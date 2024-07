Korcula: le 10 spiagge più belle dell’isola croata

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: 123RF Vista sulla spiaggia di Pupnatska Luka, a Korcula

Korcula, perla dell’Adriatico in Croazia, vanta una costa frastagliata, lambita da acque cristalline, con spiagge da sogno e per ogni gusto. Ecco le 10 spiagge più belle dell’isola per immergersi in un paradiso di sabbia dorata, ciottoli levigati e calette incontaminate, dove relax, natura e divertimento si intrecciano in un’armonia perfetta.

Da Nord a Sud

La costa dell’isola di Korcula si estende per circa 182 chilometri ed è costellata da insenature, tratti scogliosi e piccole isolette raggiungibili in barca. Nella parte settentrionale di Korcula si trovano spiagge con ciottoli e piscine naturali con fondali bassi che permettono la balneazione anche ai meno avvezzi al nuoto. La costa della parte meridionale, decisamente più rocciosa, regala inaspettatamente spiagge sabbiose, mete preferite delle famiglie con bambini; mentre gli amanti delle immersioni potranno trovare nella costa occidentale fondali profondi e misteriosi tutti da scoprire.

1. Le spiagge di Korčula città

Proprio di fronte alla città di Korčula, Banje è una spiaggia storica con una bella vista sulla città vecchia. La spiaggia di ciottoli bianchi è perfetta per nuotare e prendere il sole e, proprio per la sua comodità, in estate si affolla di turisti. Nelle vicinanze della spiaggia si trovano diversi ristoranti che propongono piatti tipici della cucina croata e internazionale, oltre ad un club sportivo. Inoltre, a Banje si possono noleggiare kayak, canoe e pedalò; alcuni centri diving organizzano immersioni alla scoperta dei fondali marini dell’Adriatico.

Ispod Duvana Beach a Sveti Nikola è una piccola spiaggetta nel cuore della città di Korcula; ma nonostante si trovi in centro città, il mare è chiaro e trasparente. La spiaggia è perfetta per una veloce nuotata dopo una giornata di visita alla città. La passeggiata alle spalle della spiaggia è allestita con panchine e alberi di palma; oltre a ristoranti, caffetterie e alimentari. La spiaggia è soleggiata da mattina a tardo pomeriggio, ma per la sua posizione in una baia aperta è esposta ai venti.

2. Vela Pržina: la spiaggia dorata a Lumbarda

Situata nella baia di Lumbarda, Vela Pržina è un vero gioiello di sabbia dorata, oltre che la più grande spiaggia sabbiosa dell’isola. Circondato da vigneti e profumato di macchia mediterranea, questo paradiso offre fondali bassi e acque cristalline, ideali per famiglie con bambini. Il mare, grazie alle correnti che favoriscono il ricambio dell’acqua, è sempre piuttosto pulito. Attrezzata con stabilimenti di sdraio e ombrelloni, campi per il gioco, bar e ristoranti, a Vela Pržina si trova anche un’area naturista per chi invece preferisce un’esperienza di natura e libertà.

Fonte: 123RF

3. La comodità di Bilin Žal

A Sud di Korčula, ancora più vicino alla città di Lumbarda, Bilin Žal è più piccola di Vela Pržina e, proprio per la sua comodità, è la preferita dagli abitanti del luogo. Con una spettacolare vista su Pelješac e sul gruppo delle isole Škoji, Bilin Žal Vanta un ingresso in mare molto basso e sabbioso, che la rende ideale anche per famiglie con bambini piccoli. La spiaggia è aggiungibile anche in autobus, sia da Lumbarda che dal capoluogo.

4. Tatinija, la spiaggia con vista

Altra bellissima spiaggia a pochi minuti da Lumbarda è Tatinija, che si trova nell’omonima baia affacciata sulla penisola di Pelijesac e da cui si gode di una meravigliosa vista sulle isole dell’arcipelago di Korcula e sulla città di Orebic. La spiaggia è prevalentemente di sabbia, ma possiede anche un molo in pietra. Le sue acque calme e poco profonde, con un fondale sabbioso che digrada dolcemente, permettono ai più piccoli di giocare in sicurezza e di divertirsi in acqua in massima tranquillità. Nelle vicinanze della spiaggia, ci sono diversi bar e ristoranti che propongono piatti tipici della cucina croata e internazionale. Per chi preferisce meno servizi e maggiore libertà, Tatinija ha anche un’area dedicata al naturismo e, allontanandosi un po’ dalla zona centrale della spiaggia, si possono raggiungere le calette rocciose situate ai lati, più intime e rilassanti.

5. Pupnatska Luka: un golfo incantevole

A circa 5 chilometri da Pupnat troviamo Pupnatska Luka (che significa “il porto di Pupnat”), una delle più belle insenature della costa meridionale e di tutta Korcula. La spiaggia è circondata da macchia mediterranea e il mare cristallino diventa profondo gradualmente regalando colori davvero da cartolina. Nota non da poco: sulla spiaggia, che offre una vista straordinaria sull’arcipelago dell’isola di Lastovo, si trovano sorgenti di acqua dolce potabile, una salvezza durante la stagione calda. Oltre al nuoto e alla tintarella, qui è possibile noleggiare kayak per una piacevole giro in acqua, o praticare snorkeling per – con un po’ di fortuna – vedere le stelle marine e altre creature marine.

6. Prižba: tra baie e insenature

Nella zona occidentale di Korčula, si trova la baia di Prižba, un tratto di costa prevalentemente rocciosa, con alcune baie e insenature e diverse spiagge di ghiaia. In diversi punti la costa è stata resa più agevole sia per prendere il sole che per un facile accesso al mare, con alcune lastre e scale di cemento, abbastanza diffuse in tutta la Croazia. Sulla costa si trovano due piccole penisole, Ratak e Priscapac, e alcuni isolotti (Stupa, Crklica, Sridnjak, Vrhovnjak e Otocac), che proteggono la costa di Prizba dai venti meridionali che soffiano soprattutto durante l’inverno e l’autunno. In zona, si trovano i resti di una villa romana che si fondono con la natura incontaminata, e la grotta di Vela Spila, un’affascinante cavità marina ricca di stalattiti e stalagmiti, ideali per una pausa dalla spiaggia.

7. Baja Istruga, e i fanghi curativi

Situata vicino alla città di Brna, la spiaggia Istruga, è una baia di sabbia dorata e acque cristalline, lontana dal caos e circondata ovunque da vegetazione mediterranea. Ma c’è una particolarità che la rende ancora più speciale: la spiaggia è famosa per i suoi fanghi curativi che si trovano alle estremità della baia, vicino a un piccolo sport center dove si può giocare a tennis, ping-pong o pallavolo. A Istruga c’è anche un piccolo ristorante; mentre nella vicina baia di Brna (a 15 minuti di cammino) c’è una vasta scelta di caffetterie e ristoranti.

Istruga dista circa 35 km da Korcula città ed è raggiungibile in auto, in bici o con autobus.

8. Baia Pavja Luka, più spartana

La spiaggia di Baia Pavja Luka è di ciottoli e si trova a Zrnovo, in una baia nascosta che si affaccia sulla costa meridionale di Korcula e dista solo 15 km da Korcula città. Il mare è cristallino e spettacolare, e la piaggia poco frequentata perché più difficile da raggiungere: dopo un tratto di strada sterrata, bisogna proseguire per circa un quarto d’ora a piedi, seguendo la strada principale verso il mare. Non ci sono ristoranti e caffetterie ed è quindi meglio portarsi da bere e da mangiare se si programma di passare la giornata su questa spiaggia.

9. Baia Orlandusa, per veri local

La baia Orlandusa si trova vicino a Zrnovo, sulla costa sud dell’isola. La spiaggia è molto suggestiva alla vista, con il bianco accecante dei ciottoli, delimitati da scogli e con acqua cristallina. Questo luogo è perfetto per chi vuole praticare snorkeling o passare una giornata lontani dal caos. Baia Orlandusa infatti è frequentata soprattutto dai locali e non troppo turistica. Non ci si arriva in auto, ma bisogna parcheggiare e proseguire a piedi su un sentiero che passa nel bosco e nei campi per circa 300 / 400 m.

10. La spiaggia rocciosa Raznjic

Sulla punta orientale di Korčula, immersa nella natura selvaggia, si trova la splendida spiaggia rocciosa di Raznjic. La spiaggia è formata da larghe rocce bianche, levigate dal mare fino a formare diversi scivoli naturali e gradini per entrare ed uscire facilmente dal mare. L’acqua intorno alla spiaggia è chiara e trasparente e ha mille colori che cambiano a seconda della luce. In estate il sole batte tutto il giorno e può essere molto calda. Questo luogo è ideale per lo snorkeling: i fondali abbondano di ricci, polpi e colorate alghe marine; ci sono tantissimi pesci rocce e scogli da esplorare. Raggiungere Raznjic richiede un po’ di impegno, ma la ricompensa è immensa, e proprio per questo motivo la spiaggia è poco affollata e frequentata soprattutto da locali. Non ci sono bar o ristoranti, quindi è consigliabile portare con sé cibo e bevande. Come arrivare? Bisgna seguire la strada sterrata che porta da Lumbarda via Bilin Zal alla parte orientale dell’isola Korcula e parcheggiare poco prima della spiaggia per proseguire a piedi. La fermata degli autobus più vicina si trova a 40 minuti di camminata.

Suggerimenti per un soggiorno indimenticabile

Il periodo migliore per visitare Korčula va da maggio a ottobre, perché le giornate sono calde e lunghe. L’ideale sarebbe evitare i mesi di luglio e agosto che sono troppo caldi e con un grande afflusso di turisti. L’isola è raggiungibile in traghetto da Spalato, Dubrovnik e altre città della costa croata e offre una vasta gamma di soluzioni di alloggio, dagli hotel di lusso agli appartamenti e ai campeggi. Cosa fare a Korčula oltre alle spiagge? Oltre a nuotare e prendere il sole, a Korčula si possono praticare diverse attività, come escursioni, ciclismo, vela e immersioni. L’isola vanta anche un ricco patrimonio storico e culturale, con musei, chiese e monumenti da visitare.