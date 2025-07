iStock Vista aerea di Malaga

Il fascino delle prime settimane autunnali risiede nei suoi contrasti: c’è chi insegue gli ultimi spiragli d’estate, magari raggiungendo quelle mete dove il sole si ferma più a lungo, e chi invece non vede l’ora di farsi avvolgere da atmosfere calde di altro tipo. Stiamo parlando del foliage, di tazze di tè caldo e, ovviamente, di Halloween. Questo è il momento adatto per cominciare a pianificare il prossimo viaggio, soprattutto perché Ryanair ha appena lanciato una nuova offerta flash.

Questa vi permetterà di volare tra il 1 settembre e il 31 ottobre 2025 acquistando biglietti con il 15% di sconto entro il 30 luglio 2025. La promozione è attiva fino alla mezzanotte di domani ed è valida su tutto il network della compagnia che conta ben 235 località. Se state cercando ispirazione, noi vi consigliamo queste destinazioni e gli aeroporti dai quali partire!

Da Milano Bergamo a Londra

Se sono le classiche atmosfere di Halloween che state cercando, Londra è la destinazione ideale per voi, soprattutto se siete fan delle storie dell’orrore. Inoltre, quest’anno Halloween cade proprio di venerdì, permettendovi di organizzare una perfetta fuga per il weekend. Tra gli eventi più attesi di quest’anno citiamo quelli organizzati al The London Dungeon, che celebra la stagione spettrale con iniziative speciali pensate per farvi venire i brividi lungo la schiena!

Imperdibile, soprattutto considerando la forte attesa dell’ultima stagione, in onda su Netflix a novembre, è lo spettacolo teatrale ‘Stranger Things: The First Shadow’. Ricco di effetti speciali, questo prequel teatrale dell’amatissima serie riporta indietro nel tempo fino al 1959, nella tranquilla cittadina di Hawkins. L’obiettivo è esplorare le origini di alcuni personaggi chiave e, soprattutto, svelare la storia di Henry Creel, destinato a diventare il terrificante Vecna.

Da Napoli a Malaga

Dopo l’affollamento estivo, Malaga ritrova un ritmo più rilassato e visitarla a settembre/ottobre significa poter godere delle sue bellezze e delle temperature ancora elevate. Le giornate, infatti, sono ancora calde e soleggiate, con massime che sfiorano i 25°, mentre le serate diventano piacevolmente fresche. Questo clima permette di godere appieno sia delle meraviglie culturali della città che delle sue spiagge, senza il caldo torrido dei mesi precedenti né l’affluenza turistica dell’alta stagione.

Ottobre è anche il mese ideale per esplorare il centro storico e gustare la cucina locale nei tanti ristoranti all’aperto. Non mancano le escursioni nei dintorni, come a Ronda o ai Caminito del Rey, più piacevoli in questo periodo grazie al clima più mite e alla natura che inizia a tingersi di tonalità autunnali.

Da Torino a Praga

Infine, se avete voglia di scoprire una capitale europea prima che arrivino le temperature più fredde dell’inverno, consigliamo di volare a Praga. Tra le città più suggestive e romantiche d’Europa, offre un’infinità di cose da fare. In questo periodo è ancora piacevole passeggiare tra le sue strade tortuose, ammirando guglie e ponti, oltre che un repertorio architettonico che spazia dal gotico al rinascimentale, dal barocco all’Art Nouveau.

Tra i luoghi più noti da non perdere citiamo l’Orologio Astronomico, Piazza Venceslao e il Ponte Carlo, ricoperto di lucchetti portafortuna.