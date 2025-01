Cosa vedere e cosa fare a Terni, la città di San Valentino

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock La Basilica di San Valentino a Terni nel mese di febbraio

Il 14 febbraio di ogni anno, le coppie di innamorati (ma non solo) festeggiano in tutto il mondo San Valentino, ma nel nostro Paese questa figura – paladina dell’Amore per antonomasia – è legata a Terni, una città che pulsa nel cuore dell’Umbria, conosciuta non solo per la sua bellezza naturale ma anche per la sua storia affascinante.

Terni, infatti è nota anche per essere la patria di uno dei santi più amati al mondo, per l’appunto, San Valentino. La figura di questo santo, simbolo dell’amore e della devozione, rende Terni una meta irresistibile per chi cerca di scoprire una città che unisce storia, arte e sentimenti, con un tocco di romanticismo che conquista chiunque.

Ecco quali sono le cose più belle (e più romantiche!) da fare e da vedere a Terni, con qualche highlight per gli eventi imperdibili di quest’anno.

Dove è nato San Valentino?

Nel cuore di una Terni che conserva il suo fascino antico, tra vicoli acciottolati e piazze che sembrano raccontare storie di epoche lontane, la figura di San Valentino emerge con tutta la sua forza simbolica. La città in Umbria, situata nel verde della Valle del Nera, è la terra natale di questo santo venerato in tutto il mondo. La leggenda di San Valentino è strettamente legata alla sua figura di vescovo e martire, ma è anche la storia di un uomo che ha dedicato la sua vita alla difesa dei sentimenti più puri e nobili, come l’amore.

San Valentino nacque a Terni intorno al 175 d.C., quando la città, conosciuta all’epoca come Interamna Nahars, era un importante centro romano. Nonostante le fonti storiche siano spesso contraddittorie e frammentarie, è accertato che Valentino svolse un ruolo fondamentale nella cristianizzazione di quella che allora era una provincia dell’Impero Romano. Divenne vescovo di Terni con grande dedizione verso la comunità locale e fu arrestato per la sua fede cristiana sotto l’imperatore Claudio II, che, nonostante l’ostilità verso la nuova religione, non riuscì a spegnere la sua influenza.

La sua morte, avvenuta intorno al 269 d.C., non segnò la fine del suo culto, ma piuttosto ne rafforzò la diffusione. Terni conserva gelosamente il Santuario di San Valentino, che sorge proprio nel punto in cui, secondo la tradizione, il santo fu imprigionato e martirizzato. Questo luogo sacro è il cuore pulsante della città, dove i fedeli e i visitatori si recano in pellegrinaggio per rendere omaggio alla sua memoria. Ogni anno, centinaia di persone giungono a Terni per celebrare la festa di San Valentino, un evento che la città attende con ansia, ma che custodisce anche con un’aura di sacralità che tocca tutti, sia credenti che non.

Gli eventi a Terni dedicati a San Valentino

Annualmente, la città di Terni si trasforma in un palcoscenico straordinario di eventi e manifestazioni dedicate a San Valentino, il santo che ha fatto della città un indiscutibile punto di riferimento per tutti gli innamorati. La festa di San Valentino, che si celebra il 14 febbraio, non è solo un evento religioso, ma una vera e propria celebrazione dell’amore in tutte le sue forme, un amore che travalica i confini del tempo e della fede.

Il Festival di San Valentino, che ha luogo ogni anno, è uno degli appuntamenti più attesi. Durante questo evento, la città si anima di iniziative culturali, concerti, mostre e spettacoli che esplorano il tema dell’amore sotto ogni sfaccettatura. Le piazze e le strade di Terni si trasformano in luoghi dove la musica e l’arte celebrano il sentimento universale che unisce l’umanità. Il festival si apre solitamente con una grande parata, seguita da una serie di eventi dedicati alle coppie, ma anche alle famiglie, ai singoli e a chiunque desideri vivere un’esperienza emozionale.

Tra i momenti più significativi della festa, spicca la Messa solenne in onore di San Valentino al Santuario. Questo evento è accompagnato da una processione che parte dalla chiesa e si snoda per le vie principali della città, creando un’atmosfera mistica e suggestiva che coinvolge tutti i partecipanti. La celebrazione religiosa è un momento di grande spiritualità, ma non mancano anche eventi laici pensati per celebrare l’amore romantico in tutte le sue forme.

Anche i più giovani non sono dimenticati durante le festività. Terni ospita infatti il Villaggio dell’Amore, un evento che si tiene nei giorni precedenti il 14 febbraio e che accoglie tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza unica dedicata all’amore. Tra stand, mercatini e attività ludiche, il villaggio diventa un luogo di incontro per coppie, amici e famiglie, creando un’atmosfera di gioia e complicità che si respira in ogni angolo della città.

L’arte e la cultura sono anch’esse protagoniste durante il festival, con mostre fotografiche e installazioni artistiche che celebrano l’amore in tutte le sue declinazioni. Terni si trasforma in una galleria a cielo aperto, dove i visitatori possono immergersi in opere che raccontano storie di passione, dedizione e affetto.

Quest’anno, per il San Valentino 2025, Terni si prepara a celebrare il suo patrono con un programma ricco e variegato, capace di coinvolgere i cuori di tutti i visitatori, dagli appassionati di cultura alle coppie in cerca di momenti indimenticabili.

Un appuntamento ormai imperdibile per tutti gli amanti del cioccolato è Cioccolentino, che torna dal 13 al 16 febbraio 2025 con un’edizione completamente rinnovata. Questa manifestazione unisce la celebrazione dell’amore di San Valentino alla dolcezza del cioccolato e della pasticceria, dando vita a una vera e propria festa del gusto. Il nuovo format della ventunesima edizione si intitola “Battiti d’Amore”, un claim che sottolinea non solo il legame tra cioccolato e passione, ma anche l’importanza della prevenzione cardiaca. Infatti, l’edizione di quest’anno metterà al centro il cacao come alimento salutare, in grado di fare bene al cuore e al metabolismo, se consumato con moderazione. In un programma ricco di eventi, si parlerà anche dei benefici della cioccolata per la salute del cuore, con esperti che guideranno il pubblico alla scoperta dei segreti di questo “cibo degli dèi”.

Cioccolentino è un vero e proprio viaggio sensoriale, con il Bazar del cioccolato che ospiterà oltre 40 espositori tra i migliori artigiani del settore. Non mancheranno degustazioni, cooking show e laboratori, tutti focalizzati su come il cioccolato possa essere utilizzato in cucina in modo creativo e salutare. Il programma include anche eventi speciali dedicati alle coppie, come momenti in cui scoprire “come scatta la scintilla” al primo appuntamento. Sarà il cuore, e i giusti battiti, a suggerire se una storia d’amore è destinata a nascere.

A completare il programma delle festività, torna anche il San Valentino Jazz Festival, che dal 6 al 16 febbraio trasformerà Terni in una capitale del jazz. Sedici concerti, in nove locali diversi della città, celebreranno grandi leggende della musica come Frank Sinatra e Luigi Tenco, ma anche nuove e coinvolgenti performance che promettono di incantare il pubblico con atmosfere sofisticate e romantiche. Il festival è una vera e propria oasi musicale per gli amanti della buona musica, con un mix di performance di artisti internazionali e talenti emergenti.

Inoltre, Terni si prepara a una trasformazione visiva che renderà la città ancora più suggestiva: il colore rosso invaderà le strade e le piazze, diventando il fil rouge delle celebrazioni. Piazza della Repubblica, il cuore pulsante della città, sarà il palcoscenico di numerosi eventi, con un’ambientazione pensata per gli innamorati. Il brand “Amore@Terni” diventerà il simbolo di una città che non solo celebra l’amore romantico, ma si propone anche come una destinazione turistica di riferimento per le coppie e per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza unica.

A chi desidera un’esperienza più intima, ma comunque legata al tema della salute e della prevenzione, la giornata di San Valentino offrirà un’opportunità imperdibile. Grazie alla collaborazione con Ambulife, l’unità mobile di AMPAS Umbria sarà a disposizione in Piazza della Repubblica per offrire screening cardiologici gratuiti, nell’ambito dell’iniziativa “Il cioccolato che fa bene al cuore”. Un modo originale e utile per unire il piacere del cioccolato alla consapevolezza della propria salute.

Nel panorama degli eventi, non poteva mancare il grande Concerto di San Valentino, che quest’anno avrà come protagonista Luca Barbarossa. Il cantautore romano si esibirà il 22 febbraio al Teatro A, offrendo al pubblico un’esperienza musicale emozionante e carica di significato, perfetta per celebrare il sentimento che unisce tutti gli innamorati.

Tra i tanti eventi in programma, spicca anche la Maratona di San Valentino, che quest’anno promette di attrarre partecipanti da tutta Italia e dall’estero, dimostrando come Terni sia ormai una meta consolidata per gli eventi sportivi di rilevanza nazionale.

I luoghi più romantici di Terni