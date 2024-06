Dintorni di Vaduz: gite ed escursioni di un giorno da programmare

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Vaduz è la capitale del Liechtenstein, uno degli stati più piccoli d’Europa e del mondo, situato tra la Svizzera e l’Austria è anche uno dei più ricchi, completamente circondato dalle Alpi non è lontanissimo nemmeno dai confini italiani; le principali città tra cui Vaduz si trovano lungo la valle del fiume Reno che ne attraversa il principato. Vaduz offre una varietà di opzioni culturali, storiche e turistiche come ad esempio il museo d’arte moderna e contemporanea Kunstmuseum Liechtenstein o la Rotes Haus, quest’ultima è un’abitazione che risale al rinascimento ed ha una notevole importanza sia storica che artistica, ma oggi vogliamo guidarvi alla scoperta dei dintorni di Vaduz, con le migliori gite che possiamo proporvi, pronti? Si parte! Dopo essersi goduti le bellezze del cento di Vaduz, chi ha qualche giorno in più disponibile in agenda dovrebbe pianificare qualche gita fuori porta per scoprire quelle che sono le meraviglie più iconiche del Liechtenstein.

Malbun, il paradiso degli amanti della montagna

Se Vaduz, come capitale del Liechtenstein ha tantissimo da offrire, non sono da meno i dintorni con gite, castelli, escursioni e tantissimo altro per accontentare proprio tutti. Natura e boschi, sentieri con viste panoramiche, architettura storica e religiosa, musei e borghi caratteristici: c’è qualcosa per tutti. A soli 15 km da Vaduz troviamo Malbun, si tratta di una località sciistica e di villeggiatura ed è una delle mete più ambite per gli amanti della montagna. Tra le migliori gite nei dintorni di Vaduz è sicuramente consigliata ai primi posti. Ma cosa fare e vedere una volta giunti a Malbun? Se durante l’inverno, Malbun offre piste perfette per lo sci e lo snowboard adatte sia a principianti che ad esperti, nelle stagioni più calde, in primavera ed estate la località si trasforma nel paradiso per gli escursionisti con numerosi sentieri di difficoltà diverse che si snodano attraverso i suoi paesaggi alpini, tra le escursioni più popolari e amate c’è quella che porta alla cima del Augstenberg, una volta in cima la vista che si prospetta agli occhi è spettacolare.

Balzers, un tuffo nella storia del Burg Gutenberg

Spostiamoci di pochissimi km, precisamente 10 km da Vaduz e troviamo Balzers con il Burg Gutenberg, il castello museo per cui è famoso il borgo. Appartenuto ai duchi d’Austria è oggi una delle attrazioni del luogo ma anche uno dei cinque castelli del principato oltre che l’unico insieme al castello di Vaduz ad essere ancora intatto. Se siete amanti degli sport invernali, dovete assolutamente visitare il comprensorio sciistico Damuels-Mellau-Fashina, vi accoglieranno impianti di risalita all’avanguardia, piste da fondo ed escursionistiche e, se lo visiterete nel periodo invernale, tantissime meravigliose nevicate.

Dornbin, il museo invisibile e la Luna

Poco più lontano, ma parliamo di soli 40 km da Vaduz c’è Dornbin che ha il primato di essere la decima città più grande dell’Austria e non solo, visitandola scoprirete il museo Invisibile, concepito per essere vissuto al buio totale sfida i visitatori a percepire gli oggetti attraverso i sensi dell’udito e del tatto escludendo la vista, si tratta di una delle esperienze concepite per offrire una prospettiva diversa nella fruizione dell’arte e della cultura. Ma vi abbiamo segnalato la luna, ebbene la capitale della Luna è una installazione artistica creata da Bomar Universe ospitata presso il Kunstraum Dornbin, spazio espositivo per l’arte contemporanea si trova in una ex fabbrica tessile, in un ambiente surreale che simula il paesaggio lunare, luci e strutture ne evocano l’atmosfera e…un insediamento extraterrestre, molto suggestiva!

Costanza e il suo lago

Se avete a disposizione qualche ora in più o anche un giorno, allora allontanatevi un po’ di più da Vaduz di circa un paio d’ore e dirigetevi a Costanza, la città si divide in due parti, a sud del Reno c’è la città vecchia che ha mantenuto tutte le caratteristiche della città medievale mentre a nord la città nuova. Scoprire di poter godere di un panorama unico salendo in cima alla torre della cattedrale di Nostra Signora vi strapperà un sorriso, ma non limitatevi alla città che offre svariate opportunità di scoprire storia e arte, prendete l’auto e dopo un tragitto di 20 km scoprite il lago di Costanza condiviso da Svizzera, Germania e Austria, qui potrete noleggiare una barca o fare una crociera sul lago, se amate il teatro, dirigetevi a Bregenz sulla sponda austriaca del lago, la città ospita il festival di Bregenz un evento annuale che attira gli estimatori del teatro e dell’opera.

Triesenberg, escursioni, sentieri panoramici e gastronomia

Affascinante villaggio situato sopra la valle del Reno, dista 10 km da Vaduz e si raggiunge facilmente con i mezzi pubblici o in auto, se siete bravi camminatori anche a piedi. Una volta giunti la posizione panoramica vi ripagherà con un paesaggio da cartolina, mentre potrete visitare il museo Walser che offre uno scorcio sulla vita con costumi tradizionali, oggetti di uso quotidiano domestici e agricoli e molto altro. Triesenberg è un ottimo punto di partenza per svariati sentieri escursionistici, tra i più popolari citiamo il Sentiero del Principato, un percorso che collega molti villaggi del Liechtenstein e l’escursione al Sücka che vi porterà in una baita alpina dove potrete degustare specialità locali.

Eschen, i giardini di Schloss Vaduz, il percorso vita

Eschen è uno dei comuni più grandi del Liechtenstein combina la bellezza naturale del luogo con la storia e la cultura, un mix che i turisti di tutto il mondo apprezzano particolarmente, dista circa 15 km da Vaduz ed è facilmente raggiungibile sia in bus che in auto. Lasciatevi prendere dal Weiherring, una area naturale ideale per rilassarsi godendo della natura e magari fare uno splendido pic nic, offre sentieri facili da percorrere adatti a tutta la famiglia; oppure tentate il percorso fitness vita, con una serie di stazioni di esercizio è ottimo per chi vuole mettere insieme la vacanza con l’attività fisica all’aperto. Se avrete ancora tempo a disposizione visitate Mauren, e non perdetevi il museo delle dogane con una interessante panoramica sulla storia delle dogane, ideale per chi è interessato alla storia economica e commerciale del Paese.

Gamprin, il mulino e il museo del vino

Gamprin è famosa per la sua tranquillità, distante solo 10 km da Vaduz si raggiunge in auto o con i mezzi pubblici, luogo ideale per tutta la famiglia gli appassionati di escursionismo e trekking si sentiranno in paradiso! Ciclismo, golf e tennis sono gli altri sport praticati, mentre il sentiero panoramico saprà ricompensarvi della fatica con un panorama mozzafiato. Una delle attrazioni più apprezzate è sicuramente il mulino di Gamprin, costruito nel XVIII secolo è un vero gioiello storico. Oggi il mulino ospita un piccolo museo per la produzione dei cereali, aperto al pubblico tutto l’anno e offre visite guidate per tutta la famiglia.

Schaan, la cittadina di epoca medievale

Tra i tesori appartenenti al principato del Liechtenstein e poco distanti da Vaduz c’è la cittadina di Schaan. A nord della capitale, custodisce al suo interno autentiche chicche da scoprire. Oltre ad essere il comune più popoloso, è un importante polo tanto culturale quanto industriale. Imperdibile il di Schaan, una struttura di epoca medievale che vanta una posizione dominante sulal città e per questo regala una vista da sogno. Attenzione però, si può osservare solamente da fuori poiché non è aperto al pubblico. Altrettanto interessante però il museo di arte contemporanea: al suo interno vengono custodite tantissime opere di pregio. Chi arriva qui deve assolutamente fare una passeggiata al parco: un’oasi verde curatissima, dove concedersi un picnic o un momento di relax.

Mitteldorf, il punto di partenza per sci ed escursioni

Non distante da Vaduz consigliamo una gita a Mitteldorf. Piccola ma con un centro di pregio, regala grandi emozioni soprattutto per gli appassionati di natura. Si trova immersa nel verde, in un paesaggio da cartolina che rappresenta pienamente quello che è l’immaginario collettivo del Liechtenstein. Punto di rifermento la chiesa, per quanto riguarda la parte delle architetture religiose ma è soprattutto il sentiero dei faggi, con viste da sogno sulla valle del Reno a conquistare i turisti. Tra i motivi per visitarla c’è la passione per il turismo enogastronomico: fattorie locali dove gustare specialità a base di formaggi, salumi e miele mettono a disposizione la vendita diretta, conquistando dei souvenir d’eccezione.

Schellenberg, una cittadina da fiaba

Ultima tappa proposta? Schellenberg: si tratta di una cittadina davvero pittoresca, che si fa notare per bellezze naturali e storia. Non dista molto da Vaduz ed è facilmente raggiungibile, soprattutto in auto. Simbolo principale il castello: una fortificazione del XIII secolo che oggi è in rovina, ma racconta senza dubbio i fasti del passato. Una volta raggiunto, seppur non è possibile visitarne gli interni mantenuti come un tempo, si gode una vista davvero incredibile sulla valle del Reno: proprio qui si possono scattare iconiche fotografie che rappresentano quello che è il tipico paesaggio del Liechtenstein.

In auto, in moto oppure per i più avventurosi a piedi attraverso sentieri di trekking: sono tantissime le escursioni alla scoperta del Liechtenstein che possono essere programmate dopo aver visitato la capitale. Vaduz è un ottimo punto di partenza, si raggiunge agilmente e dà modo di esplorare facilmente i dintorni.