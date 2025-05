Cosa vedere a Malta in 3 giorni: storia, mare e meraviglia

Fonte: iStock Vie del centro storico di La Valletta, capitale di Malta

Nel cuore del Mar Mediterraneo si trova un piccolo e stupendo arcipelago, dal carattere unico e dall’architettura che sembra trasportare ogni viaggiatore in un’epoca antica, tra palazzi dallo stile barocco e medievale, con evidenti influenze siciliane ed arabe.

Questi sono solo alcuni indizi che dovrebbero portare alla mente di ogni lettore tutto il fascino di Malta. Un Paese che si può definire come un mosaico, composto da emozioni, storia millenaria e paesaggi incantevoli. Si tratta di un’isola che sa trasformare anche un breve soggiorno in un’avventura ricca ed intensa.

Che si abbiano tre, quattro o più giorni a disposizione, le isole di Malta sono pronte ad accogliere viaggiatori e turisti proveniente da tutto il mondo con le loro città fortificate, le spiagge turchesi, i siti archeologici ed un’atmosfera calda ed accogliente, che solo il Sud Europa è in grado di offrire. Ecco, quindi, cosa vedere a Malta in 3 giorni, tra storia, mare e meraviglie, e cosa fare per vivere una vacanza indimenticabile.

Cosa vedere a Malta in 3 giorni

La Valletta: la capitale maltese dallo stile barocco

Riconosciuta come uno dei luoghi più belli del mondo ed inserita, grazie alla bellezza unica nel suo genere, tra il Patrimonio UNESCO, La Valletta, capitale di Malta, è un gioiello a cielo aperto. Questa città fortezza venne fondata in antichità dai Cavalieri di San Giovanni, conosciuti anche come Cavalieri di Malta.

Le vie della capitale nascondo affascinanti palazzi nobiliari, caffè storici, musei e chiese davvero affascinanti. Ad esempio, la Concattedrale di San Giovanni è un luogo da non perdere se si decide di visitare la città maltese, soprattutto per gli amanti dell’arte, che qui possono rimanere affascinati da una delle opere più belle di Caravaggio: la “Decollazione di san Giovanni Battista”.

I Giardini Superiori di Barrakka e le Tre Città

Poco distanti dal centro cittadino di La Valletta, si trovano i Giardini Superiori di Barrakka (o Upper Barrakka Gardens). Si tratta di giardini costruiti per l’ordine dei Cavalieri di San Giovanni italiani e trasformati in giardini pubblici attorno al 1800, con la fine dell’occupazione francese sull’isola. Inoltre, nella parte più elevata dei Giardini, ogni giorno, dalle 12.00 alle 16.00, una serie di cannoni sparano dei colpi a salve a cadenza oraria.

Questo luogo, tra le cose da vedere assolutamente a Malta, offre una vista spettacolare sul Mar Mediterraneo, in particolare sul porto cittadino e sulle Tre Città, un nome che indica le tre città fortificate di Vittoriosa, Senglea e Cospicua sull’isola di Malta.

Attraversando il porto in barca, si raggiungono le famose Tre Città. Birgu, che è la più antica, si presenta come un intreccio di vicoli e bastioni davvero suggestivi, dove il tempo sembra essersi fermato. Ci sono anche Senglea e Cospicua, cittadine più moderne, che offrono uno spaccato autentico della vita maltese. Insieme, queste cittadine contano una popolazione di circa 11 mila abitanti.

La Città Silenziosa: alla scoperta di Mdina

Verso il centro dell’isola di Malta, a poco più di 11 chilometri dalla capitale, si trova Mdina, conosciuta anche con il nome di città silenziosa. Un tempo antica capitale del Paese, oggi Mdina è una vera e propria oasi di quiete e fascino. Visitare la città e passeggiare fra le sue mura medievali permette di scoprire angoli stupendi e scorci che sembrano quasi essere dei dipinti.

Soprattutto di sera, questa città viene avvolta da un’atmosfera quasi magica grazie alle luci soffuse ed il silenzio che caratterizzano i suoi vicoli. Un vero e proprio angolo di tranquillità per chi è alla ricerca di una serata di completo relax.

Fonte: iStock

Rabat e le catacombe di San Paolo

Sempre nei pressi dell’antica capitale Mdina, si trova Rabat. Una piccola cittadina meno appariscente rispetto alla vicina città e la capitale La Valletta, ma sicuramente un luogo ricco di fascino e storia. Qui, infatti, si trovano le catacombe di San Paolo, una testimonianza antica unica della presenza cristiana sull’isola. Un luogo che risale addirittura al lontano 2000 a.C. e che per gli amanti di storia deve rientrare tra i luoghi più belli da vedere a Malta.

La Blue Grotto: paradiso di mare a Malta

Sempre sull’isola principale di Malta, viene custodito uno dei tesori naturali più belli e noti del Mar Mediterraneo: la Blue Grotto. Una grotta spettacolare, scenario di grandi film e conosciuta per le sue acque turchesi, dove il mare e la luce del sole riescono a creare un paesaggio mozzafiato.

Per visitare questo spettacolo della natura da vicino, è possibile effettuare delle escursioni in barca, che consentono di ammirare tutta la sua bellezza.

I Templi antichi di Hagar Qim e Mnajdra: la preistoria maltese

Malta vanta alcuni dei siti preistorici più antichi e meglio conservati al mondo, il che la rende una meta perfetta per tutti coloro che sono amanti del mare turchese e della natura, ma anche di storia ed archeologia. Qui, infatti, si trovano gli antichi templi di Hagar Qim e Mnajdra,nella parte meridionale dell’isola, tra i paesi di Zurrieq e Qrendi.

Queste due strutture sono state ritrovate su di un altopiano, a poca distanza dal mare, e distano fra di loro circa 500 metri. Sono due templi megalitici, che fanno parte del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, e risalgono ad oltre 5000 anni fa. È possibile visitare da vicino queste opere, così da poter immaginare come fosse la vita migliaia di anni fa. Un vero e proprio viaggio nel tempo.

Gozo: una gita tra natura e autenticità

Una gita verso l’isola e la cittadina di Gozo aggiungono un’altra dimensione al viaggio. Un viaggio alla scoperta delle isoli minori, che può facilmente rientrare in un itinerario di tre o quattro giorni a Malta.

Gozo, che si presenta come un luogo più verde e tranquillo rispetto la capitale, offre ai visitatori paesaggi rurali, spiagge isolate, baie affascinanti come Dwerjia Bay, caratterizzata dalla presenza di un’acqua turchese bellissima e molto visitata in passato soprattutto per la presenza della famosa Azure Window, crollata negli anni recenti. Sono presenti anche siti di interesse storico come la Cittadella di Victoria, conosciuta anche con il nome di Castello di Victoria, antico insediamento con strutture monolitiche risalente al 1500 a.C.

Fonte: iStock

Comino e la Blue Lagoon, per gli amanti del mare e della natura

Tra le cose da vedere a Malta non può mancare una visita alla piccola e quasi disabitata isola di Comino.

La prima cosa che richiama alla mente quest’isola sono le sue acque cristalline. Qui si trova la Blue Lagoon, una delle mete più amate per chi desidera nuotare, fare snorkeling o semplicemente rilassarsi su una barca, luogo dove passare una splendida giornata di relax a Malta. Nonostante la sua popolarità, questo luogo è riuscito a conservare un fascino incontaminato. Un posto che non deve assolutamente mancare in un viaggio a Malta.

Fonte: iStock

Marsaxlokk e i luzzu colorati: tradizione e cultura a Malta

Marsaxlokk è un piccolo villaggio di pescatori, una popolazione dall’anima genuina, che rappresenta la vera essenza di Malta. Visitare questo villaggio dà la possibilità di scoprire le sue affascinanti barche tradizionali, conosciute con il nome di luzzu. Barche che si riconoscono facilmente, grazie alla presenza di due occhi dipinti sulla prua e dal loro vivace colore: caratteristiche che colorano e ravvivano il porticciolo maltese.

Visitare il villaggio di Marsaxlokk la domenica dà anche la possibilità di visitare il mercato del pesce, con sapori e profumi autentici. È il luogo ideale per assaporare la cucina locale e avvicinarsi alla cultura e le tradizioni locali.

Cosa fare a Malta?

Malta non è solo da vedere, è un’isola anche e soprattutto da vivere. Ed è qui, nella varietà delle esperienze che è possibile vivere sulle isole del Paese, che risiede il suo vero incanto. Tra le attività sicuramente più apprezzate c’è la scoperta della cucina locale. Ad esempio, un piatto che non si può non assaggiare durante un viaggio a Malta sono i pastizzi, dei piccoli fagottini di pasta fillo o sfoglia croccante, riempiti tradizionalmente con ricotta o piselli, ma anche i tradizionali piatti di pesce fresco, che è possibile assaporare soprattutto nei villaggi di pescatori, oppure il coniglio in umido e i dolci tradizionali. Tutti piatti che riescono a raccontare una cultura culinaria ricca di influenze.

Come già accennato, Malta è un Paese ricco di storia, che trova le sue radici nell’antica preistoria. Oltre alle visite presso i siti archeologici più importanti e conosciuti dell’isola, qui sono presenti numerosi musei. Ad esempio, il Museo Nazionale di Archeologia a La Valletta, dove scoprire anche lati nascosti ai più, oppure è possibile partecipare a tour guidati nei forti medievali o nei sotterranei delle città, per una visione diversa di tutto quello che Malta ha da raccontare.

Per chi ama il mare, invece, le possibilità sono davvero infinite. Grazie alle sue acque cristalline, gli amanti delle immersioni posso vivere esperienze uniche visitando i numerosi relitti affondati al largo della costa, oppure semplicemente praticare snorkeling tra le scogliere o, ancora, passare semplici giornate di relax in spiagge come Golden Bay o Paradise Bay.

La sera, invece, Malta si trasforma. Le sue città si illuminano grazie alla presenza di numerosi locali e bar che si affacciano sul mare e che animano i vicoli delle sue città. Da Sliema a St. Julian’s, fino ai quartieri più eleganti di La Valletta, la vita notturna di Malta non lascerà nessuno a bocca asciutta.

Fonte: iStock

Insomma, visitare Malta vuol dire scoprire un’isola in grado di accogliere e sorprendere i propri visitatori, ma anche un luogo in grado di offrire tanto in poco spazio e che riesce a parlare al cuore di ogni viaggiatore. Le cose da vedere a Malta in tre o quattro giorni sono tante: ma questo è il tempo ideale per scoprire tutto il suo fascino antico e moderno, vivace e contemplativo, ma sempre autentico.

Chi visita Malta, spesso parte con il desiderio di tornare. E non è difficile capirne il motivo.