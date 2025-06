iStock Veduta panoramica di Ghajn Tuffieha e Golden Bay

C’è un’isola che sa di Sud e di Europa, dove il sole sembra baciare ogni angolo di sabbia e la brezza porta con sé racconti di popoli antichi e tuffi infiniti: Malta, dalle spiagge dorate e insenature segrete, è a meno di un’ora di volo dalla Sicilia, una distanza che sembra annullarsi quando ci si ritrova immersi in acque trasparenti, tra falesie imponenti e profumo di salsedine.

È la meta perfetta per chi desidera una splendida vacanza balneare senza allontanarsi troppo dall’Italia: la costa settentrionale e nord-occidentale custodisce le spiagge più belle dell’arcipelago.

Golden Bay, la baia dorata tra mare e vento

Quando si pensa a una classica giornata al mare maltese, con la sabbia tra le dita e il sole che scalda la pelle, Golden Bay è una delle prime immagini che affiorano: il suo nome evoca già il colore intenso della sabbia che la caratterizza, un dorato caldo che si accende alla luce del tramonto.

La bellissima spiaggia si trova sul versante nord-occidentale dell’isola, non lontano dal Majjistral Nature and History Park, il primo parco nazionale maltese. È una delle baie più frequentate dai turisti, grazie anche alla presenza di bar e ristoranti a pochi passi dalla riva, ma, nonostante l’anima vivace, Golden Bay conserva un cuore selvaggio, reso più evidente dalla costante presenza del vento che soffia generoso e la rende perfetta per il windsurf e gli sport a vela, soprattutto fuori stagione.

Le acque possono talvolta nascondere correnti forti, motivo per cui è bene restare vigili, soprattutto con i bambini.

Għajn Tuffieħa, la bellezza che si conquista a fatica

A pochi minuti da Golden Bay si apre una baia meno battuta, più silenziosa, più segreta. Għajn Tuffieħa (che si pronuncia “ain tuffìa”) è un gioiello che si lascia scoprire solo da chi è disposto a fare qualche passo in più. Letteralmente: per raggiungerla occorre affrontare una scalinata di 180 gradini, una piccola sfida che viene ampiamente ripagata dalla meraviglia che attende in fondo alla discesa.

La spiaggia, incastonata ai piedi di un promontorio dalla forma inusuale e abbracciata da dolci colline, si presenta con sabbia finissima e acque cristalline che si insinuano tra le rocce. Il silenzio qui è quasi sacro, interrotto soltanto dal fruscio del vento e dal respiro lento delle onde: è l’ideale per chi cerca un contatto più intimo con la natura.

Da non perdere la passeggiata panoramica che porta in cima al promontorio a sinistra della baia: lo sguardo abbraccia l’orizzonte e si spinge fino a Ġnejna Bay, donando una prospettiva inedita su entrambe le spiagge.

Per chi lo desidera, è possibile raggiungere anche una caletta più appartata, frequentata da chi pratica naturismo.

Għadira Bay, la spiaggia che incanta le famiglie

Nella baia di Mellieħa, lungo la costa settentrionale dell’isola, si distende Għadira Bay, un tempo la spiaggia sabbiosa più grande di tutta Malta. Anche se le mareggiate del 2022 ne hanno trasformato il profilo, riducendo l’ampiezza della battigia, il fascino di questo litorale non è stato scalfito. I lavori di ripristino sono ancora in corso, segno della volontà di riportarla al suo antico splendore.

Ciò che la rende amata da residenti e visitatori è la sua vocazione familiare: qui l’acqua è trasparente e calma, priva di correnti insidiose, con un fondale che scende con dolcezza.

I bambini possono giocare in sicurezza mentre gli adulti si rilassano con lo sguardo perso nel blu. I chioschi sparsi lungo il litorale offrono tutto il necessario per una giornata completa: spuntini veloci, bevande fresche, lettini, ombrelloni, zone ombreggiate per i picnic e persino l’attrezzatura per chi vuole cimentarsi con sport acquatici.

Paradise Bay, una terrazza sul canale di Comino

Il nome non è un’esagerazione: Paradise Bay è davvero un angolo di paradiso. Si affaccia direttamente sul South Comino Channel, il tratto di mare che separa Malta dalle isole di Gozo e Comino. La vista è da cartolina, soprattutto quando il sole inizia a calare e i colori si tingono d’oro e d’ambra.

Paradise Bay non è una spiaggia molto estesa, ma è racchiusa in un contesto naturale di grande suggestione: le scogliere che la delimitano, l’acqua che sembra trasparente come vetro e la quiete che vi regna la rendono la scelta per chi cerca un po’ di intimità. È anche un ottimo punto per lo snorkeling o per esplorare la costa in canoa.

Chi arriva in auto troverà comodo il parcheggio nelle vicinanze. La spiaggia dispone di un lido attrezzato con lettini, ombrelloni, docce e servizi igienici, ma la vera sorpresa è il ristorante del lido: un locale semplice che propone piatti di pesce freschissimi, cucinati con cura e passione. Per un pasto più veloce e informale, si può optare per una “ftira”, il panino tipico maltese, sostanzioso e gustoso, ottimo per una pausa pranzo con vista mare.

Paradise Bay è quel luogo dove anche una giornata qualunque diventa un ricordo speciale.

Ġnejna Bay, tra quiete mediterranea e scenari da film

Infine, a ovest dell’isola, poco distante da Mgarr, si apre un’altra baia che incanta per la sua semplicità: Ġnejna Bay, dove la natura detta il ritmo delle giornate e dove il mare si concede con gentilezza, grazie a fondali bassi e sabbia morbida. Le acque turchesi e i riflessi argentei che si infrangono sugli scogli disegnano un paesaggio pacato, adatto alle famiglie e a chi desidera semplicemente rilassarsi.

Frequentata soprattutto dai maltesi, Ġnejna Bay è uno spazio ancora autentico, lontano dalle logiche più turistiche, dove affittare una canoa e lasciarsi cullare dal mare, esplorando piccole insenature e scorci nascosti, oppure sdraiarsi sotto il sole, ascoltando il vociare allegro di chi organizza grigliate all’aperto o raduni spontanei tra le piccole casette simili a bungalow che punteggiano la costa.

La suggestiva spiaggia è entrata anche nell’immaginario cinematografico: alcune delle scene più intense del film Troy, diretto da Wolfgang Petersen e interpretato da Brad Pitt, sono state girate proprio qui. Ed è facile capire il perché: la luce, i contrasti, l’atmosfera sospesa rendono Ġnejna Bay una scenografia perfetta, dove ogni istante assume un valore epico.