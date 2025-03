Partire per un viaggio di nozze in gravidanza si può, bastano piccoli accorgimenti. Ecco qualche consiglio per viaggiare in tranquillità e sulla destinazione più adatta

Fonte: iStock Giovane coppia in vacanza di nozze e in dolce attesa

Organizzare un viaggio di nozze è sempre emozionante, ma quando si è in dolce attesa è importante scegliere con cura la meta e pianificare ogni dettaglio per viaggiare in sicurezza e serenità. Ogni gravidanza è diversa e, prima di partire, è fondamentale consultare il proprio medico. Ecco alcuni consigli pratici e le migliori destinazioni per una luna di miele indimenticabile anche in gravidanza.

Consigli per viaggiare in gravidanza

Scegliere il momento giustoIl secondo trimestre è generalmente il periodo migliore per viaggiare: i fastidi iniziali sono attenuati e il pancione non è ancora troppo ingombrante. Nel primo trimestre, invece, si è molto stanche e le nausee potrebbero rendere il viaggio meno piacevole, quindi meglio evitare destinazioni con cucine e profumi molto intensi. Certificati medici e regole delle compagnie di trasportoTour operator, crociere e agenzie richiedono sempre una certificazione di buona salute prima di accettare una prenotazione per una viaggiatrice in gravidanza. Anche se si organizza il viaggio in autonomia, le compagnie aeree e di navigazione chiedono un certificato medico a partire dalla 32ª settimana. Questo deve essere rilasciato dal ginecologo o dall’ostetrica e attestare che la donna può viaggiare senza controindicazioni. È importante verificare con la compagnia scelta le specifiche richieste prima di partire. Preferire mete sicure e con buone strutture sanitarieMeglio evitare destinazioni con alto rischio di malattie tropicali o dove l’assistenza medica è limitata. Optare per luoghi con ospedali attrezzati e senza particolari rischi sanitari. Assicurazione viaggioUna polizza che copra eventuali complicazioni legate alla gravidanza è essenziale. Meglio scegliere un’assicurazione ad hoc, ne esistono diverse sul mercato, che copra anche visite mediche in loco, cancellazioni e rientro anticipato in caso di necessità. Voli e trasporti: cosa sapereLe compagnie aeree impongono restrizioni dopo la 28ª settimana, quindi è bene verificare le regole. In volo, è consigliato muoversi spesso, indossare calze a compressione e bere molta acqua per prevenire la disidratazione. Per chi viaggia in nave, è importante informarsi sulla presenza di un medico di bordo e sulla possibilità di ricevere assistenza in caso di necessità. Sistemazioni comode e itinerari rilassantiIl viaggio di nozze in gravidanza dovrebbe essere un’esperienza rilassante e rigenerante prima del grande evento e dello stravolgimento (in bello!) della vita. Meglio preferire destinazioni che non richiedano spostamenti continui e che garantiscano un po’ comfort e tranquillità; perchè no un All Inclusive per non dover pensare proprio a nulla. Evitare zone con altitudini elevate o climi estremi, che potrebbero affaticare di più.

Fonte: iStock

Le migliori mete per un viaggio di nozze in gravidanza

La scelta ideale ricade su destinazioni simbolo di relax, natura e un pizzico di romanticismo; mettendo un po’ da parte lo spirito d’avventura e l’amore per l rischio. Ecco cinque mete perfette per una luna di miele speciale in dolce attesa.

1. Maldive: relax totale tra mare cristallino e resort di lusso

Le Maldive sono la destinazione perfetta per una luna di miele all’insegna del relax, lontano dallo stress e immersi in un paradiso tropicale. I pacchetti di solito includono tutto, dal volo agli spostamenti interni, con pernottamento in resort con bungalow sull’acqua, spiagge private e servizi pensati in ogni minimo dettaglio. Le attività proposte, ideali per la giovane coppia, possono includere passeggiate al tramonto sulla sabbia bianca, cene romantiche sotto le stelle e spettacoli o visite alla scoperta della cultura locale. Una meta ideale per riposarsi prima del lieto evento.

2. Seychelles: natura incontaminata e spiagge tranquille

Le Seychelles sono un’altra meta perfetta per una luna di miele in gravidanza. Le spiagge di Anse Lazio e Anse Source d’Argent sono paesaggi da cartolina con un mare turchese che si ricorderà per tutta la vita. Rispetto ad altre destinazioni tropicali, qui il clima è mite e i trasferimenti tra le isole sono brevi e comodi. A seconda dello stato di salute e della stanchezza, si possono prevedere attività ed escursioni più o meno impegnative, ma comunque da sogno.

3. Giappone: cultura, natura e relax nelle città giapponesi

Il Giappone può sembrare una meta più difficile, ma in realtà è un Paese molto ben organizzato, pulito, impeccabile sotto tanti punti di vista. Sono tantissimi gli itinerari possibili. Le città come Kyoto e Tokyo sono affascinanti e super servite, per un giusto mix di cultura e comodità. Passeggiare all’interno dei giardini zen, come il Kiyomizu-dera a Kyoto, o esplorare i parchi, come il Parco di Ueno a Tokyo, all’ombra di alberi secolari può essere un momento di riconnessione unico. Le visite ai vari templi e santuari, come per esempio il famoso Santuario Meiji, sono momenti di pura pace. Un po’ di attenzione per le terme giapponesi, i famosi onsen, perché non sempre l’ingresso è concesso alle donne in gravidanza. E non dimentichiamo la cucina giapponese: sebbene sia consigliato evitare il pesce crudo, piatti come il ramen, il tempura e le zuppe a base di tofu sono un viaggio nel viaggio. Meglio evitare l’estate, troppo afosa e calda.

Fonte: iStock

4. Bali: spiritualità e benessere nel cuore dell’Indonesia

Per chi ama le atmosfere esotiche ma cerca una destinazione adatta alla gravidanza, Bali è un’ottima scelta. La zona di Ubud, circondata da risaie e templi, propone pacchetti ad hoc con ritiri benessere, yoga prenatale e trattamenti olistici per il relax. Le spiagge di Sanur e Jimbaran sono più tranquille rispetto ad altre zone, per godersi il mare senza affollamenti. Non meno importante, la cucina balinese, con ingredienti freschi e naturali, è ideale per chi cerca un’alimentazione equilibrata durante la gravidanza.

Fonte: iStock

5. Crociera: lusso e comodità a bordo

Anche la crociera è un’opzione perfetta per un viaggio di nozze in gravidanza, in quanto offre la possibilità di visitare più destinazioni senza lo stress dei lunghi spostamenti. Nelle navi da crociera, dotate di ogni comfort, durante la navigazione ci si possono concedere momenti rilassanti nelle piscine, al ristorante, a teatro; in attesa di una nuova escursione. Tra gli itinerari più apprezzati in crociera, a seconda della stagione, ci sono quelli nel Mediterraneo o nei Caraibi, nel Nord Europa o lungo il Nilo.

Fonte: iStock

Viaggio già prenotato: partire o rimandare?

Se il viaggio era stato prenotato prima della gravidanza, la decisione di partire o posticipare dipende da diversi fattori. Prima di tutto, è importante consultare il medico rispetto allo stato di salute e a come procede la gravidanza. Bisogna inoltre valutare eventuali rischi legati alla destinazione, alla durata del volo e alle attività previste. Come abbiamo detto, in generale, il secondo trimestre è il periodo più adatto per viaggiare, mentre il primo e l’ultimo richiedono maggiore attenzione.

Ovviamente, la meta gioca un ruolo fondamentale: destinazioni con un buon sistema sanitario, collegamenti efficienti e condizioni climatiche favorevoli sono preferibili a luoghi con strutture mediche limitate o climi estremi. Se il viaggio prevede molte tappe o spostamenti faticosi, potrebbe essere utile modificarne l’itinerario o optare per soluzioni più rilassanti. un viaggio pensato totalmente fai da te può essere rimodulato, provando a inserire driver, escursioni organizzate, soste più lunghe. In caso di dubbi, verificare la possibilità di modificare le date o di ottenere un rimborso, controllando le politiche di cancellazione della compagnia aerea e della struttura prenotata.