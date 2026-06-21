Luglio è un mese di piena estate e diventa il momento ideale per concedersi una pausa speciale. Chi compie gli anni in questo periodo può trasformare il compleanno in una vera e propria esperienza di viaggio . Tra offerte dedicate, promozioni speciali e la voglia di vivere qualcosa di unico, il cosiddetto “ birthday trip ” è diventato una delle tendenze più interessanti del turismo contemporaneo.

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La crescita del trend dei compleanni in viaggio

Negli ultimi 12 mesi le ricerche online legate ai viaggi per festeggiare il compleanno sono aumentate del +70% rispetto all’anno precedente, secondo i dati di Google Italia. Un dato che conferma un cambiamento profondo nelle abitudini di viaggio: non si parte più solo per vacanza, ma anche per celebrare momenti personali e creare ricordi significativi in giro per il mondo.

Tra i Travel Trends del 2026 spiccano le esperienze su misura, i soggiorni brevi ma intensi e soprattutto i city break, sempre più scelti da chi vuole scoprire una nuova città ma ha poco tempo a disposizione. Le fughe di pochi giorni in città alternative, meno affollate ma ricche di atmosfera, cultura e vita notturna, sono infatti oggi tra le opzioni preferite.

Questa tendenza si sposa perfettamente con chi desidera festeggiare in modo frizzante il proprio giorno, magari tra locali, eventi e attività speciali. A rendere ancora più interessante questo fenomeno ci sono le numerose offerte dedicate ai compleanni: compagnie aeree, hotel e piattaforme di prenotazione propongono sconti, upgrade ed esperienze esclusive nel mese della propria nascita.

Luglio, inoltre, è un mese ideale per viaggiare grazie al clima estivo favorevole in molte destinazioni e all’ampia disponibilità di eventi estivi.

Dove andare a luglio per festeggiare il compleanno

Per chi sogna un compleanno tra mare e atmosfera tropicale, Bali è una meta speciale. Qui si possono alternare spiagge, templi e beach club, con la possibilità di vivere una festa indimenticabile al tramonto. Per un viaggio tra natura e cultura esotica, Zanzibar offre spiagge bianchissime e acque turchesi, perfette per chi vuole festeggiare in totale relax.

Se invece si desidera un’esperienza urbana ricca di energia, New York è la scelta giusta. Rooftop bar, musical a Broadway e quartieri iconici rendono ogni compleanno un evento memorabile.

Per restare in Europa, le Cinque Terre sono una delle opzioni più affascinanti: borghi colorati, strade panoramiche e terrazze sul mare creano la cornice perfetta per festeggiare. Santorini è invece perfetta per chi adora il fascino mediterraneo: le sue casette bianche, i panorami sulla caldera e i locali panoramici creano lo scenario ideale per una cena di compleanno vista mare.

Se invece si cerca un’atmosfera più tranquilla ma suggestiva, il Lago di Bled in Slovenia offre scenari da cartolina, tra acqua verde smeraldo, punti panoramici e un isolotto fiabesco al centro.