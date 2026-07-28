Fortezze reali della Linguadoca, un viaggio tra i castelli medievali dell’Occitania

Le otto Fortezze reali della Linguadoca, Patrimonio UNESCO, raccontano secoli di storia medievale tra i Pirenei, l’Occitania e paesaggi suggestivi e selvaggi

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

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Fortezze reali della Linguadoca, un viaggio tra i castelli medievali dell’Occitania
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Le rovine del castello di Aguilar

A luglio 2026 le Fortezze reali della Linguadoca sono entrate a far parte del Patrimonio Mondiale UNESCO, ottenendo un riconoscimento internazionale per il loro valore storico, architettonico e paesaggistico.

Distribuite tra Aude e Ariège in Occitania (Francia), queste otto fortezze raccontano la nascita del potere reale francese nel sud del Paese dopo la Crociata contro gli Albigesi (XIII secolo). Costruite su rilievi spettacolari, rappresentano un sistema difensivo unico, dove mura e montagne sembrano fondersi in un unico paesaggio.

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