Le 5 spiagge più belle di Malta, vere gemme del Mediterraneo

Fonte: iStock Tramonto sulla spiaggia di Golden Bay

Malta, isola dalla storia millenaria, architettura unica, dallo stile barocco, e pittoreschi e suggestivi villaggi di pescatori. Ma questo Paese ha molto altro da offrire, soprattutto dal punto di vista naturalistico e delle spiagge.

Malta, nel cuore del Mar Mediterraneo, è un vero e proprio paradiso per gli amanti del mare, dello snorkeling e di molte altre attività acquatiche. Questo piccolo arcipelago, composto dalle isole principali di Malta, Gozo e Comino, ospita alcune delle spiagge più belle e suggestive d’Europa.

Il luogo ideale per chi è alla ricerca di momenti di relax sotto il sole, avventura tra le scogliere o snorkeling in acque trasparenti. Ecco quali sono le cinque spiagge di Malta, le migliori dove andare. Luoghi in grado di far innamorare i viaggiatori del mare maltese, giorno dopo giorno.

Golden Bay: la regina dorata del nord di Malta

Tra le spiagge più famose e frequentate di Malta si trova sicuramente Golden Bay, un autentico gioiello sull’isola.

Questa spiaggia si trova sulla costa settentrionale dell’isola di Malta, nelle vicinanze del villaggio di Manikata. È una baia che si distingue per la sua ampia distesa di sabbia dorata, in contrasto con il turchese vivo del mare, che crea un effetto davvero unico.

Il nome “Baia Dorata” non è casuale. Con le luci del tramonto, la sabbia di questa spiaggia sembra accendersi di luce propria, creando uno spettacolo naturale che lascia senza fiato.

Oltre a questo, ciò che rende la spiaggia di Golden Bay speciale è il fatto che questa sia perfetta per tutti. Per le famiglie, grazie al fondale che digrada dolcemente e alla presenza di bagnini, ma anche per chi viaggia in coppia o con amici. Sono presenti diversi lettini, ombrelloni, bar e ristoranti, all’interno dei quali è possibile gustare specialità locali direttamente affacciati sul mare.

Inoltre, per chi ama le attività acquatiche, qui è possibile praticare kayak, snorkeling ed escursioni in barca.

Il consiglio migliore? Restare fino a tardi e vivere le ore del tramonto, quando il sole si immerge nel mare e la baia si tinge di arancio e rosa.

Għajn Tuffieħa: bellezza selvaggia e tramonti infiniti

Poco lontana dalla bellissima spiaggia di Golden Bay, si apre un paesaggio completamente diverso. Un paesaggio davvero scenografico. Si tratta della spiaggia di Għajn Tuffieħa, una delle più apprezzate di Malta, ma allo stesso tempo meno affollata della precedente. È una spiaggia amata soprattutto da chi cerca un contatto più intimo con la natura.

Per accedere bisogna scendere una lunga scalinata di oltre 180 gradini, una piccola fatica ripagata da una vista mozzafiato sulla baia, con colline, campi terrazzati e numerosi sentieri per escursionisti che la circondano. Qui la sabbia è più scura rispetto a quella di Golden Bay, e ciò rende l’acqua ancora più trasparente alla vista.

Qui c’è un piccolo chiosco per snack e bevande, ma il vero protagonista è il paesaggio. Un’atmosfera che invita a staccare la spina e passare una giornata tra relax e natura.

Fonte: iStocl

Paradise Bay: una piccola oasi tra le rocce

Il nome di questa spiaggia dice già tutto: Paradise Bay è un vero e proprio piccolo paradiso a Malta. La spiaggia si trova all’estremo nord dell’isola, nei pressi del porto da cui partono i traghetti per l’isola di Gozo.

Questa spiaggia è una delle preferite da chi cerca una fuga romantica o un pomeriggio rilassante lontano dal caos della capitale La Valletta, ad esempio.

Paradise Bay è una piccola caletta incastonata tra le rocce, con sabbia chiara e acque turchese, stupenda. Queste caratteristiche la rendono particolarmente intima e suggestiva, un aspetto molto apprezzato anche perché qui non è raro vedere pesciolini a riva o qualche stella marina durante una nuotata.

Dal punto di vista dei servizi, Paradise Bay è ben servita: ci sono lettini, ombrelloni, un bar-ristorante e la possibilità di noleggiare canoe o attrezzature per fare snorkeling e scoprire i bellissimi fondali maltesi. Grazie alla sua bellezza, in alta stagione può riempirsi rapidamente, quindi è consigliabile arrivare presto al mattino per assicurarsi un posto.

Il bello di Paradise Bay è anche la vista sulle isole di Gozo e Comino. Nei giorni limpidi, infatti, il panorama è così nitido che sembra di poterle raggiungere a nuoto.

Fonte: iStock

Ramla Bay: la spiaggia rossa di Gozo

Per chi ha in programma una gita sull’isola di Gozo, Ramla Bay è una delle mete balneari più affascinanti e ricercate a Malta.

Questa spiaggia, rispetto alle altre, si distingue per il suo colore unico: un rosso-arancio caldo e intenso, che contrasta con l’azzurro acceso del mare. Uno spettacolo naturale che lascia a bocca aperta al primo sguardo ogni suo visitatore.

Ramla Bay è un luogo speciale anche dal punto di vista storico e culturale. Sul suo promontorio, che sovrasta la spiaggia, si trova la mitica Calypso Cave, dove, secondo la leggenda, Ulisse fu tenuto prigioniero dalla ninfa Calipso, come raccontato nell’Odissea. Oggi, dalla grotta si gode di una vista spettacolare sull’intera baia rossa.

La spiaggia di Ramla Bay è ampia, pulita e poco affollata, anche nei mesi estivi. È il luogo perfetto per chi ama rilassarsi, ma anche per i più avventurosi, che vogliono esplorare i sentieri e le scogliere circostanti. Nelle vicinanze si trovano anche bar e piccoli ristoranti, ma il vero lusso qui è il silenzio, la natura e la sua sabbia rossa.

Fonte: iStock

St. Peter’s Pool: tuffi spettacolari in una piscina naturale

Infine, una delle spiagge più belle di Malta è sicuramente St. Peter’s Pool, un luogo unico nel suo genere e situato nella zona meridionale dell’isola, nei pressi del villaggio di pescatori di Marsaxlokk. St. Peter’s Pool è una piscina naturale è uno dei luoghi più spettacolari per tuffarsi e nuotare nel mare maltese.

Non è una vera e propria spiaggia, nel senso classico, ma una sorta di piattaforma rocciosa liscia che forma una baia circolare protetta dal vento. Le acque in questo luogo sono trasparenti e profonde, perfette per i tuffatori più esperti e per chi ama lo snorkeling. Nei giorni di sole, il colore del mare acquisisce colorazioni uniche, dal verde smeraldo al blu profondo.

Per accedere a questa bellissima piscina naturale è necessario percorrere un sentiero sterrato e scendere su rocce naturali. Un piccolo cammino che porta ad una delle location più amate da chi conosce bene Malta. È consigliato portare con sé anche acqua, cibo e crema solare, perché non ci sono servizi nelle immediate vicinanze.

Fonte: iStock

Le spiagge di Malta sono più di semplici luoghi dove prendere il sole: sono piccoli mondi da esplorare, ognuno con la propria personalità, le proprie storie e i propri colori. Luoghi incredibili, da inserire assolutamente in un itinerario alla scoperta di Malta.