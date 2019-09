Cosa vedere ad Arroios, il quartiere di Lisbona che è il più cool del mondo

editato in: da

Ci sono destinazioni turistiche che rimarranno sempre in cima alla lista delle preferenze dei viaggiatori, mete evergreen che tutti sognano di visitare prima o poi: Parigi, New York, Barcellona, solo per citarne alcune.

E poi ci sono destinazioni che si affacciano nell’industria del turismo quasi in sordina, ma che sanno conquistare con il loro fascino e le numerose attrattive tanto da balzare al primo posto della classifica di Time Out, rivista di viaggi che ogni anno stila l’elenco dei quartieri più cool del mondo: stiamo parlando di Arroios, quartiere di Lisbona.

Lisbona, una delle città più famose e frequentate al mondo grazie alle sue spiagge e alla vivace vita notturna, custodisce infatti il quartiere più cool del mondo, Arroios, visitabile comodamente in mezz’ora e vero e proprio hub per l’arte e per i ristoranti.

Nato nel 2012 dall’unione dei tre distretti di Anjos, Pena e São Jorge de Arroios, il quartiere si trova lungo la costa occidentale del Portogallo, proprio accanto all’Oceano Atlantico. Non è soltanto un quartiere bensì un vero e proprio mondo a parte, con le strade punteggiate da ristoranti, gallerie d’arte a cielo aperto e luoghi d’aggregazione, culturali e sportivi.

Molte zone di Arroios sono tuttora sconosciute ai turisti ,ma meritano davvero di essere scoperte e ammirate per immergersi in una vivace e colorata realtà in una delle città più attraenti del Portogallo.

Quali sono, allora, le sue attrazioni da non perdere? Dai parchi a un caratteristico campo da basket colorato, ecco le tappe irrinunciabili.

Avenida Almirante Reis

Ecco una delle strade meno frequentate dai turisti, ma davvero ricca di attrattive.

Avenida Almirante Reis è impreziosita da edifici in architettura vintage, da monumenti storici e da una vasta scelta di hotel per tutti i gusti. Inoltre, questa è una zona che pullula di ristoranti e locali dove gustare il meglio della cucina a base di pesce, o anche una sempre gustosa pizza.

Qualche esempio? Il ristorante Cervejaria Ramiro per il pesce e il ristorante Himalaya per la pizza.

Campo dos Mártires da Pátria

Luogo perfetto per rilassarsi in mezzo al verde, seduti lungo il laghetto ad osservare le anatre che nuotano, il Campo dos Martires da Patria ospita la statua dedicata al dottor Sousa Martins (che curò gratuitamente la tubercolosi durante la sua carriera) e il Jardin Braancamp Freire, giardino dove le attrazioni principali non sono soltanto piante e fiori.

Infatti, il Jardin è la cornice di un colorato campo da basket impreziosito dall’opera dell’artista AkaCorleone, che rappresenta una donna che sorregge la Terra in una mano mentre un uomo di fronte a lei alza il pugno.

Intendente

Una delle caratteristiche più interessanti di questa zona di Arroios è Viúva Lamego, una fabbrica di piastrelle fondata nel 1849, che merita una visita per le opere d’arte poste all’esterno.

Anjos70

Per gli appassionati dello shopping, Anjos70 è il mercato alternativo dove trovare di tutto un po’: prodotti handmade, dischi in vinile, abiti vintage, gioielli e dolci.

Non è raro imbattersi anche in spettacoli organizzati da dj e artisti di strada.

I numerosi ristoranti e locali notturni

Arroios è il quartiere dei ristoranti di ogni tipo e per ogni esigenza: piatti vegetariani, vegani, sudamericani, giapponesi, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Ma non soltanto: anche la vivace vita notturna è di casa qui con molti locali che offrono musica, spettacoli e dj session.

È davvero un luogo da scoprire, questo. Ma soprattutto da vivere, come se si fosse un vero local.