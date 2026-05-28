Ci sono alcuni trend di viaggio che, negli ultimi mesi, sono cresciuti in modo esponenziale. L'intervista esclusiva

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

L’ospite della nuova puntata di A Tu per Tu è Fabio Galetto, Direttore Travel Google Italy. Con lui abbiamo analizzato gli insights dei Google Trends relativi ai viaggi in Italia. Ci sono alcune tendenze, infatti, che, nell’ultimo anno, ma anche solo negli ultimi tre mesi, sono cresciute in modo esponenziale.

Le ricerche in rete da parte degli utenti, a proposito di alcune specifiche tematiche travel, hanno toccato picchi anche del +800%, ma basta anche un +30 o un +50% per farci capire cosa cerca la gente online in fatto di viaggi.

Galetto ci ha spiegato chi è il viaggiatore di oggi e cosa vuole, e quanto siano importanti le nuove tecnologie, a partire dall’intelligenza artificiale legata al travel fino all’AI Agentica. In base ai trend estrapolati abbiamo approfondito nel dettaglio cosa si evince dai risultati.

Inoltre, a livello globale, Google ha fatto delle previsioni in tema di viaggi fino addirittura al 2050 e, benché non sia semplice, a così lungo termine, stabilire cosa accadrà da qui ai prossimi 24 anni, ne sono emerse delle evidenze, anche inaspettate.

Le scoprirete durante l’intervista a Fabio Galetto.