Dove sciare in Calabria, le piste più belle

Tra il Pollino, Sila e Aspromonte, anche la Calabria ha i suoi luoghi in cui sciare, con impianti moderni, piste per ogni livello e panorami a dir poco mozzafiato.

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Le piste da sci innevate di Camigliatello Silano

La Calabria, pur essendo tradizionalmente conosciuta per le sue bellissime coste e il clima mite, offre anche una ricca e affascinante tradizione montana, con alcune delle più belle località sciistiche del Sud Italia. Infatti, pur trovandosi al confine meridionale della penisola, la regione meridionale è in grado di offrire agli appassionati di sci e sport invernali scenari naturali unici, impianti ben attrezzati e una varietà di piste che soddisfano tutti i livelli di esperienza, dal principiante all’esperto.

Tra i parchi nazionali e le aree protette, la Calabria è un crocevia di paesaggi montani e invernali che sembrano lontani anni luce dalla tradizionale idea di “Calabria estiva”. Il Parco Nazionale della Sila, il Parco Nazionale dell’Aspromonte e il Parco Nazionale del Pollino sono solo alcune delle meraviglie naturali dove si trovano le principali stazioni sciistiche. La bellezza di queste località non risiede solo nelle piste da sci, ma anche nel fascino incontaminato della natura che le circonda: foreste secolari, laghi glaciali e panorami mozzafiato che si affacciano sul Mar Ionio o sul Tirreno.

Le località sciistiche calabresi sono ancora piuttosto poco affollate rispetto a quelle delle Alpi o delle Dolomiti, ma stanno rapidamente guadagnando popolarità tra gli amanti degli sport invernali in cerca di esperienze più tranquille e autentiche, lontano dalla confusione delle grandi stazioni sciistiche. Qui, gli sciatori possono godere di piste ben curate, impianti moderni, e soprattutto di un’accoglienza tipica del Sud Italia, che rende ogni soggiorno più rilassato e familiare.

La stagione sciistica in Calabria di solito va da dicembre a marzo, con una buona copertura di neve garantita dalle abbondanti precipitazioni invernali. In caso di scarsità di neve, molti comprensori si avvalgono di sistemi di innevamento artificiale per garantire che le piste siano sempre perfettamente praticabili. Inoltre, grazie alla posizione geografica della Calabria, le località sciistiche sono spesso facilmente raggiungibili anche per chi proviene da altre regioni del Sud Italia, come la Sicilia, o da grandi città come Napoli e Roma, rendendole perfette per una fuga invernale anche per un weekend o una breve vacanza.

In questo articolo, esploreremo le principali località sciistiche della Calabria, con un focus su ciò che le rende speciali, sulle piste e gli impianti disponibili, le opzioni per raggiungerle, i costi degli skipass e tutte le informazioni pratiche che vi aiuteranno a pianificare una perfetta vacanza sulla neve in questa affascinante regione del Sud.

Camigliatello Silano

Camigliatello Silano è senza dubbio una delle località più popolari e frequentate per lo sci in Calabria e in Italia. Situata nel cuore del Parco Nazionale della Sila, questa stazione sciistica è un perfetto mix di natura, sport e tranquillità. Il comprensorio offre piste da sci alpino, adatte a tutte le abilità, dai principianti agli sciatori più esperti. Le piste più facili si trovano nella parte bassa della montagna, mentre quelle più difficili e impegnative si sviluppano sui pendii più alti, come quelli del Monte Curcio.

La stazione sciistica offre 2 impianti di risalita con ovovie a cabine chiuse e 2 piste da sci alpino, una Blu e una Rossa. Alla partenza, in Località Tasso (1.368 m), e all’arrivo, su Monte Curcio (1.765 m), si trovano rifugi ben attrezzati con bar, tavola calda, pronto soccorso e servizi pensati per le famiglie con bambini.

Quando apre: la stagione sciistica di Camigliatello Silano generalmente inizia a dicembre e dura fino a marzo, con l’apertura delle piste che dipende dalle condizioni meteorologiche e dalle nevicate stagionali. Il periodo migliore per sciare va da gennaio a febbraio.

Come arrivare: la stazione sciistica è facilmente raggiungibile in auto. Da Cosenza, si percorre la SS177 per arrivare a Camigliatello. In treno, la stazione di Cosenza è quella più vicina, e da lì è possibile prendere un autobus per la località. Camigliatello è ben collegata con le principali città della regione grazie alla A3 Salerno-Reggio Calabria, uscita Cosenza Nord.

Prezzi: lo skipass per Camigliatello Silano prevede diverse tariffe giornaliere, con opzioni per adulti e ridotti. Il giornaliero ha un costo di 25,00 € per gli adulti e 20,00 € per i ridotti, mentre per l’ingresso al mattino o nel pomeriggio, la tariffa è di 17,00 € (ridotto 20,00 €). Inoltre, sono disponibili pacchetti per il fine settimana, con il 2 giorni sabato e domenica a 56,00 €, e la versione ridotta dello stesso pacchetto a 50,00 €.

Lorica, Lago Arvo – Sila Piccola

Una delle località sciistiche meno conosciute ma affascinanti della Calabria è il Lago Arvo, situato nella zona di Sila Piccola, a poca distanza da Camigliatello Silano. Il comprensorio sciistico perfetto per chi cerca tranquillità e paesaggi naturali mozzafiato è quello di Lorica.

Il comprensorio di Lorica è dotata di una cestovia che ha una portata oraria di 1.800 persone, che collega la quota di partenza a 1.405 m e quella di arrivo a 1.928 m, percorrendo una lunghezza di 2.206 m in 21 minuti. Inoltre, ci sono due Skilift Valle dell’Inferno, entrambi con una lunghezza di 773 m e un tempo di percorrenza rispettivamente di 5 minuti e 4,20 minuti, che collegano la quota di partenza a 1.665 m e quella di arrivo a 1.928 m.

Quando apre: la stagione sciistica di Lago Arvo solitamente comincia a dicembre e termina verso la metà di marzo, a seconda delle condizioni meteo.

Come arrivare: la stazione si trova a breve distanza da Camigliatello Silano, e può essere raggiunta facilmente in auto percorrendo la SS177. Da Cosenza, la strada è ben segnalata e offre un panorama unico sulla Sila. In treno, la stazione di Cosenza è il punto di riferimento più vicino.

Prezzi: i prezzi per il biglietto giornaliero sono generalmente accessibili, con tariffe che partono da € 25 per un biglietto feriale e salire a € 30 nei giorni festivi.

Gambarie d’Aspromonte

Nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, Gambarie è un’altra delle località sciistiche calabresi da prendere in considerazione. Il comprensorio dispone di 4 seggiovie, 1 sciovia e 5 piste di diversa difficoltà, oltre a un emozionante Weigand Alpine Coaster. La località è perfetta per chi cerca una meta meno affollata rispetto alle grandi stazioni sciistiche e offre una vista spettacolare sulla Costa Ionica da un lato e sull’Appennino calabrese dall’altro.

Le piste di Gambarie sono adatte principalmente a sciatori di livello intermedio e avanzato, anche se sono presenti alcuni tracciati più semplici per i principianti. La località è particolarmente rinomata per le sue piste panoramiche e per la bellezza dei suoi boschi di conifere che, con la neve, offrono uno scenario fiabesco.

Quando apre: la stagione sciistica di Gambarie solitamente si apre da metà dicembre e continua fino a marzo, con punte di afflusso in gennaio e febbraio.

Come arrivare: Gambarie d’Aspromonte è facilmente raggiungibile sia dalla Costa Ionica che da Reggio Calabria, a circa 45 km dalla città. La strada principale da percorrere è la SS183, che collega il mare alle montagne. In treno, la stazione di Reggio Calabria è la più vicina, da cui si può prendere un autobus o un’auto per arrivare alla località.

Prezzi: un giornaliero a Gambarie ha un costo che varia da € 20 a € 25, a seconda della stagione e dei giorni di apertura. Il costo per un pomeridiano è generalmente più economico, con prezzi intorno ai € 15.

Montalto Uffugo

Anche se meno conosciuto, il comprensorio sciistico di Montalto Uffugo è un’altra perla nascosta della Calabria. Situato sulle pendici del Monte Cocuzzo, il comprensorio offre un piccolo ma accogliente impianto sciistico che include una pista da sci alpino, un’area per lo sci di fondo e diverse possibilità per escursioni con le ciaspole.

La stazione sciistica di Montalto Uffugo è l’ideale per chi cerca una meta poco affollata e immersa nella natura, lontana dai grandi flussi turistici. È una località perfetta per famiglie con bambini e per chi è alle prime armi con gli sport invernali.

Quando apre: la stagione sciistica solitamente parte da dicembre e continua fino a marzo. Tuttavia, l’apertura delle piste dipende dalle condizioni climatiche e dalle nevicate.

Come arrivare: Montalto Uffugo è facilmente raggiungibile da Cosenza in circa 30 minuti di auto, percorrendo la SS107in direzione sud.

Prezzi: i costi per sciare a Montalto sono più contenuti rispetto ad altre località sciistiche, con un giornaliero che parte da circa € 15 e un pomeridiano che costa intorno ai € 10.

Palumbo – Sila

Il comprensorio sciistico di Palumbosila, situato in provincia di Crotone, nella regione della Calabria, è una delle destinazioni più affascinanti per gli appassionati di sport invernali nel Sud Italia. Immerso nel cuore dell’Appennino Calabrese, il comprensorio si estende su un’area che offre 20 km di piste da sci, perfette per soddisfare le esigenze di sciatori e snowboarder di tutti i livelli, dai principianti agli esperti.

Il comprensorio si trova ad un’altitudine compresa tra 1.350 e 1.650 metri sul livello del mare, garantendo ottime condizioni per la neve e la possibilità di vivere un’esperienza unica nelle montagne calabresi. I 3 impianti di risalita, che includono seggiovie e skilift, sono moderni e ben mantenuti, permettendo agli sciatori di salire rapidamente verso le vette e godere appieno della bellezza delle montagne circostanti.

Quando apre: la stagione sciistica solitamente inizia dal mese dicembre e prosegue fino alla fine di marzo. Nonostante ciò, l’apertura delle piste dipende dalle condizioni climatiche e dalle nevicate.

Come arrivare: per raggiungere il comprensorio sciistico di Palumbo basta percorrere la SS107 dalla città di Crotone in direzione nord, un viaggio di circa 30 minuti, mentre da Catanzaro occorrono circa 1 ora e 30 minuti per arrivare al comprensorio attraversando la SS280.

Prezzi: i costi per sciare a Palumbo vanno da un giornaliero che parte da circa € 25 a un festivo che arriva ai 28 euro.