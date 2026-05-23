PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock@chrisdorney Il grazioso villaggio di Bourton-on-the-Water

Le colline ondulate del Gloucestershire accolgono una vallata pianeggiante in cui la natura ha incontrato l’ingegno umano secoli fa. Nel paesaggio delle Cotswolds, infatti, sorge il villaggio di Bourton-on-the-Water, il cui soprannome (in qualche modo) ci prepara già alla sua bellezza e raffinatezza: “Venezia delle Cotswolds“.

Il borgo è attraversato da 5 ponti in pietra che sovrastano il fiume Windrush nel bel mezzo del centro abitato. Strutture basse ed eleganti costruite tra il 1654 e il 1953 con la tipica pietra della zona, una roccia calcarea chiara che regala alle facciate una tonalità calda simile al miele. E a sorprendere chi arriva è anche il fatto che il paese mantiene un’anima autentica malgrado la sua innegabile fama internazionale.

Negozi indipendenti, sale da tè, locande storiche e giardini privati disegnano un’atmosfera lontana dai ritmi urbani. Il paesaggio, poi, completa un quadro già di per sé idilliaco: il villaggio occupa una piccola valle attraversata da un corso d’acqua alimentato da sorgenti naturali nate circa 16 chilometri più a nord, che vanno a lambire il centro tra rive erbose, prati pubblici e archi in pietra consumati dal tempo.

Cosa vedere a Bourton-on-the-Water

Senza dubbio acqua e pietra raccontano gran parte di questo borgo del Regno Unito, eppure i dettagli meno evidenti lasciano i ricordi più forti. Non è infatti difficile incantarsi su vecchie insegne dipinte a mano, finestre georgiane, cortili nascosti dietro cancelli bassi e prati pubblici affacciati sul Windrush.

I 5 ponti storici sul fiume Windrush

Simboli assoluti del borgo, i ponti ad arco regalano al centro abitato un’eleganza scenografica rarissima (specialmente) nei piccoli villaggi inglesi. Alcuni risalgono al XVII secolo, altri arrivarono nei primi anni del ‘900, ma al di là di tutto l’insieme mantiene una straordinaria coerenza estetica. Linee basse, pietra locale levigata dal tempo e riflessi sull’acqua mettono in scena uno dei panorami più fotografati delle Cotswolds.

Il fiume Windrush

Il Windrush scorre nel paese con acque limpide e poco profonde, rivelandosi il cuore geografico e visivo di Bourton-on-the-Water. Nei mesi caldi i bambini inglesi entrano scalzi lungo le rive erbose mentre anatre e piccoli pesci animano il flusso. Vicino all’Old Mill il rumore delle rapide accompagna la vista dei vecchi edifici in pietra color miele.

iStock@Susan Standen

Chiesa di St Lawrence

La parrocchia anglicana sorge su un terreno che in epoca remota ospitava un tempio pagano, sostituito nel 708 da una prima struttura ecclesiastica in legno. L’edificio attuale testimonia una stratificazione architettonica complessa, esibendo un presbiterio trecentesco unito a una torre campanaria in stile georgiano e a una navata centrale di epoca vittoriana.

La cupola terminale possiede una singolare forma a bulbo che ricorda i tetti delle chiese toscane, dettaglio insolito nel paesaggio rurale della Gran Bretagna. Poi ci sono le vetrate colorate, le quali filtrano i raggi solari illuminando le lapidi interne dedicate ai vecchi rettori, tra cui Thomas Temple, precettore dei principi reali durante la guerra civile del XVII secolo.

The Model Village

Tra le attrazioni più curiose del paese merita un posto d’onore la replica in miniatura del villaggio stesso, realizzata in scala 1:9. Case, ponti, alberi e persino dettagli architettonici minuscoli riproducono Bourton-on-the-Water con precisione impressionante. Guardare il borgo reale dopo avere osservato la sua versione ridotta crea una strana sensazione prospettica.

Cotswold Motoring Museum

Automobili vintage, motociclette d’epoca, giocattoli storici e vecchi cartelli pubblicitari raccontano oltre un secolo di cultura automobilistica britannica. All’interno trova spazio anche Brum, celebre automobilina televisiva amata da intere generazioni inglesi.

Birdland Park and Gardens

Il Birdland Park and Gardens è un pullulare di fenicotteri, pinguini, rapaci, emù e pappagalli tropicali. Si tratta infatti di un grande giardino zoologico sviluppato lungo sentieri alberati e specchi d’acqua. Il contrasto tra fauna esotica e campagna delle Cotswolds rende l’esperienza ancora più particolare.

Greystones Farm e Salmonsbury Meadows

Prati umidi, torrenti e vegetazione spontanea circondano quest’area naturalistica appena fuori dal villaggio. Salmonsbury Camp mantiene persino tracce archeologiche di enorme importanza storica legate al Neolitico e all’Età del Ferro.

Cosa fare a Bourton-on-the-Water

Bourton-on-the-Water conquista soprattutto per via del ritmo lento delle sue giornate. Più che una lista di attrazioni, infatti, il villaggio mette a disposizione sensazioni legate alla luce, all’acqua e ai dettagli architettonici disseminati tra vicoli e prati.

Sedersi lungo il Windrush durante il tramonto : per ammirare i celebri riflessi dorati sulle facciate in pietra calcarea.

: per ammirare i celebri riflessi dorati sulle facciate in pietra calcarea. Entrare in una storica tea room : dove poter assaggiare scones, clotted cream e tè inglese davanti al fiume.

: dove poter assaggiare scones, clotted cream e tè inglese davanti al fiume. Percorrere i sentieri diretti verso Upper e Lower Slaughter : mostrano il lato rurale più elegante delle Cotswolds tra colline morbide e fattorie antiche.

: mostrano il lato rurale più elegante delle Cotswolds tra colline morbide e fattorie antiche. Fotografare il villaggio alle prime luci del mattino : attività che restituisce scorci silenziosi privi del movimento turistico delle ore centrali.

: attività che restituisce scorci silenziosi privi del movimento turistico delle ore centrali. Cercare insegne storiche, porte georgiane e dettagli in ferro battuto : trasforma una semplice passeggiata in una caccia ai particolari architettonici.

: trasforma una semplice passeggiata in una caccia ai particolari architettonici. Pedalare tra le strade secondarie della zona : mentre si ammirano panorami continui sui prati, con pecore al pascolo e villaggi costruiti con la stessa pietra dorata.

: mentre si ammirano panorami continui sui prati, con pecore al pascolo e villaggi costruiti con la stessa pietra dorata. Visitare il paese in inverno: stagione che consente di osservare un volto molto diverso rispetto all’estate, con nebbie leggere sul fiume e pub illuminati da camini accesi.

Dove si trova e come arrivare

Il grazioso villaggio di Bourton-on-the-Water si trova nella contea del Gloucestershire, nel cuore delle Cotswolds, quindi a circa 40 chilometri a est di Gloucester e 55 chilometri a nord di Oxford. Auto e autobus rappresentano le soluzioni più pratiche per raggiungerlo.

Per la precisione: Moreton-in-Marsh costituisce il principale punto ferroviario della zona grazie ai collegamenti diretti con Londra Paddington. Dalla stazione partono autobus regionali diretti verso il villaggio.

Chi arriva in macchina attraversa strade panoramiche circondate da campagne ondulate e piccoli centri rurali tipici dell’Inghilterra sud-occidentale. Primavera e autunno sono probabilmente i periodi dell’anno più suggestivi per il viaggio grazie ai colori intensi della vegetazione e a un’atmosfera più tranquilla rispetto ai weekend estivi.