Bandiere Blu 2023: sono 458 le spiagge top d’Italia

Sono 226 quest’anno le località di mare e di lago che hanno ottenuto la prestigiosa Bandiera Blu, 17 in più rispetto allo scorso anno, tra cui anche 84 approdi turistici. Sono 458 le spiagge considerate le migliori d’Italia. Quest’anno, le Bandiere Blu sui laghi sono 21, con quattro nuovi ingressi.

Le nuove Bandiere Blu

Le 17 nuove località che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento: quattro in Puglia ovvero Gallipoli, le Isole Tremiti, Leporano, in provincia di Taranto, e Vieste; sono due in Calabria, a Catanzaro e a Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza; due anche in Liguria, Laigueglia (SV) e Sori, in provincia di Genova; due in Lombardia, Sirmione e Toscano Maderno, entrambe sul Lago di Garda; due Bandiere Blu in Piemonte, San Maurizio d’Opaglio e Verbania, sul Lago Maggiore; una in Campania, a San Mauro Cilento; una anche in Emilia Romagna a Gatteo; una nelle Marche a Porto San Giorgio; una nel Molise a Termoli, e una Bandiera Blu anche in Toscana a Orbetello.

Chi ha più Bandiere Blu

Con i nuovi ingressi, è la Liguria la regione italiana a vantare il maggior numero di bandiere Blu quest’anno, con un totale di 34 località. Segue la Puglia, che con le quattro nuove Bandiere Blu raggiunge 22 spiagge. La Campania, la Toscana, con un nuovo ingresso ciascuna, e la Calabria ne hanno 19. Le Marche salgono a 18 mentre la Sardegna conferma le sue 15 località, così come l’Abruzzo che resta a 14 e la Sicilia a undici.

Dieci Bandiere Blu per il Lazio e per il Trentino-Alto Adige. L’Emilia-Romagna vede premiate nove località con un’uscita eccellente, Cattolica, ma un nuovo ingresso e nove sono anche i vessilli che sventolano nel Veneto.

La Basilicata conferma le sue cinque località, mentre sono due i nuovi ingressi nel Piemonte che ottiene anch’esso così cinque Bandiere Blu. La Lombardia sale a tre Comuni con la Bandiera Blu, con i suoi due nuovi ingressi. Il Molise conquista due Bandiere grazie al nuovo ingresso. Due sole al Friuli-Venezia Giulia che conferma quelle dell’anno scorso.

I criteri di assegnazione

Le Bandiere Blu sono riconoscimenti che vengono assegnati ogni anno dalla ong danese Fee (Foundation for Environmental Education) ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici che si distinguono per la qualità delle acque, per i servizi offerti a residenti e turisti analizzati tenendo conto di 32 parametri. Quest’anno siamo giunti alla 37^ edizione.