Distribuite tra Aude e Ariège in Occitania (Francia), queste otto fortezze raccontano la nascita del potere reale francese nel sud del Paese dopo la Crociata contro gli Albigesi (XIII secolo). Costruite su rilievi spettacolari, rappresentano un sistema difensivo unico, dove mura e montagne sembrano fondersi in un unico paesaggio.

A luglio 2026 le Fortezze reali della Linguadoca sono entrate a far parte del Patrimonio Mondiale UNESCO , ottenendo un riconoscimento internazionale per il loro valore storico, architettonico e paesaggistico.

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Castello di Montségur

Arroccato a 1.207 metri su uno sperone roccioso dell'Occitania, il castello di Montségur, ultimo rifugio dei Catari (membri di un movimento religioso cristiano e eretico del Medioevo), è uno dei simboli più conosciuti della Linguadoca, in Ariège. Legato alla memoria del catarismo, fu trasformato in fortezza reale dopo il passaggio del territorio sotto il controllo della monarchia francese.

La sua posizione dominante offre un panorama eccezionale sulle montagne circostanti dei Pirenei e rende evidente il valore strategico della sua costruzione. La visita permette di scoprire un luogo in cui storia religiosa, conflitti medievali e architettura militare si intrecciano. Al castello, che si raggiunge con una passeggiata in salita di 30 minuti (dal parcheggio), si può fare una visita guidata per essere trasportati indietro nel tempo.

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Castello di Aguilar

Situato a 2 km dal villaggio di Tuchan, il castello di Aguilar (Nido d'Aquila) faceva parte del sistema di controllo del territorio voluto dalla corona francese. La fortezza è costruita in una posizione strategica e conserva elementi che testimoniano la sua funzione difensiva.

Circondato dal paesaggio montuoso e vinicolo delle Corbières, con una vista che permette di ammirare il Mont Tauch, le scogliere calcaree di Vingrau, la torre Tautavel e il Canigou, permette di osservare il rapporto tra le fortificazioni medievali e l’ambiente naturale in cui vennero inserite. Il sentiero Aguilar a 360° regala un giro intorno al castello per scattare incredibili foto trovando spot pazzeschi.

Castello e mura di Carcassonne

La città fortificata di Carcassonne, sopra la pianura dell'Aude, è uno dei complessi medievali più celebri d’Europa. Le sue mura e il castello costituiscono un esempio significativo di architettura militare medievale e mostrano l’importanza strategica della città nel corso della storia.

La visita permette di esplorare un insieme unico di 52 torri, la doppia cinta muraria e il suo castello (XII secolo) incastonato su una collina in mezzo ai vigneti che raccontano l’evoluzione del sistema di protezione della regione. Carcassonne, insieme alle Citadelles du Vertige (le Fortezze reali della Linguadoca), è classificato come uno dei Grands Sites Occitanie.

Quattro castelli di Lastours

I castelli di Lastours sono quattro fortezze (Cabaret, Tour Régine, Surdespine e Quertineux) costruite su una cresta rocciosa nell’Aude. La loro disposizione sul rilievo crea un insieme particolarmente suggestivo e permette di comprendere il ruolo di questi edifici nel controllo del territorio.

Il sito è caratterizzato dal rapporto diretto tra architettura e paesaggio: le rovine delle fortificazioni emergono dalla montagna offrendo uno dei panorami più rappresentativi delle Fortezze reali della Linguadoca. La visita si svolge in due momenti: scoperta del panorama dal Belvedere (da aprile a novembre) e accesso ai monumenti tramite un sentiero escursionistico che parte dalla vecchia fabbrica tessile.

Castello di Peyrepertuse

Considerato una delle fortezze più spettacolari della Linguadoca, Peyrepertuse, lungo 300 metri, domina il paesaggio dalle alture (800 metri) delle Corbières. La struttura segue la forma della lunga cresta calcarea su cui è costruita, creando un’impressione di continuità tra roccia e architettura. La sua posizione elevata, sopra al villaggio di Duilhac-sous-Peyrepertuse, mostra chiaramente la funzione difensiva del castello e permette ai visitatori di immergersi in uno degli scenari più caratteristici dell’itinerario delle fortezze.

Dal parcheggio si raggiunge in 20 minuti (in salita) e una volta in loco potrai ammirare bastioni, caditoie, feritoie, scalinata Saint Louis scolpita direttamente nella pietra e la cappella di San Jordi (San Giorgio) - posta in una posizione elevata regala una vista sulla natura selvaggia delle Corbières.

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Castello di Puilaurens

Il castello di Puilaurens, vicino a Lapradelle-Puilaurens e affacciato sulla vallata del fiume Boulzane, è una delle fortificazioni inserite nella rete difensiva reale - un tempo faceva parte dei cinque figli della cittadella di Carcassonne. Costruito in una posizione isolata e dominante a 697 metri su uno sperone roccioso, permetteva di controllare un’area strategica del territorio linguadociano.

Le sue rovine conservano il fascino delle fortezze medievali di montagna e rappresentano una testimonianza del ruolo militare assunto da questi castelli dopo l’affermazione del potere reale nella regione.

Aperto da fine marzo a metà novembre, questo castello si raggiunge con 15 minuti di cammino dalla biglietteria. Una volta in loco si potranno ammirare: la cinta muraria merlata, il barbacane, il cammino di ronda, i resti del torrione a base quadrata e la torre della Dama Bianca.

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Castello di Quéribus

Situato vicino a Cucugnan (3 km), il castello di Quéribus occupa una posizione elevata e panoramica a 728 metri. Inserito nel sistema delle Fortezze reali della Linguadoca, rappresentava un importante punto di osservazione lungo questa linea difensiva.

La sua posizione permette di comprendere la logica strategica che guidava la costruzione delle fortezze medievali, spesso collocate su alture difficili da raggiungere e facilmente controllabili. Una volta raggiunta la vetta, il panorama a 360°, dai Pirenei al Mediterraneo, sarà capace di farti innamorare. Per la visita è possibile noleggiare un'audioguida o scaricare un'applicazione.

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Castello di Termes

Il castello di Termes, affacciato sulle gole del Termenet e sul grazioso villaggio, completa l’insieme delle otto Fortezze reali della Linguadoca. Le sue rovine, che beneficiano spesso di scavi e restauri (dopo le distruzione volontaria del 1654), raccontano il ruolo militare di questi luoghi soprattutto durante la Crociata degli Albigesi, costruiti per consolidare il controllo della monarchia francese su un territorio complesso.

Inserito in un ambiente naturale caratterizzato da rilievi e vallate, il sito permette di scoprire un altro esempio del rapporto tra esigenze difensive e caratteristiche del paesaggio. Il castello, chiuso in dicembre, gennaio e febbraio, è raggiungibile con 15 minuti a piedi. Alla reception del villaggio è allestita una mostra e si può visionare un cortometraggio.