Ilovik, l’isola dell’Asinello in Croazia, è il paradiso per gli escursionisti

Conosciuta anche come Asinello, l’isola di Ilovik è uno dei luoghi più affascinanti della Croazia, che merita assolutamente una visita soprattutto se si è appassionati di escursioni nella natura incontaminata e selvaggia.

Fa parte dell’arcipelago delle isole Quarnerine, situato a sudest della punta meridionale dell’Istria, Ilovik. E, anticamente, era registrata insieme alla vicina San Pietro come Neumae Insulae (dal greco “neuma”, che vuol dire segno) fino a quando, nel XVIII secolo, i coloni croati chiamarono l’isola grande Tovarnjak, ossia “Asinello”, ribattezzata infine come Ilovik, per il particolare terreno argilloso che la caratterizza.

Il canale che separa le due isole gode di un’ottima posizione geografica, ragion per cui è da sempre il punto d’approdo preferito – tra la parte settentrionale e meridionale dell’Adriatico – per gli yacht come per le piccole imbarcazioni.

Qui la costa è facilmente accessibile con baie che si aprono ovunque e si presentano ben riparate. La più ampia è quella sabbiosa di Parzine, situata a sud, a una ventina di minuti di cammino dal caratteristico paesino omonimo che conta circa 170 abitanti.

L’antico e pittoresco borgo di pescatori sorge in una piccola insenatura protetta a nord dell’isolotto abitato di San Pietro, ed è un rifugio ideale per chi vuole concedersi una vacanza lontano dal caos e dalla movida frenetica.

In questo piccolo villaggio, infatti, non troverete altro che un market ben rifornito, l’ufficio postale, un panificio, una pasticceria e giusto un paio di ristoranti. Per il resto, Ilovik offre un soggiorno a stretto contatto con la natura, un vero e proprio paradiso per gli escursionisti che vogliono avventurarsi in un territorio incontaminato, a piedi o in bicicletta, tra i lecci e i pini d’Aleppo, oleandri ed eucalipti. Tutt’intorno è possibile ammirare la ricca vegetazione mediterranea, che si concentra in particolare sulle pendici del Monte Vele Straze e sulle cime dei monti Dida e Krisine.

Proprio in virtù della sua flora estremamente diversificata, Ilovik è conosciuta anche come “l’isola dei fiori”. Ma ce n’è anche per gli appassionati di snorkeling, che saranno felici di esplorare i ricchi fondali, tra posidonia e pesci coloratissimi.

Ilovik è collegata giornalmente a Lussino da una nave e, durante la settimana, anche da un catamarano che parte da Fiume e Zara. Durante la stagione estiva ci sono inoltre numerosi battelli turistici da e per l’isola, con partenza dai porti di Lussinpiccolo e Lussingrande. Da qui, in poche ore è possibile raggiungere le vicine isole di Krk, Rab, Pag, Kornati e tante altre destinazioni della Dalmazia centrale.