Un frammento di Paradiso nel bel mezzo del Mediterraneo: l’Isola di Santa Maria è un sogno che si avvera

Nel cuore dell’Arcipelago di La Maddalena, Santa Maria custodisce una storia millenaria, paesaggi rarissimi e un senso di quiete che altrove sembra svanito da tempo

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Serena Proietti Colonna

Travel blogger

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

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Un frammento di Paradiso nel bel mezzo del Mediterraneo: l’Isola di Santa Maria è un sogno che si avvera
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La meravigliosa Cala di Santa Maria

Tra le tante terre emerse che punteggiano l’Arcipelago di La Maddalena, Santa Maria possiede un carattere tutto suo. Piccola e appartata, rappresenta il frammento abitato più settentrionale dell’intero sistema insulare dopo La Maddalena e presenta una composizione differente rispetto a gran parte delle isole vicine.

Al posto del granito, infatti, domina lo scisto, una roccia più antica che racconta vicende geologiche molto precedenti rispetto a quelle che hanno modellato Budelli, Spargi o Caprera. Una particolarità da non sottovalutare, in quanto contribuisce a definire un paesaggio delicato, segnato da modesti rilievi e da una vegetazione fitta che conquista ampie porzioni del territorio.

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