle cantine verrete accolti dai profumi invitanti del vin brûlé, delle mandorle tostate e del fresco abete: qui potrete passeggiare tra gli stand dove troverete, oltre all’ottimo vino che vi consigliamo di portare a casa come souvenir, anche specialità gastronomiche, prodotti artigianali e d’antiquariato e gioielli locali.

Inoltre, grazie all’acustica unica delle cantine, qui potrete vivere l’esperienza particolarmente suggestiva offerta dai concerti e dalle performance organizzate nei weekend e dedicate ai cori natalizi e alle musiche tradizionali.

Gli altri eventi natalizi in città

Una volta che avete visitato il mercatino, uscite all’aria aperta per divertirvi con le altre attività offerte dalla città. Per esempio, potete allacciare i pattini e scivolare sulla pista di ghiaccio situata di fronte al municipio: per tutto il mese di dicembre è stato organizzato un ricco programma di intrattenimento con musica dal vivo, visite di Babbo Natale e altri stand gastronomici nei dintorni per permettervi di provare le specialità locali o riscaldarvi con una tazza di vino caldo. Se viaggiate con i bambini, invece, troverete anche tante attività ludiche dedicate a loro come laboratori creativi e visite guidate.

Le date del mercatino di Natale a Traben-Trarbach

Potrete scoprire gli stand degli artigiani e gli espositori della Mosella ogni fine settimana dal 22 novembre 2024 al 1 gennaio 2025. Questi sono gli orari:

Dal 22 novembre al 22 dicembre, solo nei weekend: dalle 11:00 alle 21:00;

Dal 26 al 30 dicembre sono aperti tutti i giorni: dalle 11:00 alle 21:00;

Il 31 dicembre: dalle 11:00 alle 16:00;

Il 1 gennaio: dalle 11:00 alle 18:00.

Per accedere al mercatino sotterraneo è necessario acquistare un biglietto al costo di 5 euro per gli adulti, mentre i bambini sotto i 16 anni entrano gratis.

Come arrivare al mercatino di Natale a Traben-Trarbach

Traben-Trarbach è una cittadina situata in Germania, lungo le rive della Mosella. Per raggiungerla in auto vi basterà prendere l’autostrada A1 e seguire le indicazioni per Koblenz. Da qui proseguite verso la B50 in direzione di Traben-Trarbach. In treno, invece, potete salire su un treno regionale con destinazione Koblenz o Trier e poi cambiare per raggiungere Traben-Trarbach.