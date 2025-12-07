Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Immaginate di indossare gli sci (o la tavola da snowboard) sulle stesse piste che tra pochi mesi faranno da palcoscenico ai migliori atleti del mondo. È un assaggio di Olimpiadi vissuto in anticipo, tra curve leggendarie, panorami da brivido e l’adrenalina di sentirsi, anche solo per un momento, parte della storia che sta per essere scritta.

Ecco dove andare a sciare sulle piste delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sfrecciando proprio come i campioni olimpici delle nevi.

Le piste da sci delle Olimpiadi

Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo

Lunghezza : 2.402 metri

: 2.402 metri Pendenza media : 28,2%

: 28,2% Difficoltà: alta, pista nera (la più difficile, riservata a sciatori esperti)

Chiamata anche Stratofana Olimpica, la pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo è una tra le piste da sci più belle e celebri d’Italia. A caratterizzarla non è soltanto il suggestivo paesaggio montano in cui è inserita, ma anche altre qualità che la rendono speciale: le sue pendenze impegnative, come nel tratto dello “Schuss” (un muro con una pendenza del 64%!), la lunghezza e la qualità dell’innevamento e della manutenzione, oltre agli ottimi impianti di risalita.

Storicamente sede di gare di Coppa del Mondo, deve il suo nome alle Olimpiadi Invernali del 1956, quando ospitò la gara maschile di sci alpino vinta dall’austriaco Toni Sailer. Per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Olympia delle Tofane tornerà protagonista con il nome di Tofane Alpine Skiing Centre: ospiterà tutte le gare femminili di sci alpino.

Importanti novità sugli impianti di Cortina riguardano la sicurezza: da questa stagione il casco diventa obbligatorio per tutti, senza eccezioni, per una montagna più sicura e responsabile.

La pista Olympia, che inizia a 2.348 metri a Pomedes e termina a 1.560 metri, resterà aperta per gli appassionati fino al 12 gennaio 2026, quando, insieme alla pista Labirinti, verrà chiusa per gli allestimenti delle gare olimpiche e paralimpiche. Infatti, dal 26 gennaio al 15 marzo 2026, gli impianti e le piste della ski area Tofana saranno riservati alle competizioni per le gare di sci alpino femminile.

Come raggiungere la pista? Da Socrepes (subito sopra Cortina) si prendono quattro seggiovie, una dopo l’altra, per raggiungere Pomedes: Roncato, Tofana Express, Rumerlo Duca d’Aosta e Duca d’Aosta – Forcella Pomedes.

Pista Stelvio a Bormio

Lunghezza : 3.250 metri (con un dislivello di 1.010 metri)

: 3.250 metri (con un dislivello di 1.010 metri) Pendenza media : circa 30%

: circa 30% Difficoltà: alta, pista nera

È una delle piste più spettacolari e difficili al mondo in cui si disputeranno (dal 7 al 21 febbraio 2026) le competizioni di sci alpino maschile e sci alpinismo (debutto assoluto) alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: la pista Stelvio di Bormio, rinnovata in vista dell’appuntamento olimpico, attira tantissimi appassionati con i suoi 3,2 chilometri di lunghezza, circa 1.000 metri di dislivello e pendenze che toccano il 60%.

Chiamata anche “il Teatro alla Scala degli sport invernali”, quest’anno la pista avrà un nuovo cuore tecnologico: un impianto di innevamento di ultima generazione, cablaggi in fibra ottica e un sistema di cronometraggio capace di rilevare le performance al millesimo di secondo.

Per controllare l’apertura della pista consigliamo di monitorare il sito ufficiale Bormioski.it. E per chi ama sciare lungo le vette più alte e adrenaliniche sono disponibili anche le piste di Bormio 2000 e 3000, con le loro discese mozzafiato.

Piste da snowboard delle Olimpiadi

Livigno Snowpark e Livigno Aerials & Moguls Park

Protagoniste delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, tra le altre discipline, saranno anche quelle dedicate allo snowboard. Se volete immedesimarvi nei trick dei campioni olimpici, lanciandovi in curve scolpite e salti che fanno battere il cuore, ci sono due piste di Milano Cortina 2026 in cui avventurarvi.

Una di queste aree olimpiche è il Livigno Snowpark della Ski-area Mottolino, nel paesaggio meraviglioso del “Piccolo Tibet” italiano, che è pronto ad accogliere le gare di freestyle skiing e snowboard, articolate in 9 specialità (tra cui slopestyle e halfpipe). L’impianto chiuderà al pubblico durante le gare olimpiche (consigliamo di verificare le date dal sito ufficiale), che si terranno dal 5 al 21 febbraio 2026.

L’altro luogo in cui si disputeranno le gare di snowboard è il Livigno Aerials & Moguls Park (Carosello 3000), sempre nel cuore della ski-area di Livigno. Si tratta di un punto di riferimento internazionale per la disciplina.