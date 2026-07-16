Dal panino al prosciutto (da record) alla birra artigianale, le sagre e gli eventi del weekend dal 16 al 19 luglio 2026 in Italia

Abbiamo selezionato gli appuntamenti imperdibili del weekend ed ecco i nostri consigli

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Ilaria Santi

Giornalista & reporter di viaggio

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

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Dal panino al prosciutto (da record) alla birra artigianale, le sagre e gli eventi del weekend dal 16 al 19 luglio 2026 in Italia
Ufficio stampa
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Con l’avvicinarsi delle vacanze estive ance gli appuntamenti tipici del weekend tendono ad allungarsi. Non ci sono più solo il sabato e la domenica, il venerdì e spesso ormai anche il giovedì anticipano le feste tradizionali in molti Comuni d’Italia.

Dal panino al prosciutto dei record alla birra artigianale, dalle cozze selvagge ai tartufi estivi, il fine settimana che sta per iniziare è ricco di specialità gastronomiche locali tutte da gustare. Nei borghi, nelle località di mare, nelle cittadine di provincia è tutta una festa tra stand, street food, tavolate imbandite, musica e divertimento per tutta la famiglia.

Abbiamo selezionato gli appuntamenti imperdibili del weekend dal 16 al 19 luglio 2026 ed ecco i nostri consigli.

Birra in festa a Castellazzo (MI)

Il parco della splendida Villa Arconati, alle porte di Milano, fa da cornice, da giovedì 16 a domenica 19 luglio, all’evento Birra in festa. Quattro giornate all’aperto tra birra artigianale, buona cucina, tra cui le specialità enogastronomiche tipiche della braceria argentina, musica dal vivo, intrattenimento per grandi e piccini con il mini-lunapark. Sabato 18 luglio alle ore 21.00 l’appuntamento è con la Festa Anni ’90.

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