Sei mete italiane dove andare ad aprile tra borghi colorati, colline fiorite, laghi e tradizioni, ideali per un viaggio di primavera autentico e rilassante

iStock Il borgo di Castelmezzano, Basilicata

Aprile è uno dei mesi migliori per scoprire l’Italia con calma. La primavera è ormai arrivata, le giornate diventano più lunghe e le temperature sono perfette per visitare borghi o godere di paesaggi naturali senza il caldo estivo.

Viaggiare in Italia ad aprile significa anche vivere il territorio in un momento speciale: i campi sono in fiore, le colline diventano verdi e numerosi borghi organizzano i primi eventi all’aperto.

Ecco alcune mete perfette dove andare in Italia ad aprile: borghi affascinanti, paesaggi naturali e piccoli gioielli del Paese che meritano di essere scoperti in questo periodo.

Castiglione del Lago, Umbria

Castiglione del Lago è uno dei borghi più belli che si affacciano sul Lago Trasimeno, in Umbria. Il centro storico si sviluppa su un piccolo promontorio ed è circondato da possenti mura medievali con tre porte d’ingresso.

Passeggiando tra le sue stradine si incontrano palazzi storici, piazzette panoramiche e scorci suggestivi sull’acqua. Da non perdere la Rocca del Leone, il Palazzo Ducale, la chiesa di Santa Maria Maddalena.

Ad aprile questo borgo, uno dei Più Belli d’Italia, diventa particolarmente piacevole da visitare: il clima è mite, il lago riflette i colori della primavera e i dintorni si riempiono di verde. È il momento perfetto per passeggiate lungolago e escursioni in bicicletta.

In primavera Castiglione ospita anche eventi legati alla natura come la Festa del Tulipano – da venerdì 24 aprile 2026 – durante la quale le strade vengono decorate con tantissimi fiori colorati.

Castiglione del Lago si trova in Umbria, sulle rive occidentali del Lago Trasimeno. È facilmente raggiungibile in circa 1 ora di auto da Perugia o da Siena.

Dozza, Emilia-Romagna

Tra Bologna e Imola si trova Dozza, un piccolo borgo medievale che negli anni è diventato famoso per la sua anima artistica. Il centro storico è trasformato in una grande galleria a cielo aperto grazie ai murales realizzati da artisti di arte contemporanea sulle facciate delle case, per le strade e nelle piazze.

La Biennale d’Arte Contemporanea del “Muro Dipinto” è un progetto culturale nato nel 1960 che ha reso Dozza una delle destinazioni più originali dell’Emilia-Romagna.

Per chi ama viaggiare ad aprile qui le temperature sono perfette per camminare tra i vicoli e per esplorare le colline circostanti – percorrendo ad esempio il Sentiero del Vino – famose anche per la produzione di vini locali come il Sangiovese DOC e l’Albana DOCG.

Dozza si trova sul crinale di una collina dell’Emilia-Romagna, a sud di Bologna e a 6 chilometri da Imola.

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Cividale del Friuli, Friuli-Venezia Giulia

Cividale del Friuli è una delle destinazioni più affascinanti del Friuli-Venezia Giulia. Fondata in epoca romana da Giulio Cesare, questa piccola città conserva un centro storico elegante ricco di testimonianze longobarde ed è anche il punto di partenza dell’itinerario UNESCO “I Longobardi in Italia, i luoghi del potere”.

Passeggiando tra le vie del centro si incontrano monumenti storici come il celebre Ponte del Diavolo, che attraversa il fiume Natisone regalando uno degli scorci più spettacolari della città. Un’altra tappa imperdibile è il Tempietto Longobardo, uno dei simboli della città e uno degli esempi più importanti di arte altomedievale in Italia. Ci sono poi musei di prestigio come quello Archeologico Nazionale e luoghi suggestivi come l’Ipogeo Celtico.

Cividale del Friuli è una meta perfetta dove andare ad Aprile perché il clima è ideale per passeggiare nel borgo, ma anche per esplorare i suoi dintorni.

Situato in Friuli-Venezia Giulia, nella provincia di Udine, il borgo è raggiungibile in circa 20 minuti di auto da Udine e in poco più di un’ora da Trieste.

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Locorotondo, Puglia

Nel cuore della Valle d’Itria, in Puglia, si trova uno dei Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione: Locorotondo. Il paese è famoso per il suo centro storico composto da case bianche con tetti spioventi chiamati “cummerse” e balconi detti “lungomare” decorati con fiori.

Passeggiare tra le stradine circolari del borgo – da cui deriva il nome Locorotondo – significa scoprire scorci luminosi, piazzette tranquille e terrazze panoramiche che si affacciano sulla campagna pugliese.

Le temperature in Aprile sono piacevoli, la campagna della Valle d’Itria è verde e fiorita e il borgo non è ancora affollato come nei mesi estivi.

Locorotondo si trova in Puglia, nella provincia di Bari, nel cuore della Valle d’Itria. Si raggiunge facilmente in circa 10 minuti da Alberobello, famosa per i suoi trulli, e da Martina Franca. La città di Bari dista invece meno di un’ora di auto.

Castelmezzano, Basilicata

Nel cuore della Basilicata, tra le spettacolari Piccole Dolomiti Lucane, si trova Castelmezzano, uno dei borghi più scenografici del Sud Italia. Le case sono incastonate tra le rocce e sembrano quasi fondersi con la montagna, creando un panorama davvero impressionante.

Il paese conserva un centro storico ricco di vicoli stretti, archi in pietra e piccole piazze panoramiche tanto da meritarsi il titolo di uno dei Borghi più Belli d’Italia.

Aprile è il momento perfetto per visitarlo perché le temperature sono ideali per fare trekking percorrendo ad esempio il Percorso delle Sette Pietre. Inoltre per i più avventurieri da non perdere il famoso Volo dell’Angelo (controllare sul sito ufficiale date e orari stagionali), una zipline che collega Castelmezzano al vicino borgo di Pietrapertosa.

Dallo scorso anno il borgo si è arricchito anche di una nuova attrazione turistica: la slittovia immersa nell’incredibile paesaggio delle Dolomiti Lucane.

Castelmezzano si trova in Basilicata, nel Parco delle Dolomiti Lucane. Si raggiunge in circa 1 ora di auto da Potenza e in circa 1 ora e mezza da Matera.

Ripatransone, Marche

Ripatransone è uno dei borghi panoramici più belli delle Marche meridionali. Il paese Bandiera Arancione si trova su una collina tra le valli del torrente Menocchia e del fiume Tesino da cui si possono avere splendide viste sia sull’Adriatico sia sulle colline dell’entroterra. Proprio per questo il borgo è detto anche “belvedere del Piceno“.

Il centro storico è ricco di vicoli medievali, piazze eleganti e palazzi storici. Una delle curiosità più famose del borgo è il vicolo considerato tra i più stretti d’Italia, largo solo 43 decimetri.

Aprile è un periodo interessante per visitare Ripatransone perché la primavera rende il paesaggio particolarmente verde e piacevole. Inoltre la prima domenica dopo Pasqua Ripatransone ospita il “Cavallo di fuoco” una manifestazione storica – dichiarata Patrimonio d’Italia per la Tradizione dal 2011 – che consiste in un magico spettacolo pirotecnico generato da un cavallo il quale viene ricoperto di fuochi d’artificio.

Ripatransone si trova nelle Marche, in provincia di Ascoli Piceno, a pochi chilometri dalla costa. È raggiungibile in circa 30 minuti di auto da San Benedetto del Tronto e in circa 45 minuti da Ascoli Piceno.