Matrimonio a settembre? Ecco dove andare in viaggio di nozze

Fonte: iStock Una coppia in viaggio di nozze alle Seychelles

Settembre è il mese perfetto per una honeymoon coi fiocchi e per coronare il sogno d’amore dei nuovi coniugi con un viaggio di nozze indimenticabile. Le giornate sono ancora lunghe, il caldo estivo si attenua, e molte destinazioni offrono scenari mozzafiato senza il caos e i prezzi esosi dell’alta stagione.

Il mese di settembre è infatti uno dei più ambiti per organizzare il proprio matrimonio e tra tutti i preparativi correlati uno dei più importanti riguarda proprio la scelta della meta per la luna di miele. Le prime località che vengono in mente sono le isole caraibiche, ma per via del periodo i viaggi di nozze a settembre in queste località sono sconsigliati in quanto il clima è molto afoso e si generano spesso tempeste improvvise. Sono invece preferibili paradisi tropicali dell’emisfero australe per poter prolungare al meglio le vacanze estive all’insegna del sole, del mare e del relax. Ma non solo: anche Italia e Mediterraneo.

Se dunque state organizzando il vostro matrimonio a settembre e cercate ispirazione per la luna di miele, ecco alcune mete ideali da prendere in considerazione.

Le isole greche: Santorini e Mykonos

Il mare cristallino, i tramonti spettacolari e l’atmosfera romantica delle isole greche sono il sogno di molti novelli sposi. Santorini, con le sue case bianche affacciate sulla caldera, è un vero paradiso per gli innamorati. Settembre è il mese ideale per godersi le spiagge senza l’affollamento estivo e per esplorare le vie dei villaggi tradizionali in tranquillità. Mykonos, famosa per la vita notturna, offre anche angoli di pace e relax, perfetti per una luna di miele in bilico tra divertimento e romanticismo.

La Toscana: tra colline, vigneti e città d’arte

Per chi preferisce rimanere in Italia, la Toscana è una delle mete più affascinanti e romantiche. Settembre è il periodo ideale per visitare borghi medievali come San Gimignano, Volterra e Montepulciano, degustare vini pregiati nelle colline del Chianti e lasciarsi coccolare in agriturismi immersi nella natura. Inoltre, città d’arte come Firenze e Siena offrono un mix perfetto di cultura e bellezza, con temperature più fresche rispetto ai mesi estivi.

Fonte: iStock

Le Maldive: un paradiso tropicale

Per chi sogna un viaggio di nozze su spiagge bianche e mari trasparenti, le Maldive sono la destinazione perfetta. Settembre è ancora un buon mese per visitare queste isole da cartolina, con temperature piacevoli e mare calmo. Tra relax in resort di lusso, snorkeling e cene romantiche sotto le stelle, le Maldive sono la scelta ideale per una luna di miele all’insegna del relax e dell’esclusività.

Giappone: la magia dell’equinozio d’autunno

Se amate la cultura orientale, il Giappone a settembre è una destinazione affascinante. È il periodo dell’equinozio d’autunno, quando le foglie iniziano a cambiare colore, regalando paesaggi incantevoli soprattutto nelle regioni montuose come Nikko o Hokkaido. Kyoto, con i suoi templi antichi e i giardini zen, offre un’atmosfera romantica unica. Tra cerimonie del tè e passeggiate nei parchi, il Giappone regala una luna di miele fuori dai soliti schemi, tra tradizione e modernità.

Sudafrica: safari e avventura

Per gli sposi più avventurosi, il Sudafrica è una meta sorprendente. Settembre segna l’inizio della primavera nell’emisfero australe, con un clima perfetto per un safari nei parchi naturali come il Kruger National Park. Oltre alla fauna selvaggia, il Sudafrica offre anche la possibilità di scoprire la vibrante Cape Town, le spiagge della Garden Route e la regione vinicola di Stellenbosch. Un mix di natura, cultura e avventura che renderà il vostro viaggio di nozze indimenticabile.

Francia del sud: Provenza e Costa Azzurra

La Francia meridionale, con la sua atmosfera chic e romantica, è una delle destinazioni più apprezzate per i viaggi di nozze. In settembre, la Provenza si tinge di colori caldi e offre paesaggi da sogno tra campi di lavanda, vigneti e villaggi arroccati. La Costa Azzurra, invece, con località come Nizza, Cannes e Saint-Tropez, regala il fascino del Mediterraneo in un periodo meno affollato, perfetto per lunghe passeggiate sul mare e cene gourmet.

Fonte: iStock

Le esotiche Seychelles

Una delle mete più ambite sono le Seychelles. Isole incontaminate con magnifiche spiagge di borotalco sull’Oceano Indiano conosciute come un vero e proprio Eden sulla terra. Un luogo per lo più incontaminato dove regnano relax e divertimento. Ulteriore vantaggio rispetto a tante altre mete riguarda l’assenza del jetlag, trovandosi in una fascia oraria vicina alla nostra al contrario invece di molte altre mete tropicali. Non a caso hanno scelto queste isole paradisiache anche il principe Williams e Kate Middleton per la loro luna di miele da favola.

Il magico Madagascar

Poco più a sud di questo arcipelago si trova un’altra isola, di dimensioni nettamente maggiori, ma con caratteristiche similari legate al sole e al mare: il Madagascar. Conosciuta da molti come “l’isola dei lemuri” essa è la quarta isola più grande al mondo ed è ricca di vari paesaggi e scenari. Oltre che per i lemuri il Madagascar è famoso per la sua ricca flora e fauna, come i baobab e i camaleonti. Un vero e proprio paradiso verde con l’altopiano centrale ricoperto da foreste tropicali. Alle tonalità verdeggianti si contrappongono il bianco candore delle spiagge e l’azzurro cristallino delle acque dell’Oceano Indiano.

Fonte: iStock

Safari nella savana in Kenya

Se vi piacciono panorami mozzafiato all’insegna della natura e degli animali selvaggi la vostra scelta può ricadere in Kenya. In questo paese potrete alternare rilassanti giornate in spiaggia a safari per poter vedere i Big Five. Il Kenya sta diventando sempre più una meta turistica ed è ricco di hotel e resort a cinque stelle. Un’alternativa perfetta per una luna di miele tra relax e avventura.

Le coste dorate della California

Ultima possibile meta per viaggi di nozze a settembre sono gli immancabili Stati Uniti d’America. Un coast to coast degli USAattira sempre le coppie che in tal modo hanno la possibilità di poter vedere paesaggi e scenari differenti. Si passa dallo skyline newyorkese alle coste della California, passando per distese verdi e altopiani rocciosi.