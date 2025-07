iStock Malta è una meta ideale per un'estate low cost

Hai voglia di sole e mare cristallino, di panorami mozzafiato e di un tuffo nella storia, ma senza svuotare il portafoglio? Allora prepara lo zaino: Malta è la meta perfetta per te. Quest’isola nel cuore del Mediterraneo offre tutto quello che sogni da una vacanza… e lo fa a prezzi decisamente accessibili.

Non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni ridotte: Malta è piena di sorprese, e puoi attraversarla da cima a fondo in pochi giorni senza mai annoiarti.

Ti bastano scarpe comode, un costume da bagno e un po’ di spirito d’avventura. In cambio avrai tramonti infuocati, città fortificate, spiagge dorate e l’inconfondibile calore del sud.

Malta ti aspetta, anche con pochi euro

Malta è la meta ideale per chi cerca una vacanza completa senza spendere una fortuna. Dalla storia millenaria al mare turchese, dai sapori locali alle escursioni avventurose, qui ogni esperienza è a portata di mano… e di portafoglio.

Con un po’ di organizzazione e voglia di esplorare, puoi costruirti un viaggio indimenticabile, autentico e accessibile. Perché le esperienze che restano nel cuore, spesso, sono proprio quelle che non hanno prezzo.

A fare da protagonista c’è La Valletta, capitale vivace e patrimonio Unesco, ma non mancano altre tappe imperdibili come Mdina, l’antica città araba dalle mura silenziose, o Vittoriosa, storica sede dei Cavalieri di San Giovanni con viste panoramiche spettacolari.

Per vivere il mare in modo autentico e poco affollato, l’isola di Gozo è la scelta ideale: basta un traghetto di 20 minuti per ritrovarsi su spiagge tranquille e scenografiche. Ma anche sull’isola principale non mancano opzioni: dalla rossa Ramla Bay alla family-friendly Mellieha, fino alle calette nascoste come San Blas Bay e la selvaggia penisola di Delimara con la spettacolare Peter’s Pool.

Arrivare sull’isola e spostarsi è facile ed economico, grazie ai voli low cost in partenza da diversi aeroporti italiani, agli autobus pubblici e alla possibilità di noleggiare un’auto (tenendo conto della guida a sinistra). E per dormire? C’è l’imbarazzo della scelta tra ostelli, masserie con piscina e alberghi a conduzione familiare.

Infine, non dimenticare di assaggiare la cucina locale: Marsaxlokk è il posto giusto per un pranzo di pesce autentico a prezzi onesti, con vista sulle tipiche barche luzzu.

Ecco quindi la nostra guida di viaggio completa per vivere Malta in modalità “low cost” ma senza rinunciare a nulla.

1. Città storiche da scoprire (gratis o quasi)

Comincia da La Valletta, la splendida capitale barocca, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Passeggiare tra i suoi vicoli è come sfogliare un libro di storia: palazzi nobiliari, balconi in legno colorato, cattedrali imponenti e viste sul mare a ogni angolo.

I Barrakka Gardens – superiori e inferiori – sono due terrazze panoramiche con ingresso gratuito da cui godere di uno dei migliori scorci del Grand Harbour.

Vuoi immergerti nella cultura senza spendere? Molti musei hanno giornate gratuite o biglietti ridotti. Se hai un po’ di budget, visita la Concattedrale di San Giovanni: l’interno, ricoperto d’oro e affreschi, è uno dei più ricchi d’Europa.

A pochi chilometri c’è Mdina, la “città silenziosa”. Racchiusa tra mura medievali, Mdina è un gioiello senza tempo. Non serve pagare nulla per sentirne il fascino: basta camminare per le sue strade di pietra, affacciarsi dai bastioni e lasciarsi trasportare dal silenzio e dalla bellezza.

2. Spiagge paradisiache a costo zero

In molte destinazioni di mare, trovare spiagge libere è un’impresa. A Malta no. Qui la maggior parte delle spiagge è gratuita, e molte sono davvero spettacolari.

Mellieħa Bay è la più grande: sabbia chiara, fondale basso e una lunghissima striscia dove rilassarsi o fare un picnic.

è la più grande: sabbia chiara, fondale basso e una lunghissima striscia dove rilassarsi o fare un picnic. Golden Bay , tra le più amate, è perfetta per una giornata di mare e un tramonto infuocato.

, tra le più amate, è perfetta per una giornata di mare e un tramonto infuocato. Għajn Tuffieħa , più selvaggia, si raggiunge con una scalinata ma regala uno scenario naturale da cartolina.

, più selvaggia, si raggiunge con una scalinata ma regala uno scenario naturale da cartolina. Armier Bay, nella punta nord, è poco frequentata dai turisti: qui trovi i maltesi che grigliano il pesce e godono del silenzio e dell’acqua trasparente.

In alternativa, se vuoi nuotare in acque incredibilmente limpide lontano dalla folla, organizza una giornata a Gozo e visita calette meno conosciute come Hondoq ir-Rummien, Wied il-Għasri o l’Inland Sea di Dwejra.

3. Gozo: l’isola tranquilla e conveniente

Con una breve traversata in traghetto da Ċirkewwa, raggiungi Gozo, la sorella minore di Malta. L’atmosfera qui è più rilassata, i ritmi più lenti e i prezzi – soprattutto per alloggi e ristoranti – decisamente più abbordabili.

Inizia da Victoria (Rabat), il capoluogo. Visita gratuitamente la Cittadella, antica roccaforte con viste panoramiche su tutta l’isola. Poco fuori, il Ggantija Temple Complex, uno dei templi megalitici più antichi del mondo, è a pagamento ma vale la pena, soprattutto se acquisti il Gozo Pass.

Per chi ama la natura, Gozo è un paradiso. Puoi fare trekking fino al faro di Gordan, tuffarti tra le scogliere, o semplicemente rilassarti in una spiaggia deserta. Anche qui le spiagge sono libere, e molte hanno piccoli chioschi o caffè con prezzi contenuti.

4. Comino e la Blue Lagoon: sogno turchese a portata di mano

La piccola isola di Comino è famosa per la Blue Lagoon, una baia dalle acque trasparenti che sembra uscita da un catalogo dei tropici. I traghetti per raggiungerla partono da diverse località (Marfa, Cirkewwa, Bugibba…) e costano poco, soprattutto se prenoti online o scegli le corse collettive.

Una volta lì, non serve pagare per godersela: porta con te asciugamano, acqua e qualche snack, e rilassati su una roccia piatta o nuota fino alle piccole grotte nelle vicinanze. Naturalmente, se cerchi la pace assoluta, dovresti evitare i mesi di alta stagione (luglio e agosto).

5. Panorami spettacolari a costo zero

Ami camminare e scattare foto? Malta è perfetta. I paesaggi si alternano tra rocce, mare, scogliere e campagne, e i sentieri panoramici sono gratuiti e ben segnalati.

Le Dingli Cliff offrono uno dei panorami più scenografici del Mediterraneo. Da qui puoi vedere il mare fondersi con il cielo e, nelle giornate limpide, persino Comino e Gozo.

offrono uno dei panorami più scenografici del Mediterraneo. Da qui puoi vedere il mare fondersi con il cielo e, nelle giornate limpide, persino Comino e Gozo. Il sentiero tra Għajn Tuffieħa e Golden Bay è breve ma panoramico, ideale per una tranquilla e romantica passeggiata al tramonto.

è breve ma panoramico, ideale per una tranquilla e romantica passeggiata al tramonto. A Gozo, il tratto costiero che da Xlendi porta verso Dwejra ti regala scogliere a picco, onde fragorose e natura incontaminata.

6. Movida e vita sociale: divertimento a basso costo

Vuoi uscire la sera senza spendere un patrimonio? Dirigiti verso St. Julian’s e Paceville, dove si concentra la vita notturna. Troverai bar con happy hour, locali con musica dal vivo e club che offrono ingressi gratuiti.

Se cerchi qualcosa di più tranquillo, i lungomare di Bugibba e Sliema sono perfetti per passeggiare con un gelato e respirare l’aria del mare.

Scegli Marsaxlokk per gustare per un pranzo di pesce autentico a prezzi onesti, con vista sulle tipiche barche maltesi.

7. Mangiare bene e spendere poco

La cucina maltese è semplice, saporita e incredibilmente economica. Ecco alcuni piatti da provare:

Pastizzi : sfogliatine ripiene di ricotta o piselli, le trovi ovunque a meno di 1 €. Colazione perfetta!

: sfogliatine ripiene di ricotta o piselli, le trovi ovunque a meno di 1 €. Colazione perfetta! Ftira : pane tipico farcito con tonno, pomodoro, cipolle, capperi e olive. Delizioso e nutriente.

: pane tipico farcito con tonno, pomodoro, cipolle, capperi e olive. Delizioso e nutriente. Fenek: lo stufato di coniglio, piatto nazionale, da gustare in una trattoria locale (meglio se fuori dalle zone turistiche).

Mangia nei chioschi, nei mercati rionali o nelle taverne fuori mano: spenderai poco e mangerai come un maltese vero.

8. Musei e attrazioni: scegli quelli giusti

Molti siti culturali hanno un ingresso gratuito o costi ridotti. Alcuni da considerare sono:

Casa Rocca Piccola , palazzo nobiliare a La Valletta, è visitabile a un prezzo contenuto e offre una finestra sulla vita aristocratica dell’isola.

, palazzo nobiliare a La Valletta, è visitabile a un prezzo contenuto e offre una finestra sulla vita aristocratica dell’isola. Il Museo della Guerra , le War Rooms e il Malta Experience raccontano la storia recente dell’isola.

, le e il raccontano la storia recente dell’isola. A Gozo, oltre ai templi megalitici, visita il Ta’ Kola Windmill e la Basilica di Ta’ Pinu, luogo di pellegrinaggio dal fascino mistico.

9. Come arrivare e muoversi spendendo meno

Malta è facilemente raggiungibile in aereo grazie alle compagnie low cost e inoltre, muoversi è davvero economico se si sceglie di farlo con i mezzi pubblici. Il trasporto pubblico a Malta infatti è efficiente e conveniente.

Gli autobus coprono quasi tutta l’isola, e puoi acquistare una tessera settimanale per viaggiare illimitatamente a prezzi ridotti. Se viaggi in due o più, puoi considerare il noleggio di un’auto per esplorare Gozo e le zone più remote (prenota online per risparmiare).

10. Quando andare per risparmiare

I periodi migliori per visitare Malta in chiave low cost sono:

Primavera (aprile-giugno) : clima già caldo, poca folla, prezzi più bassi.

: clima già caldo, poca folla, prezzi più bassi. Settembre e ottobre: l’acqua è ancora calda, il sole splende e gli hotel fanno offerte fuori stagione.

Evita l’alta stagione (luglio-agosto) se vuoi risparmiare e trovare le spiagge più tranquille.