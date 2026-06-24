Volete sfuggire all'aumento delle temperature e al caldo intenso? Preparate le valigie: queste sono le migliori destinazioni da raggiungere quest'estate

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock L'Isola di Mull in Scozia

L’Europa si trova stretta nella morsa di un’ondata di calore senza precedenti: una massa d’aria nordafricana che, dopo aver fatto registrare temperature record in Spagna e Francia, sta investendo l’Italia con picchi soffocanti (si prevedono 41 gradi a Firenze). Secondo i fisici dell’atmosfera, l’afa intensa è destinata a prolungarsi a lungo, senza concedere tregue a breve termine. Ecco perché i viaggiatori stanno cominciando ad adattarsi scegliendo mete differenti.

Se anche voi volete abbracciare la nuova tendenza chiamata coolcation, un modo di viaggiare che predilige mete dai climi temperati e dall’aria frizzante, queste sono le destinazioni che vi consigliamo di raggiungere.

Polonia

La Polonia si sta affermando come una delle mete più amate per sfuggire all’afa estiva, con le temperature che oscillano tra i 20°C e i 27°C. Lontano anche dalla folla, il Paese offre una varietà sorprendente di paesaggi e attività all’aria aperta.

Gli amanti dell’avventura possono fare kayak lungo fiumi trasparenti come il Czarna Hańcza o trekking tra le vette alpine del Parco Nazionale dei Tatra. Dalle escursioni in bicicletta tra colline e villaggi ai viaggi in camper in totale libertà, fino alla foresta primordiale di Białowieża, la Polonia trasforma l’estate in un’esperienza fresca, dinamica e rigenerante, da vivere a pieno ritmo tra natura incontaminata e vivaci tour culturali nelle città.

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Slovenia

Per chi cerca un rifugio rigenerante, la Slovenia incarna alla perfezione l’essenza della coolcation, combinando aria pura di montagna, laghi glaciali e un turismo urbano d’impronta green. Qui le giornate sono calde, ma ventilate, ideali per godersi i caffè all’aperto e i percorsi panoramici.

Il cuore fresco del Paese batte nel Parco Nazionale del Triglav, un paradiso alpino di vette spettacolari e aria incontaminata che invita a un escursionismo rispettoso. È in questa cornice che si nasconde il suggestivo lago glaciale di Bohinj, un’oasi di pace dalle acque limpide e fresche, perfetta per fuggire dalla calura. Poco distante, la Valle dell’Isonzo (Soča) offre una base dinamica per i viaggiatori più attivi: tra rafting fluviale, sentieri rigeneranti e foreste rigogliose.

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Scozia

Gli operatori locali non avrebbero mai pensato che la Scozia potesse aumentare il proprio turismo grazie alle basse temperature! E invece, ecco che il Pasese è tra le destinazioni più amate per chi vuole sfuggire al caldo. Dove andare? Noleggiate un’auto e raggiungete la costa del Moray Firth, dove la cittadina di Nairn offre lunghe spiagge sabbiose e la possibilità di avvistare delfini con temperature massime estive che sfiorano appena i 18°C.

Per chi preferisce l’abbraccio dei boschi, Dunkeld, adagiata lungo il fiume Tay, unisce il fascino dei sentieri storici a una sferzata di adrenalina, tra rafting e percorsi fuoristrada. Se invece il desiderio è l’isolamento totale, l’Isola di Mull, nelle Ebridi Interne, vi accoglie con una media rigenerante di 16°C ad agosto.

Islanda

Con una media a luglio che sfiora appena i 14°C, l’Islanda si rivela il rifugio definitivo per i cacciatori di frescura: un paradiso di aria frizzante e luce dorata dove, grazie al fenomeno del sole di mezzanotte, l’oscurità non arriva mai e la natura si mostra in tutta la sua teatrale bellezza.

Qui l’estate si vive tra vallate fiorite, fiumi glaciali e scogliere popolate da colonie di pulcinella di mare. Lontano dalle folle opprimenti delle mete tradizionali, le temperature gentili trasformano l’avventura in puro piacere: si può fare trekking sui campi di lava, esplorazioni in motoslitta sui ghiacciai o imbarcarsi per avvistare le balene senza lo stress dell’afa.

Estonia

Anche l’Estonia si rivela una sorpresa inaspettata per chiunque cerchi un rifugio più fresco. Tra le mete da inserire nell’itinerario c’è sicuramente Pärnu, affacciata sulle sponde del Mar Baltico e soprannominata la “capitale estiva” del Paese. Meno caotica e decisamente più respirabile rispetto alle classiche località balneari continentali, offre lunghe distese di sabbia, una radicata tradizione legata ai centri benessere e un’atmosfera rilassata, il tutto accarezzato da una ventilazione costante e da una vivacità autentica e locale.

Per gli amanti della natura, poco più a nord si trova il Parco Nazionale di Lahemaa. Qui, con temperature estive che si attestano sui gradevolissimi 21°C di massima, le giornate scorrono piacevoli senza l’assillo di dover programmare le escursioni all’alba o al tramonto. I fitti boschi e i sentieri costieri diventano lo scenario ideale per lunghe camminate e sessioni di avvistamento della fauna selvatica, regalando un’esperienza rigenerante, immersiva e, soprattutto, al riparo dalle ondate di calore.

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Irlanda

Con le sue atmosfere celtiche e i paesaggi di un verde brillante, l’Irlanda rappresenta la meta ideale per una coolcation rigenerante. Lontano dalle spiagge sovraffollate e dal calore opprimente del Mediterraneo, l’isola offre un clima mite e ventilato che invita a rallentare, dove l’aria estiva profuma di oceano e fiori selvatici.

Per gli amanti dell’avventura, le temperature moderate e le lunghe ore di luce creano le condizioni perfette per fare trekking sulle vette dei monti Mourne o per percorrere i 2.500 chilometri della spettacolare Wild Atlantic Way, tra scogliere frastagliate e rovine antiche affacciate sull’Atlantico. Chi preferisce un viaggio on the road può guidare lungo la Causeway Coastal Route, scoprendo i paesaggi della Giant’s Causeway e i set de Il Trono di Spade.

Sud Tirolo, Italia

Infine, per chi vuole sfuggire alla canicola senza varcare i confini nazionali, il Sud Tirolo rappresenta il rifugio perfetto. Qui la coolcation non è una semplice moda, ma il ritorno a una tradizione nobiliare nata a fine Ottocento: la classica villeggiatura in alta quota, pensata per rigenerarsi tra aria pura, foreste silenziose e laghi cristallini.

Il punto di forza di questa fuga alpina risiede nel contrasto rigenerante tra giornate miti e notti piacevolmente fresche, che garantiscono il riposo ideale. Oltre i mille metri, tra i parchi naturali e le vette dolomitiche, il tempo rallenta: ci si può concedere una sessione di yoga ad alta quota, rinfrescarsi lungo i torrenti di montagna o esplorare borghi storici e malghe. Grazie a una mobilità sostenibile ed efficiente, inoltre, garantita da funivie e treni panoramici, il Sud Tirolo trasforma l’estate in un’esperienza di benessere lento, sostenibile e decisamente fresco.