Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Spiaggia di Moinhos, Sao Miguel, Azzorre

Prima del caotico agosto, luglio è il mese più gettonato per le vacanze al mare da chi può permettersi le ferie anche prima che le destinazioni vadano in overtourism totale ed è uno dei momenti più belli dell’anno per godersi l’estate. Le temperature sono ormai stabili, il Mediterraneo offre condizioni ideali per nuotare e molte destinazioni extraeuropee si trovano nel pieno della loro stagione migliore.

Dalle coste italiane alle isole dell’Atlantico, fino alle spiagge tropicali dell’Oceano Indiano e del Pacifico, luglio offre opportunità molto diverse tra loro come spunti di viaggio. Ecco alcune delle destinazioni più interessanti da considerare per una vacanza di mare nel cuore dell’estate.

Mare a luglio in Italia

Marettimo, Sicilia

All’estremità occidentale dell’arcipelago delle Egadi, Marettimo appare come una Sicilia parallela, lontana dalle immagini più note dell’isola e più che mai autentica. Qui non ci sono grandi spiagge attrezzate né lungomari affollati, ma un paesaggio dominato da montagne calcaree che si tuffano a picco nel mare, dipingendo una delle coste più spettacolari del Mediterraneo.

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Luglio è il periodo ideale per esplorare l’isola via mare. Le condizioni meteo generalmente stabili permettono di raggiungere grotte marine, insenature rocciose e punti di immersione che attirano appassionati da tutta Europa. Tra le tappe più suggestive ci sono la Grotta del Cammello, la Grotta della Bombarda e Punta Troia, dominata dall’antica fortezza borbonica che osserva il canale di Sicilia dall’alto di una scogliera. A differenza di molte destinazioni estive, Marettimo conserva ritmi lenti, tipici della Sicilia, dove la giornata segue ancora il tempo delle uscite dei pescatori e delle traversate verso le cale più remote.

Marina di Camerota, Campania

Nel cuore del Cilento, Marina di Camerota continua a essere una delle località costiere più interessanti del Sud Italia. Il tratto di costa che la circonda è tra i meglio conservati della penisola e alterna spiagge sabbiose, grotte marine e promontori ricoperti di vegetazione mediterranea.

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L’elemento distintivo è la Costa degli Infreschi, una riserva naturale raggiungibile attraverso sentieri panoramici o escursioni in barca. Le acque qui assumono sfumature smeraldo e turchesi che raramente si associano alla costa tirrenica italiana. Cala Bianca, spesso citata tra le spiagge più belle d’Italia, mantiene un carattere appartato grazie alla posizione protetta.

Capo Testa, Sardegna

Nel punto più settentrionale della Sardegna, a pochi chilometri dalle Bocche di Bonifacio, Capo Testa ha uno dei paesaggi costieri più particolari dell’isola. Qui il vento ha modellato il granito per migliaia di anni, creando formazioni rocciose dalle forme quasi scultoree.

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A luglio, sulla costa la luce esalta maggiormente i contrasti tra il bianco della pietra e il blu intenso del mare. Le piccole baie disseminate lungo la penisola, come Cala Spinosa e la Valle della Luna, vi spingeranno ad alternare bagni in acque cristalline a passeggiate lungo sentieri che attraversano un ambiente naturale unico.

Mare a luglio in Europa

Naxos, Grecia

Mentre molte isole delle Cicladi concentrano la propria fama su vita notturna e scenari da cartolina, Naxos continua a raccontare una Grecia diversa, più grande e più agricola rispetto alle sue vicine, con una forte identità locale e un rapporto autentico con il territorio.

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Le spiagge della costa occidentale si estendono per chilometri. Plaka, Mikri Vigla e Agios Prokopios offrono sabbia chiara, fondali trasparenti e spazi molto più ampi rispetto a quelli disponibili nelle isole più celebri dell’arcipelago. I venti estivi, inoltre, contribuiscono a mantenere gradevoli le temperature anche nelle giornate più calde. L’interno dell’isola merita altrettanta attenzione perché villaggi come Apeiranthos e Halki raccontano una Grecia fatta di tradizioni artigianali, torri veneziane e uliveti secolari che adorerete esplorare.

Lumbarda, Croazia

Situata sulla costa orientale dell’isola di Korčula, Lumbarda è una delle località più interessanti della Dalmazia meridionale e forse delle meno famose ad oggi. A differenza di molte altre zone della Croazia, caratterizzate prevalentemente da scogliere e piattaforme rocciose, qui si trovano invece alcune delle spiagge sabbiose più apprezzate dell’intero Adriatico.

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Pržina e Bilin Žal sono due lunghe baie affacciate su un mare trasparente che nei mesi estivi assume tonalità particolarmente intense e si esplora benissimo a bordo di un kayak.

São Miguel, Azzorre

Per chi cerca un’estate lontana dalle temperature torride del Mediterraneo, São Miguel rappresenta una delle alternative più interessanti d’Europa. L’isola principale delle Azzorre combina paesaggi vulcanici, laghi craterici e coste oceaniche in uno scenario che non ha equivalenti nel continente.

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Le spiagge di sabbia vulcanica, come Praia de Santa Bárbara, attirano surfisti e viaggiatori alla ricerca di ambienti naturali poco trasformati. Luglio coincide con uno dei periodi più favorevoli per osservare balene e delfini nelle acque dell’Atlantico, una delle attività simbolo dell’arcipelago.

Mare a luglio nel resto del mondo

Isola di Praslin, Seychelles

Praslin è spesso ricordata per Anse Lazio, considerata una delle spiagge più belle del pianeta. Ridurre l’isola a questa immagine, però, sarebbe limitante. Il vero fascino di Praslin risiede nell’equilibrio tra ambienti naturali protetti e paesaggi costieri di straordinaria eleganza.

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Luglio coincide con la stagione secca e offre condizioni ideali per esplorare le numerose baie disseminate lungo il perimetro dell’isola. Le acque calme favoriscono snorkeling e uscite in barca verso gli isolotti vicini, mentre la Vallée de Mai custodisce uno degli ecosistemi più preziosi dell’Oceano Indiano.

Isla Holbox, Messico

Separata dalla penisola dello Yucatán da una laguna popolata da fenicotteri e mangrovie, Holbox è una delle destinazioni più particolari dei Caraibi. Le automobili nella zona sono quasi assenti, molte strade restano sterrate e il ritmo quotidiano appare distante dalle grandi località turistiche della costa messicana.

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Questo è uno dei mesi più interessanti per visitarla grazie alla presenza degli squali balena che attraversano le acque circostanti. Le escursioni organizzate permettono di osservare questi giganti gentili in un contesto naturale di grande valore ambientale.

Gili Air, Indonesia

Tra Bali e Lombok esiste un piccolo arcipelago che negli ultimi anni ha conquistato viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Gili Air è l’isola che meglio riesce a bilanciare tranquillità e servizi, mantenendo un’atmosfera molto diversa rispetto alle grandi destinazioni turistiche dell’Indonesia.

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A luglio il clima è particolarmente favorevole: le precipitazioni sono rare, l’umidità è contenuta e il mare raggiunge condizioni ideali per immersioni e snorkeling. Le barriere coralline che circondano l’isola ospitano tartarughe marine, pesci tropicali e una notevole biodiversità. L’assenza di traffico motorizzato inoltre contribuisce a creare un ambiente rilassato, dove le giornate scorrono tra escursioni in mare, tramonti sull’oceano e passeggiate lungo sentieri costieri che circondano interamente l’isola.