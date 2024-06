Cosa vedere nei dintorni di Lubiana: le migliori escursioni

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

La Slovenia è una nazione tutta da scoprire ed è l’ideale per trascorrere le vacanze, sia quelle estive, sia quelle invernali, quando si rivela una meta perfetta per la settimana bianca.

Il suo territorio è prevalentemente montuoso, complici le Alpi Giulie a ovest, la cui cima più alta è il Monte Triglav (2863 m), nonché la catena delle Caravanche e il massiccio di Pohorje a nord. Si tratta di rilievi che presentano un’origine calcarea i quali hanno dato origine al fenomeno delle grotte carsiche. C’è anche uno spicchio di costa, lungo il mare Adriatico, facilmente raggiungibile dall’Italia.

La Slovenia è una terra di confine e in quanto tale ha visto, nel corso della sua storia, un insieme variegato di influenze, soprattutto per via degli scambi con le vicine Italia, Austria e Ungheria. Tutti tratti bene percepibili nella sua capitale, Lubiana, un piccolo gioiello architettonico che presenta un patrimonio culturale ricco di contaminazioni.

Oggi ti portiamo alla scoperta dei dintorni di Lubiana, da cui è facile del resto raggiungere le altre parti della Slovenia: un cuore piccolo situato in un punto strategico dell’Europa con una grandezza di superficie, per fare un confronto, simile a quella del Veneto.

Lubiana e i suoi dintorni: cosa non perdere

Prima di soffermarci sui dintorni di Lubiana, ti raccontiamo qualcosa di più su questa città facilmente raggiungibile dal Belpaese e in cui, forse ti potrà stupire, molte persone parlano o capiscono l’italiano. La sua fondazione è antichissima e pare risalire intorno al 2000 a.C. e si manifesta come l’incontro tra popoli, culture e storie anche molto diverse tra loro.

Qualcosa di ben percepibile nei vari quartieri, ognuno dotato di una sua precisa impronta di tipo storico. Girando per le vie del centro di Lubiana è possibile notare un mix unico di liberty, architettura barocca e medievale, con le opere di un artista geniale a fare da trait d’union. Si tratta dell’architetto e urbanista Joze Plecnik, che ha ridisegnato Lubiana tra gli anni venti del Novecento e l’inizio del secondo conflitto mondiale.

Tra i monumenti da vedere assolutamente a Lubiana da segnalare soprattutto il castello, da cui è possibile percepire una vista panoramica magnifica e che un po’ ricorda quella di Vienna, con tanto di fiume Ljubljanica sullo sfondo. Una tappa meritano inoltre la cattedrale barocca di San Nicola, la splendida biblioteca, il parco Tivoli e il mercato centrale. A questo punto, non resta che muoversi da Lubiana per visitare i dintorni. Il mezzo ideale? La rete dei trasporti locali non è male, ma con l’auto si ha maggiore libertà di movimento.

Bled e il suo lago

L’escursione che sicuramente più di tutte merita, tra quelle che si possono fare nei dintorni di Lubiana, vede al centro un paesaggio alpino e lacustre: quello del lago di Bled, raggiungibile in auto dalla capitale slovena in soli quarantacinque minuti. L’acqua è limpida e pulita, la cittadina graziosa e, al centro del lago, si trova un castello che si fa notare per la sua imponenza e la campana che sovente suona durante il giorno.

Durante il periodo freddo dell’anno a Bled si respira un’atmosfera incantata, con la neve ad addolcire i contorni del paesaggio; il lago arriva spesso a ghiacciarsi. D’estate è possibile fare il bagno ed è il momento migliore per arrivare in barca all’isoletta. Non mancano le passeggiate da fare in bicicletta, così come i trekking in montagna, complice la presenza del monte Straza nelle immediate vicinanze: qui è possibile, d’inverno, approfittare delle piste da sci. La località è, quindi, perfetta per chi ama le vacanze sulla neve. Un paesaggio suggestivo ed estremamente fotogenico, diventato famoso anche grazie ai social.

Il lago di Bohinj

La nostra carrellata su cosa vedere nei dintorni di Lubiana prosegue con un’altra gita a tema lago, distante poco più di un’ora dalla Capitale slovena. Ti portiamo, questa volta, a Bohinj e siamo sicuri che tornerai contento e appagato da quanto potrai ammirare, immergendoti in una natura autentica e capace di rilassare lo sguardo. Il lago di Bohinj rappresenta un piccolo gioiello architettonico, con le montagne a fare da sfondo e una mano dell’uomo più leggera, che lascia spazio al paesaggio.

Si rivela, così, un luogo dall’anima ancestrale e selvaggia, perfetto per fare trekking, spostarsi in bicicletta, provare il kayak, pescare o persino concedersi una nuotata refrigerante. Le attività che si possono fare sono tante, perfette per gli amanti non solo della natura ma anche della cultura, per via dei diversi musei visitabili.

Le grotte di Postumia

Se c’è un’attrazione a cui la Slovenia deve la sua fama sono le grotte di Postumia, conosciute in tutto il mondo per via del fascino eccezionale e unico. Si tratta di grotte carsiche la cui estensione si sviluppa per un totale di circa 20 km, risultando la più ampia al mondo. Si trovano a circa un’ora d’auto da Lubiana.

Qui prendono forma stalattiti e stalagmiti, dando luogo a combinazioni particolari e irripetibili, che mostrano la forza della natura e la sua pazienza nel saper creare soluzioni fantasmagoriche nel corso del tempo. Nella grotte di Postumia vive un anfibio caratteristico, il proteus, detto altresì “piccolo drago” per via dell’aspetto particolare e delle tante leggende locali che lo vedono come protagonista. Leggende che riguardano anche il castello che si trova adiacente alle grotte, il castello di Predjama, famoso per via di una storia che racconta di Erasmo da Predjama, capace di resistere a un assedio ma ucciso nel momento in cui si trovava in bagno.

Le grotte del Signore degli Anelli a San Canziano

Concludiamo questa breve carrellata sulle migliori gite da fare nei dintorni di Lubiana con le Grotte di San Canziano, situate a circa 45 minuti dalla capitale, celebri per il fatto di essere descritte all’interno di uno dei libri più amati al mondo, almeno per chi apprezza il genere fantasy: Il Signore degli Anelli. Presentano un sistema sotterraneo simile a quello di Postumia e non meno entusiasmante, dotato di un vero e proprio canyon rimasto selvaggio. La visita merita, complice l’ambiente naturalistico spettacolare e unico nel suo genere, capace di suscitare emozioni intense.