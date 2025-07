Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

St Paul’s Bay è una delle destinazioni turistiche più amate di Malta, soprattutto durante i mesi estivi. Questa pittoresca località costiera, che in italiano potremmo tradurre come “Baia di San Paolo”, prende il nome dall’apostolo che, secondo la tradizione cristiana, naufragò nel 60 d.C. proprio nei pressi di queste acque durante la traversata che lo portava dalla Terra Santa a Roma – evento che scandì l’inizio della cristianizzazione dell’Arcipelago.

Oggi, St Paul’s Bay è ben lontana da quel paesaggio selvaggio e dall’essere un villaggio di pescatori: la zona si è sviluppata molto, diventando uno dei centri balneari più popolari dell’isola, senza però perdere il fascino autentico di un borgo sul mare.

Circondata da acque cristalline, con un mix di spiagge artificiali, calette rocciose e scorci panoramici, St Paul’s Bay accoglie ogni anno migliaia di turisti provenienti da tutta Europa. Le sue località principali – come Bugibba, Qawra e Xemxija – offrono una combinazione ideale di relax, storia, attività all’aperto e vita notturna.

Scoprire St Paul’s Bay vuol dire immergersi in un’atmosfera tipicamente mediterranea, dove il sole e il mare sono protagonisti, ma dove non mancano musei, torri storiche, sentieri archeologici e ristoranti sul lungomare.

Dove si trova St Paul’s Bay

St Paul’s Bay si trova sulla costa nord occidentale dell’isola di Malta, a circa 16 chilometri dalla capitale La Valletta. La baia si estende lungo una fascia costiera piuttosto ampia, che include alcune delle località turistiche più note dell’isola. Di fronte alla baia sono situate le due Isole di San Paolo dove, sull’isola maggiore, si trova una statua commemorativa del Santo, patrono di Malta.

Bugibba – chiamata la “Piccola Miami” – e Qawra sono i centri più vivaci e frequentati, ricchi di hotel, ristoranti e bar, mentre Xemxija offre un’atmosfera più tranquilla e residenziale, perfetta per chi cerca un ritmo rilassato.

La zona è facilmente raggiungibile in autobus da diverse parti dell’isola, grazie a una rete di trasporti pubblici ben organizzata. Questo la rende una base perfetta non solo per godersi il mare locale, ma anche per esplorare le meraviglie vicine, come l’isola di Gozo, la Blue Lagoon di Comino o le città storiche di Mdina e Rabat.

Il lungomare di St Paul’s Bay, abbellito con panchine e palme, è un vero e proprio viale panoramico che si estende fino a Qawra. Camminare lungo questo percorso, al tramonto o all’alba, è uno dei modi migliori per respirare la bellezza della zona, tra pescherecci colorati e scorci sul mare e sulle Isole di San Paolo.

Cosa vedere e fare in questa baia

L’estate è senza dubbio il periodo ideale per visitare St Paul’s Bay. Le giornate lunghe e soleggiate, unite alla temperatura calda ma mitigata dalla brezza marina, creano le condizioni perfette per vivere in pieno tutto ciò che questa zona ha da offrire.

Per gli appassionati di storia e cultura, la baia, che fu a lungo il porto principale di Malta, custodisce alcune testimonianze storiche di grande interesse. Una di queste è la Wignacourt Tower, una delle più antiche torri di avvistamento presenti nell’arcipelago costruita nel 1600 durante il periodo di governo dell’Ordine di San Giovanni che oggi ospita una mostra che illustra la storia dei sistemi di difesa di Malta.

Sempre in zona si trovano la Qawra Tower e la batteria di Arrias, entrambe testimonianze del sistema di fortificazioni costiere maltesi. Non mancano tracce dell’epoca preistorica e romana, come il piccolo tempio megalitico di Buġibba o lo Xemxija Heritage Trail – percorso storico di 4 km che parte dalla baia di Xemxija e attraversa circa 20 attrazioni archeologiche dislocate nella natura – tombe puniche, una strada romana e antiche cave.

Se invece si preferisce una vacanza attiva, St Paul’s Bay offre infinite possibilità: dalle escursioni in barca verso Comino e la sua Blue Lagoon, al noleggio di kayak e sup per esplorare la costa da un punto di vista unico. Le acque limpide della baia sono ideali anche per lo snorkeling e le immersioni, grazie alla presenza di grotte sottomarine e fondali ricchi di vita marina.

Per le famiglie, la zona è perfetta: il Malta National Aquarium, situato a Qawra, è una delle attrazioni più apprezzate dai bambini e offre una camminata all’interno del tunnel di vetro trasparente per una totale immersione nell’ambiente marino.

La sera, Bugibba e Qawra si animano con bar, pub e ristoranti affacciati sul mare. La movida qui è più rilassata rispetto a quella di St Julian’s, ma non mancano locali alla moda come il famoso Café del Mar, dove sorseggiare un cocktail con vista sul Mar Mediterraneo.

Quali spiagge non perdere in zona

Parlare di St Paul’s Bay senza menzionare le spiagge sarebbe impossibile. Anche se molte delle coste sono rocciose – come spesso accade a Malta – non mancano le aree attrezzate per prendere il sole, fare il bagno e godersi il mare. Il mare qui è splendido e la natura intorno è lucente e selvaggia.

Una delle spiagge più frequentate è la Buġibba Perched Beach – che gode di una bellissima vista sulle Isole di San Paolo – una spiaggia artificiale creata con sabbia importata, ideale per famiglie e per chi cerca comodità e servizi a pochi passi da hotel e ristoranti.

Poco distante, la Qawra Point Beach – conosciuta anche come Ta’ Fra Ben – è un’alternativa rocciosa molto amata dagli appassionati di snorkeling, grazie alla limpidezza dell’acqua e alla presenza di piscine naturali.

Per chi cerca angoli più tranquilli, ci sono Bajja tax-Xama, Bajja ta’ l-Għażżenin, Fekruna Beach e Xemxija Beach che offrono atmosfere intime e perfette per rilassarsi lontano dal trambusto delle zone più turistiche. Qui l’acqua è sempre limpida, e si può facilmente trovare un punto in cui stendere l’asciugamano e fare un tuffo in tutta tranquillità.

Chi non si accontenta e vuole esplorare anche le spiagge sabbiose più famose dell’isola, può raggiungere in pochi minuti le splendide Golden Sands Beach – spiaggia di sabbia dorata – e Għajn Tuffieħa – raggiungibile grazie ad una scalinata di circa 200 scalini. Anche Mellieħa Bay, la spiaggia sabbiosa più grande di Malta, si trova a breve distanza ed è facilmente accessibile. Qui gli amanti degli sport acquatici troveranno il loro paradiso.

Un consiglio utile: se si prevede di trascorrere la giornata in spiaggia, soprattutto nei mesi di luglio e agosto, è consigliabile arrivare presto al mattino per trovare un buon posto. Molte spiagge offrono ombrelloni e lettini a noleggio, ma in alta stagione possono esaurirsi velocemente.