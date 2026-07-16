Dal panino al prosciutto dei record alla birra artigianale, dalle cozze selvagge ai tartufi estivi, il fine settimana che sta per iniziare è ricco di specialità gastronomiche locali tutte da gustare. Nei borghi, nelle località di mare, nelle cittadine di provincia è tutta una festa tra stand, street food, tavolate imbandite, musica e divertimento per tutta la famiglia.

Con l’avvicinarsi delle vacanze estive ance gli appuntamenti tipici del weekend tendono ad allungarsi. Non ci sono più solo il sabato e la domenica, il venerdì e spesso ormai anche il giovedì anticipano le feste tradizionali in molti Comuni d’Italia.

Festa del Prosciutto a Carpegna (PU)

Dal 16 al 19 luglio, Carpegna, un borgo del Montefeltro, nel cuore dell'Appennino tra Marche, Romagna e Toscana, ospiterà una nuova edizione della Festa del Prosciutto di Carpegna DOP, la manifestazione dedicata a una delle eccellenze della gastronomia italiana. Tra gli appuntamenti più attesi, la sfida a superare il record del panino al prosciutto più lungo del mondo, che lo scorso anno ha raggiunto i 165 metri e che ora punta ad arrivare ai 200 metri. Al termine della misurazione il "Paninone", verrà distribuito gratuitamente ai visitatori. Accanto al record e ad altri eventi, la manifestazione propone anche un laboratorio dedicato all'arte del taglio del prosciutto al coltello, un'occasione per riscoprire e tramandare una tecnica artigianale sempre più rara. La festa prende il via giovedì sera con "Tesori a Palazzo", una serata esclusiva tra gusto, musica e atmosfera nel centro storico. Venerdì il programma entrerà nel vivo con il Premio Amilcare Mariotti, con un talk dedicato al ruolo del prosciutto nell'alimentazione sportiva, l'apertura degli stand gastronomici e una serata animata da musica dal vivo, spettacoli e concerti. Sabato sarà la giornata dedicata alle esperienze: visite al prosciuttificio con degustazione finale, laboratori per adulti e bambini, mercatini, spettacoli itineranti e, tra gli appuntamenti più attesi, il nuovo laboratorio di taglio del prosciutto al coltello. Nel pomeriggio aprirà anche il Giardino delle Eccellenze, spazio dedicato alle degustazioni delle migliori produzioni del territorio. Domenica la manifestazione vivrà il suo momento più spettacolare con la tradizionale Motoprosciuttata, le visite guidate, le degustazioni e, nel tardo pomeriggio, la preparazione del Paninone, protagonista della sfida al nuovo record mondiale. La serata si concluderà con musica dal vivo e uno spettacolo finale di fuoco, luci e acrobazie.

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Le Guaite del gusto a Visso (MC)

Dal 17 al 19 luglio, una nuova tappa del Grand Tour delle Marche arriva a Visso, la Perla dei Sibillini, che propone un ricchissimo programma esperienziale nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini con la manifestazione Le Guaite del Gusto. Si comincia già nella serata di venerdì 17 luglio con lo sfizioso “Aperitrota”, appuntamento goloso che avrà come contesto proprio una troticoltura, dove il pregiato salmonide verrà proposto in modalità giovane e street food. Infatti, l’Alta Valnerina è nota per i suoi impianti di acquacoltura che qui trovano una collocazione ideale grazie alla ricchezza di acque fresche e cristalline che discendono dai monti circostanti. Molte le iniziative che dal pomeriggio di sabato 18 luglio consentiranno a turisti, amanti della natura e delle identità locali, di vivere intensamente l’ambiente di montagna e l’antica storia di Visso, che in epoca medievale era organizzata in cinque Guaite, per l’appunto, le quali componevano il vasto territorio comunale. Alle 18:30 l’appuntamento “Ritorno in Piazza”, aperitivo speciale nella storica Piazza Martiri Vissani per celebrare la montagna attraverso interpretazioni gastronomiche tipiche, ma anche creative. A seguire, cena della tradizione proposta dalla pro-loco che, insieme ad altre specialità della cucina casalinga, prevede la tipica ed esclusiva pasta locale chiamata “le cordelle”. Nella mattinata di domenica 19 luglio, spazio alle attività sportive ed outdoor, con la Visso Bike Experience e con il Forest Bathing denominato “Bagno nei Sibillini”. Alle 10:00 apertura del “Mercatino di montagna”, animato da dimostrazioni dal vivo e da laboratori di creatività manuale. Per tutto il fine settimana sarà possibile acquistare specialità del territorio, fare esperienze in fattorie di montagna, visitare acquacolture e assaggiare i piatti del territorio nei locali aderenti, così come approfittare delle invitanti proposte di soggiorno formulate dalle locali strutture ricettive.

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La Selvaggia di Marina di Ravenna in Festa (RA)

Dopo il successo del primo fine settimana, arriva il secondo weekend di La Selvaggia di Marina di Ravenna in Festa, la manifestazione dedicata alla Cozza Selvaggia giunta alla 13^ edizione che fino a domenica animerà il bacino pescherecci di Marina di Ravenna con incontri, degustazioni, musica, cultura e gastronomia. Il programma di venerdì 17 luglio si aprirà alle 18.30 con "Damamé – La gara", il torneo dedicato al nuovo gioco da tavolo che vuole raccontare la ricchezza biologica del Mar Mediterraneo, trasformando biodiversità, strategia e divulgazione scientifica in un'esperienza coinvolgente e adatta a tutte le età. Alle 19.30 sarà il momento dell'Experience Food Truck, uno show cooking dedicato alla Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna, durante il quale gli chef dei food truck proporranno al pubblico una degustazione con due diverse interpretazioni di questo prodotto simbolo dell'Adriatico. Per tutta la serata saranno inoltre aperti gli stand gastronomici della festa.

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Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna Mogoro (OR)

Dal 18 luglio prende il via un evento che dura tutta l'estate e che termina il 13 settembre. Si tratta della Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, in programma in provincia di Oristano giunta alla su 65^ edizione. Un appuntamento che, dal 1961, valorizza l'artigianato artistico locale tra le manifestazioni più longeve e apprezzate d'Italia. L'inaugurazione ufficiale prevista per venerdì 17 luglio alle ore 19, con il tradizionale taglio del nastro. Vetrina dell'eccellenza regionale, capace di trasformare l'artigianato artistico in esperienza culturale e attrazione turistica, la kermesse è diventata, nel corso degli anni, un luogo d’incontro tra tradizione e ricerca. L'edizione 2026 riunisce 113 artigiani provenienti da tutta la Sardegna, rappresentativi di 13 comparti dell'artigianato artistico. Ad arricchire l'evento anche un calendario di appuntamenti tra musica sarda e workshop inclusivi.

Gin & Tonic Festival a Montesilvano (PE)

Dal 17 al 19 luglio 2026, Montesilvano brinda con oltre 400 etichette di gin provenienti da tutto il mondo, tra produttori artigianali e grandi marchi internazionali, per il Gin & Tonic Festival. Masterclass gratuite, musica e street food per la prima tappa regionale del più importante festival italiano dedicato al gin nata a Bergamo nel 2016 e che celebra il decimo anniversario. Uno dei punti di forza della tappa abruzzese sarà il progetto "Local Heroes", nato per valorizzare i produttori indipendenti del territorio. I visitatori potranno conoscere da vicino le realtà che raccontano l'identità dell'Abruzzo attraverso botaniche e ricette originali. L'evento si svolge nell'Arena dei Fiori e comprende anche musica e convivialità con un'ampia area dedicata allo street food con arrosticini, fritto di mare, pizza in padella, porchetta, hamburger gourmet e dolci.

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Festa dei Sapori a Vejano (VT)

Ceciarello, tartufo e tutta la genuinità della cucina della Tuscia sono gli ingredienti della Festa dei Sapori, in programma dal 17 al 19 luglio 2026 a Vejano, nel cuore della Tuscia viterbese. Tre serate in cui piazza XX Settembre si trasforma in una grande tavola all’aperto, tra ricette della tradizione, musica dal vivo e l’atmosfera autentica di uno dei borghi più caratteristici del territorio. Protagonista è il Ceciarello di Vejano, un piccolo patrimonio gastronomico locale che nasce da un impasto semplice di acqua e farina di grano duro, lavorato rigorosamente a mano fino a ottenere piccoli gnocchetti che ricordano i ceci, da cui prende il nome. Il tutto viene cotto in un brodo di fagioli arricchito dalle erbe spontanee raccolte nei boschi. Accanto al Ceciarello, protagonista sarà anche il tartufo della Tuscia, insieme a tante altre specialità preparate secondo le ricette della tradizione locale. Naturalmente non mancherà la musica, che accompagnerà le tre serate.

Bolle d’Amare a Tarquinia (VT)

Un evento dedicato alle bollicine italiane, tre piazze da vivere, tre proposte di street food e una serata all’insegna del gusto, della musica e della convivialità. Sabato 18 luglio, in serata, Bolle d’Amare torna ad animare Tarquinia Lido con un percorso enogastronomico organizzato dal Comune di Tarquinia, dalla Pro Loco Tarquinia e dagli operatori balneari, pensato per valorizzare il lungomare attraverso le eccellenze del bere e del cibo. Lungo il percorso, i visitatori potranno degustare 12 etichette provenienti da alcune delle più apprezzate realtà vitivinicole italiane. Ad accompagnare il viaggio tra le bollicine saranno tre differenti proposte gastronomiche: il finger food d’autore, le specialità di Las Vegas in piazza delle Vele e un’esclusiva proposta gastronomica. Tre saranno anche le tappe della manifestazione, viale Cristoforo Colombo, piazza delle Vele e piazza delle Naiadi, collegate da mercatini e bancarelle che accompagneranno il pubblico lungo il percorso, trasformando il lungomare in un unico itinerario dedicato ai sapori, alla musica e all’atmosfera dell’estate.

C'era una volta l'aia a Sant’Albino (SI)

Dal 16 al 19 luglio 2026, Sant’Albino di Montepulciano ospiterà la 16^ edizione di “C’era una volta l’aia… Sagra dell'Ocio e della Cipolla”. La manifestazione torna dopo un anno di pausa, dovuta ai lavori di riqualificazione dell'Area Campino di Sant'Albino da parte dell'Amministrazione Comunale, con il consueto programma di cucina tipica contadina, musica e iniziative per tutte le età. Ci sarà quindi un nuovo Campino completamente rinnovato, con tanto di anfiteatro e spazio per il ballo, un edificio polifunzionale adibito a cucine, per l'occasione, giochi per bambini e verde pubblico. Come sempre, il punto forte sarà la cucina tradizionale. A partire dalle ore 19:30 "le massaie della sagra" prepareranno i piatti della tradizione: antipasto contadino, cannucciotti al sugo d'ocio, gnocchi dell'aia, pasta e ceci, panzanella di farro, ocio dell'aia, piccione ripieno, bistecca di vitella, trippa, ossobuco, salsicce, costole e rigatino, cipolle sotto la brace, patate, oltre a zuppa inglese, crostata e cocomero. Venerdì 17 il menu prevede anche il baccalà del contadino. Il programma musicale accompagnerà le serate con balli e dj set. Non mancano le iniziative dedicate ai più piccoli.