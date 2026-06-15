Tra mare, arte, storia e festival: ecco le migliori mete dove andare in vacanza a luglio in Europa. Alcune destinazioni sono "segrete"

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock La spiaggia di Comporta è un gioiello

Luglio è un mese vivace e perfetto per le vacanze, sia per quelle più lunghe sia per un weekend last minute… ma dove andare? Se siete ancora in fase di decisione, o semplicemente curiosi di sapere dove si muove il mondo quest’estate, siete nel posto giusto. Abbiamo messo insieme destinazioni diverse per i gusti di tutti: chi vuole musica e movida, chi cerca arte e teatro, chi ha bisogno solo di sparire per qualche giorno in una meta fresca. Tutte in Europa, tutte per luglio. Ecco dove andare in vacanza a luglio in Europa.

Perugia in Italia

Per chi ha voglia di restare in Italia e cerca una meta culturale l’opzione top è l’Umbria dove viene ospitato l’evento Umbria Jazz. Perugia propone un calendario di appuntamenti imperdibili e dal 1973 continua a ripetere l’appuntamento. Negli anni ha saputo ospitare jazzisti di fama internazionale creando contaminazioni dal pop e dal rock. La cosa bella è che il legame con la musica va oltre i palchi e il centro stesso si anima.

Le location sono alcune delle cornici più belle dell’Umbria: chiostri, la Galleria Nazionale, il teatro Morlacchi, l’Arena Santa Giuliana. Ma anche senza entrare in nessun evento a pagamento, vivere Perugia a luglio ha un suo sapore. La cucina umbra, l’ospitalità del centro storico che si anima fino a tardi. Per questo Perugia non e solo una tappa musicale, e una vera esperienza di viaggio.

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Madrid in Spagna

Se si punta alla Spagna una meta perfetta per un weekend è Madrid, ricca di storia, arte e cultura ma soprattutto la località che ospita il Mad Cool Festival che ogni anno in questo mese mixa indie, rock, pop ed elettronica in uno spazio speciale. La location di Villaverde e ben collegata con la metro, dettaglio non secondario per chi vuole muoversi tra concerto e tapas senza stress.

Oltre all’evento musicale la località offre tante meraviglie come il Prado dove vedere dal vivo capolavori, i mercati di La Latina e ovviamente palazzo reale e il parco Buen Retiro. A livello gastronomico tra tapas e specialità c’è l’imbarazzo della scelta ed è sicuramente top per chi cerca una nightlife frizzante.

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Beauregard in Francia

Tra le mete dove andare a luglio, forse insolite, c’è la Normandia. Le spiagge sono più belle di quel che si pensi e in estate viene ospitato proprio qui il festival di Beauregard all’interno dell’omonimo castello. Ogni estate durante questo mese il parco ospita 5 giorni immersi in 23 ettari con una line-up che mixa musica indie, rap, elettronica e rock con una formula nata nel 2009 e ormai di successo.

Questa regione porta con se uno dei pesi storici più importanti d’Europa: le spiagge dello sbarco, il Memoriale di Caen, Mont-Saint-Michel che in luglio si raggiunge nei modi più spettacolari, con la bassa marea che ogni giorno cambia il paesaggio intorno. Le scogliere di Etretat, le strade di Honfleur, la tradizione del sidro e del calvados sono solo alcuni dei must have da inserire nell’itinerario.

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Londra nel Regno Unito

L’estate a Londra è un incanto ma a luglio c’è un motivo in più per vederla: il torneo di Wimbledon. Oltre ad attirare gli appassionati di tennis, la gara anima l’intera città e propone specialità a base di fragole per vedere le partite nei tantissimi pub della città.

Ma a parte l’appuntamento con le racchette è un momento perfetto per visitarla. I parchi sono pieni, i mercati funzionano a pieno regime, i musei, tutti gratuiti, sono meno affollati di quanto si teme. Borough Market rimane uno dei migliori mercati alimentari d’Europa. La Tate Modern, il British Museum, la National Gallery. I quartieri di Shoreditch e Notting Hill per capire dove batte il cuore più contemporaneo della città. Londra costa, inutile negarlo ma si gestisce, soprattutto se si sceglie bene dove dormire e si sfrutta il trasporto pubblico, che resta tra i più efficienti d’Europa.

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Avignone in Francia

Ogni luglio, Avignone smette di essere una bella città medievale della Provenza e diventa qualcosa di più difficile da descrivere. Il Festival di Avignone, fondato nel 1947 da Jean Vilar, e oggi uno degli eventi più importanti per le arti dello spettacolo dal vivo a livello internazionale. Per tre settimane, la città ospita centinaia di spettacoli, dibattiti, letture e proiezioni in trenta luoghi diversi tra le mura e i dintorni: chiostri, cappelle, giardini, cave, palestre, spazi che di solito non hanno niente a che fare con il teatro.

Al di fuori dell’evento è già una meta in se: le mura medievali, il Pont d’Avignon, il Palais des Papes visto dall’interno, i mercati provenzali, il rosato della regione che si trova ovunque e che in luglio ha il suo senso pieno.

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Fiordi in Norvegia

Le temperature alte di luglio non fanno venire solo voglia di mare, c’è anche chi cerca un po’ di refrigerio e proprio per questo tra le mete top c’è un giro in Norvegia alla scoperta dei fiordi. Il periodo accompagnato dal numero più alto di ore di luce lascia tutti a bocca aperta. Ma cosa vedere?

Il Sognefjord, il più lungo d’Europa con i suoi 204 chilometri, è il punto di partenza ideale. Da qui si raggiunge il Naeroyfjord, patrimonio UNESCO, con i versanti che scendono quasi a picco sull’acqua. Bergen e il porto d’ingresso naturale: la città hanseatica con il Bryggen, i mercati del pesce, i colori dei palazzi in legno affacciati sul porto. Le escursioni in kayak lungo i fiordi sono tra le esperienze più intense che l’Europa può offrire in estate. Per chi vuole camminare, i sentieri verso Preikestolen, il pulpito di roccia sul Lysefjord, o quelli che portano al Trolltunga sono tra i trekking più spettacolari del continente.

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Comporta in Portogallo

Frequentata da VIP era un tesoro nascosto ma oggi Comporta è una località incantevole del Portogallo perfetta per una vacanza a luglio. Ci hanno trascorso le vacanze nomi come Madonna, Louboutin e persino Monica Bellucci, guardando le foto non è difficile capire perché.

Sabbia bianca, dune, pinete, acque trasparenti nonostante la forza dell’oceano. Per anni e stata la meta riservata dell’aristocrazia portoghese e di qualche fotografo di moda che non voleva dire dove aveva scattato. Lisbona si trova a meno di un’ora e trenta di auto e con spiagge da sogno e l’accesso al parco naturale della penisola di Setubal è davvero una chicca.