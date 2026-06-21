Dove festeggiare il compleanno se compi gli anni a luglio

Luglio è il mese perfetto per un birthday trip tra mare, città e natura, con esperienze uniche e mete ideali per festeggiare il proprio giorno in viaggio

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

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Dove festeggiare il compleanno se compi gli anni a luglio
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Il villaggio di Oia, Santorini

Luglio è un mese di piena estate e diventa il momento ideale per concedersi una pausa speciale. Chi compie gli anni in questo periodo può trasformare il compleanno in una vera e propria esperienza di viaggio. Tra offerte dedicate, promozioni speciali e la voglia di vivere qualcosa di unico, il cosiddetto “birthday trip” è diventato una delle tendenze più interessanti del turismo contemporaneo.

Secondo i dati dei Travel Trends degli ultimi 3 mesi del 2026 condivisi da Google in esclusiva con SiViaggia, le ricerche legate ai viaggi di compleanno sono in forte crescita, segno che sempre più persone scelgono di regalarsi una fuga fuori porta o una vacanza più lunga per celebrare un giorno importante.

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