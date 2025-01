Kiss Please, i cartelli degli innamorati che “obbligano” a baciare la propria metà

Una laurea in Storia dell’arte, un master in comunicazione e giornalismo e una vocazione per la scrittura, scova emozioni e le trasforma in storie.

Fonte: IPA Trentinara, Terrazza sul Cilento

Sono tanti i viaggi e le esperienze che tutti gli innamorati possono fare in giro per il mondo. A partire dalla visita di tutte quelle città universalmente riconosciute come romantiche, la cui capolista è Parigi, seguita poi da Verona, Venezia, Praga e Roma, per continuare poi con le avventure di coppia, quelle selvagge e a contatto con la natura primordiale, passando poi per i viaggi panoramici on the road.

E poi ci sono le strade, quelle da percorrere a suon di baci, quelle dove fermarsi e stringere il proprio partner è un obbligo. Quelle che si riconoscono dai Kiss please, i cartelli stradali che celebrano l’amore attraverso l’invito di darsi un bacio davanti al mare, o al lago, sotto il sole o la pioggia. Ne avete mai visto uno?

Solitamente sono posti a ridosso di balconi panoramici, terrazze sul mare e punti di osservazione. Riconoscerli è piuttosto semplici: due sagome di innamorati – solitamente su sfondo blu, ma ci sono anche le versioni più creative e artistiche – si avvicinano tra loro per abbandonarsi a un bacio romantico, invitando chi giunge lì a fare lo stesso.

I luoghi dove baciarsi è un “obbligo” in Italia

Hanno la forma e le sembianze di cartelli stradali, quelli blu e rotondi che impongono un obbligo. Ma la loro indicazione, sicuramente inusuale, è molto più di quello che sembra. Le sagome di due persone che si stringono in un bacio sono eloquenti: davanti a questo cartello ci si deve baciare.

L’invito è chiaro e non lascia spazio a fraintendimenti: Kiss please. Un suggerimento, più che un obbligo, che è difficile da non cogliere soprattutto se si è in compagnia della propria dolce metà. I cartelli del bacio sono spesso posti su terrazze con vista mare, strade panoramiche e luoghi affascinanti e suggestivi dove, suggellare l’amore con un bacio, sembra quasi un obbligo.

In Italia ce ne sono tantissimi, anche nei luoghi meno sospetti e conosciuti. Capita infatti che, durante una passeggiata tranquilla, appaia questo cartello. Quando questo succede c’è solo una cosa da fare: fermarsi e baciarsi. E, all’occasione, farsi anche un selfie romantico da condividere sui social.

Baciarsi a Trentinara

L’iniziativa dei Kiss please si è diffusa velocemente nel nostro Paese, complici le immagini dei cartelli che hanno fatto il giro del web e che hanno trasformato i luoghi che lo ospitano in vere e proprie destinazioni romantiche, e oggi borghi, città e strade panoramiche espongono in maniera orgogliosa questi simboli d’amore. Ma dove si trovato i cartelli del bacio?

Uno dei più famosi è stato posto nel meraviglioso territorio del Cilento e più precisamente del suggestivo borgo di Trentinara. Qualche anno fa, infatti, sul magnifico belvedere del paesino è apparso un cartello stradale che non impone divieti o obblighi, ma invita le persone a baciarsi davanti a quel panorama straordinario.

Le due sagome che compaiono sul cartello sono state identificate dagli abitanti in Saul e Isabella, due personaggi molto cari a tutto il territorio. Secondo la leggenda locale, infatti, i due innamorati con la promessa di restare insieme per l’eternità si gettarono proprio da quella terrazza, rinchiusi in un abbraccio senza fine.

A fare da sfondo al romantico bacio di tutti gli innamorati che passano per Trentinara c’è lo splendido golfo di Salerno con l’Isola di Capri e la Costiera Amalfitana che si intravedono in lontananza.

Napoli, un altro bacio con vista mare

Anche la città del sole e del mare, delle tradizioni e del folklore, celebra gli innamorati e lo fa approfittando della vista mozzafiato che si può godere tra i punti panoramici del territorio. Ci troviamo a Napoli, e più precisamente nel quartiere residenziale e collinare di Capodimonte, proprio dove sorge l’omonimo museo che conserva capolavori artistici di immenso valore come quelli di Caravaggio e di Tiziano, oltre a porcellane e ad arazzi del territorio.

È qui, sulle suggestive scale della Principessa Iolanda dedicate alla figlia di Vittorio Emanuele III che collegano vi Santa Teresa e Corso Amedeo di Savoia, che ci si può imbattere in un cartello stradale diverso dai soliti. Si tratta di un Kiss Please, ovviamente, che invita le coppie che giungono fin qui a baciarsi davanti a uno dei paesaggi più esclusivi della città dove campeggiano sullo sfondo in lontananza il Vesuvio e le isole del Golfo.

Isola del Liri, baciarsi sotto una cascata

Nel cuore del Lazio, dove sorge l’unica città italiana che ha una cascata nel cuore del suo centro storico, esiste una meta da sogno, una destinazione ideale da raggiungere a San Valentino o tutte le volte che si ha la necessità di fare una fuga romantica.

Ci troviamo a Isola del Liri, in provincia di Frosinone e a poco più di 100 chilometri da Roma. Qui nel cuore della Cittadina una cascata possente e maestosa, opera di Madre Natura, irrompe nel paesaggio urbano caratterizzandolo in maniera univoca. Ed è proprio qui che un cartello stradale invita le coppie, e tutti gli innamorati, a fermarsi. Le indicazioni poste sul segnale, che recita “Obbligo di baciarsi” sono chiare e non lasciano spazio a fraintendimenti.

Bosisio Parini, il lungolago dei romantici

Suggellare le promesse d’amore eterno con un bacio davanti al sole che tramonta sul lago: tutto questo succede a Bosisio Parini dove è stato istituito il lungolago dell’amore. Una vera e propria zona romantica, nel comune della provincia di Lecco, consacrata a tale dalla presenza di un cartello stradale. Non uno qualunque, s’intende, ma l’iconico Kiss Please.

Il cartello, che raffigura i volti di due innamorati e che riporta la citazione del poeta Paul Géraldy “Il più difficile non è il primo bacio ma l’ultimo” , è stato posizionato in Darsena Brera, sulla sponda del Lago Di Pusiano, come punto di partenza o di arrivo per una passeggiata romantica lungo il lago, da fare a San Valentino o ogni giorno dell’anno. Una volta giunti fin qui l’unica cosa da fare è, naturalmente, baciarsi.

Sirmione: il monumento al bacio

Ci spostiamo ora a Sirmione, la gemma più preziosa del Lago di Garda, nonché località rinomata e apprezzata dai viaggiatori di tutto il mondo. È qui che, sulla passeggiata più romantica del borgo, è stato posto il cartello che invita tutte le coppie a baciarsi davanti alla scenografia naturale offerta da Madre Natura. A realizzare il Kiss Please è stato l’artista Lillo Marciano, un monumento al bacio che invita a celebrare l’amore sul lago.

Impossibile non notarlo. Il cartello romantico, infatti, è stato posizionato sul percorso panoramico che si affaccia sulla Spiaggia delle Muse, raggiungibile solo a piedi. E mai posto fu così azzeccato, del resto quale modo migliore se non quello di concludere una passeggiata suggestiva e romantica con un bel bacio?

Fonte: iStock

Baciarsi ovunque a Tortoreto

Non uno, non due, ma ben quattro cartelli che invitano cittadini e viaggiatori a baciarsi nel comune di Tortoreto. La località in provincia di Teramo, in Abruzzo, già nota per il suo mare e il buon cibo, si è trasformata negli ultimi anni in una destinazione perfetta per tutte le coppie che cercano vacanze all’insegna del relax e di romanticismo.

Grazie all’iniziativa promossa dal comune nell’estate del 2021, infatti, in città sono stati installati ben 4 cartelli riportanti l’iconica scritta Kiss Please. Anche in questo caso, per celebrare l’amore, sono stati scelti dei punti panoramici molto cari agli innamorati tutti da scoprire e da fotografare.

Dove si trovano i cartelli che “obbligano a baciarsi”? Ovviamente sul lungo mare Sirena (ne sono stati istallati due), perché nulla è più romantico della visione del cielo e del mare che si fondono all’orizzonte, nei giardini di Piazza Campo della Fiera e nei giardini Gaetano Ruggieri del Belvedere.

Mattinata, la terrazza più romantica della Puglia

A Mattinata, perla del Gargano che si affaccia sul golfo di Manfredonia, esiste un luogo suggestivo e romantico, una destinazione perfetta per una fuga d’amore. Sul litorale, infatti, è stato installato un cartello Kiss Please in un luogo d’eccezione: una piccola terrazza panoramica che si affaccia direttamente sulla costa e sul mare.

La segnaletica non lascia spazio a fraintendimenti: tutte le coppie che giungono fin qui devono scambiarsi una promessa d’amore con un bacio, testimoni il cielo e il mare. Chi vuole, poi, può condividere il proprio selfie romantico con l’hashtag #BacioaMattinata.

Erice, il borgo dei romantici

Ci spostiamo ora a Erice, una piccola e affascinante località in provincia di Trapani arroccata su un monte solitario, che si è guadagnato il nome di borgo dei romantici. Proprio qui infatti, tra paesaggi mozzafiato che si affacciano sulla baia del territorio siciliano e sulle sue saline, tra dolci, ceramiche caratteristici e tappeti vivaci è stato installato uno dei cartelli Kiss Please più suggestivi del Bel Paese.

L’obbligo, come gli altri, è quello di baciarsi, ma di farlo in un’atmosfera fiabesca. Il cartello, infatti, è stato posizionato sul percorso in salita che porta ai Giardini del Balio da cui si gode una vista che lascia senza fiato. Impossibile non innamorarsi di questo luogo…e non baciarsi, naturalmente.