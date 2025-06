Malta d’estate: le spiagge di sabbia più belle del Paese

Fonte: iStock San Blas Bay a Malta

Nel cuore del Mediterraneo si trova un piccolo e affascinante arcipelago, che incanta tutti i suoi visitatori grazie alla sua ricca storia, cultura e paesaggi mozzafiato. Si tratta di Malta, un Paese che ogni anno è in grado di attirare chi sogna una vacanza all’insegna del sole e del mare, con le sue spiagge tra le più belle del Mediterraneo, un autentico paradiso di sabbia dorata e acque turchesi. Anche se Malta è molto nota per le sue baie rocciose, infatti, non mancano lidi sabbiosi, perfetti per rilassarsi, nuotare o godere di fantastici il tramonto.

Ecco quali sono le più belle spiagge di sabbia a Malta, dove poter vivere un’esperienza rilassante immersi nella natura e in una cornice stupenda nel cuore del Mar Mediterraneo, passando da località ampie ed attrezzate a quelle più nascoste e selvagge.

Mellieħa Bay: la spiaggia più grande e accessibile di Malta

Il viaggio alla scoperta delle favolose spiagge maltesi parte dal nord dell’isola principale di Malta. Qui, infatti, si trova Mellieħa Bay, anche conosciuta come Ghadira Bay, che è la spiaggia di sabbia più estesa di tutto l’arcipelago.

È il luogo perfetto per le famiglie, grazie al fondale basso che degrada dolcemente e consente di nuotare in totale sicurezza. L’acqua qui è calda e cristallina, di un azzurro che sembra quasi ricordare i Caraibi. Quella di Mellieħa Bay è zona ben servita, con stabilimenti balneari e bar e ristoranti sulla spiaggia. Per chi ricerca un pizzico di adrenalina, su questa spiaggia è possibile praticare anche diversi sport acquatici, oltre che, chiaramente, rilassarsi noleggiando lettini e ombrelloni.

Il vicino villaggio di Mellieħa, situato su una collina e a pochi minuti di distanza, aggiunge un tocco ancor più autentico a questa spiaggia dorata. Un villaggio tradizionale, con le sue stradine acciottolate, i ristoranti di cucina locale e la vista panoramica sulla baia.

Nonostante il fatto Mellieħa Bay sia molto popolare, riesce a mantenere un’atmosfera decisamente rilassata, complice anche la sua ampiezza. Soprattutto nei mesi estivi è molto frequentata, ma con un po’ di pazienza si trova sempre un angolo tranquillo dove stendere l’asciugamano e lasciarsi cullare dal rumore del mare.

Golden Bay: tramonti dorati e natura incontaminata

La seconda spiaggia che si consiglia di non perdere a Malta è Golden Bay, uno dei luoghi più spettacolari dell’intera isola. Il nome non è casuale. Infatti, qui la sabbia assume sfumature dorate uniche che si accendono al tramonto, quando il sole cala sul mare, con il cielo che si colora di rosa e arancio e crea un’atmosfera romantica ed unica.

Golden Bay è circondata da una natura mediterranea verde e rigogliosa e da colline rocciose, che la trasformano in un luogo perfetto anche per chi ama le passeggiate in mezzo alla natura e vuole godere, allo stesso tempo, del magnifico paesaggio circostante.

La spiaggia di Golden Bay è abbastanza ampia ed è dotata di tutti i servizi utili, molto amata anche per questo sia dagli abitanti locali che dai numerosi turisti. È una destinazione ideale per chi vuole unire relax e attività all’aria aperta, praticando sport come il kayak o lo snorkeling, ad esempio, oppure semplicemente sedersi in uno dei ristoranti sulla spiaggia per gustare un piatto di pesce con vista sul mare.

Fonte: iStock

Għajn Tuffieħa Bay: una spiaggia dorata selvaggia, romantica e avvolgente

Nelle vicinanze di Golden Bay si trova un’altra fra le spiagge di sabbia più belle di Malta. Si tratta della spiaggia di Għajn Tuffieħa Bay. Una località più piccola e meno affollata delle precedenti, che fa di questa baia la scelta perfetta per chi cerca un angolo decisamente più intimo, circondato dal profumo del timo selvatico e dal canto delle cicale.

La sabbia qui è tendente all’ambra e crea un contrasto davvero affascinante con le acque trasparenti del Mediterraneo, che qui sono le ideali per chi ama nuotare o esplorare i fondali marini con maschera e pinne. Non ci sono molti servizi sulla spiaggia, a differenza della vicina Golden Bay, ma proprio questo contribuisce al suo fascino autentico e quasi incontaminato.

Inoltra, aspettare il tramonto a Għajn Tuffieħa è una cosa che non si può assolutamente perdere. Salendo sul promontorio che sovrasta la baia, infatti, si apre una vista spettacolare sulla spiaggia e sul Mediterraneo. Probabilmente il luogo più romantico sull’isola, da visitare con il proprio o la propria partner.

Fonte: iStock

Paradise Bay: un piccolo angolo di paradiso nel nord

Il nome dice molto di questa bellissima spiaggia maltese. Paradise Bay, infatti, è una delle spiagge più amate di Malta, non solo per il nome evocativo ma anche per la sua posizione privilegiata, nelle vicinanze del punto dal quale partono i traghetti per la vicina isola di Gozo. La spiaggia di Paradise Bay è raccolta, quasi fosse nascosta tra le rocce, e l’atmosfera che si respira qui è quella di una piccola oasi mediterranea.

L’acqua è incredibilmente limpida e calma, perfetta per chi ama rilassarsi con una nuotata o prendere il sole in tutta tranquillità. Paradise Bay è anche attrezzata con lettini ed ombrelloni, oltre che un bar e un ristorante affacciato sul mare, ma che riesce comunque a conservare un carattere intimo e accogliente. È la tappa ideale per chi vuole trascorrere una giornata al mare prima di imbarcarsi per Gozo o semplicemente per chi cerca una spiaggia diversa dal solito, da inserire assolutamente in un itinerario alla scoperta di Malta.

Fonte: iStock

Ramla Bay: la perla rossa di Gozo

Proprio a Gozo si trova un’altra spiaggia tra le più sorprendenti dell’arcipelago maltese. La spiaggia di Ramla Bay, infatti, ha una tonalità rossastra unica nel suo genere, che contrasta meravigliosamente ed in modo unico con il verde della vegetazione circostante e l’azzurro brillante del mare.

Si tratta di una spiaggia ampia, circondata da colline e da sentieri che offrono viste spettacolari sul mare. In lontananza si intravede anche la leggendaria Grotta di Calipso, dove secondo l’Odissea la bellissima ninfa Calipso tenne prigioniero per sette anni Ulisse, promettendogli vita eterna. E guardando il paesaggio, è facile capire perché questo luogo abbia ispirato poeti e viaggiatori nei secoli.

Visitare e passare giornate al mare a Ramla Bay è l’ideale per le famiglie, coppie e anche viaggiatori solitari: sono presenti servizi essenziali ed è possibile godere di un’atmosfera decisamente rilassata, quasi fosse sospesa nel tempo. È il posto giusto per riconnettersi con la natura, per godersi il mare, e per lasciarsi affascinare dalla bellezza di un luogo ancora autentico.

San Blas Bay: il segreto meglio custodito di Gozo

San Blas Bay è una piccola baia sabbiosa, ancora poco frequentata dai turisti e che, proprio per questo, conserva un fascino davvero unico e particolare. Si raggiunge attraverso una strada molto ripida e stretta, una fatica che viene ripagata da un paesaggio da sogno. La sabbia qui ha delle sfumature ramate uniche, con un mare calmo e cristallino, con numerose colline verdi che la circondano e che creano un paesaggio decisamente affascinante.

Sulla spiaggia di San Blas Bay non ci sono servizi, stabilimenti o bar, solo qualche ombrellone e una natura che domina decisamente la scena, rendendo l’esperienza davvero unica. Questo è il luogo ideale per chi cerca tranquillità e desidera vivere il mare in modo autentico, lontano dalla confusione e dal grande afflusso di turisti.

Fonte: iStock

Santa Maria Bay: la tranquillità di Comino

Infine, un altro luogo da sogno, per gli amanti del mare e della tranquillità, si trova sull’isola quasi disabitata di Comino. Una località famosa per la sua Laguna Blu, dove esiste una spiaggia sabbiosa meno affollata, ma altrettanto splendida: Santa Maria Bay. Qui il tempo sembra essersi fermato. L’isola è raggiungibile solo via mare e offre un’atmosfera di totale pace.

Si tratta di una spiaggia piccola, con sabbia fine e mare calmo, che viene frequentata per lo più da chi pernotta sull’isola o arriva nelle prime ore del mattino. Qui non ci sono molti servizi, ma il silenzio, la bellezza del paesaggio e la vicinanza a sentieri naturali ne fanno una tappa indimenticabile. La spiaggia perfetta per chi cerca un contatto autentico con la natura. Proprio per questo Santa Maria Bay viene considerata un’oasi di quiete, dove il rumore del mondo sembra lontano anni luce.

Scegliere Malta per una vacanza estiva significa immergersi in un mare che non ha nulla da invidiare a mete esotiche ben più lontane. Le spiagge di sabbia dell’arcipelago, seppur meno numerose rispetto a quelle rocciose, sono dei veri e propri gioielli capaci di soddisfare ogni tipo di viaggiatore.

Visitare queste spiagge di Malta è la scelta giusta sia per chi è in cerca di comodità, ma anche per chi vuole avventura, romanticismo oppure totale silenzio e relax. Ogni angolo ha una storia da raccontare, un paesaggio da ammirare, un mare in cui perdersi. Malta sarà in grado di regalare giorni di sole, bellezza e libertà a chiunque ami la sabbia tra le dita, il profumo del sale sulla pelle e il suo delle onde a riva. Luoghi dove creare ricordi indimenticabili, da custodire nel tempo.