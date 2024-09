Aeroporto di Bogotà, in Colombia: una guida utile con tutte le informazioni

Fonte: iStock Panorama di Bogotà

Il suo sito web ufficiale lo definisce “il miglior aeroporto del Sud America”. Sarà veramente così? Di certo, l’Aeroporto El Dorado di Bogotà, in Colombia, è uno degli hub aerei di riferimento di tutto il continente sudamericano ed è uno dei più trafficati, con voli che arrivano lì – diretti o no – da ogni parte del mondo.

Questo aeroporto è grande ed è sempre bene conoscerlo un po’ prima di affrontare un arrivo o una partenza da lì. Quelle che seguono sono delle informazioni utili per conoscere l’aeroporto El Dorado di Bogotà e poter sfruttare, quindi, al massimo, tutto quello cha da offrire. Del resto, chi viaggia tanto lo sa che gli aeroporti sono molto di più di quello a cui servono principalmente.

Dove si trova l’Aeroporto El Dorado in Colombia

Questo scalo aereo è il punto di riferimento per chi desidera arrivare in aereo a Bogotà e, da lì, iniziare il proprio viaggio in Colombia. Da lì, infatti, partono anche molti voli interni verso località come Baranquilla, Medellin o Cartagena.

L’aeroporto El Dorado di Bogotà si trova relativamente vicino al centro città: dista, infatti, solo 15 km dalla città stessa. Questo le rende facile da raggiungere, grazie anche ai molti mezzi che ci sono a disposizione.

Fonte: iStock

Raggiungere l’aeroporto di Bogotà in taxi

Se ti trovi in qualsiasi altra parte della Colombia, la prima cosa da fare è arrivare a Bogotà e, da lì, decidere come raggiungere lo scalo. La prima opzione per raggiungere l’aeroporto è il taxi, una scelta che può risultare comoda e veloce.

Come in tutte le grandi città, l’utilizzo dei taxi è frequente ed è anche molto facile trovarli. La cosa migliore, soprattutto per raggiungere l’aeroporto El Dorado, è prenotarli: in questo modo sarai certo che sarà disponibile nel giorno e nell’ora che desideri. Le tariffe sono generalmente fisse per l’aeroporto, ma è consigliabile farsi confermare il prezzo prima di salire a bordo. Dal centro storico di Bogotà, un taxi arriva in aeroporto in un tempo che va dai 20 ai 45 minuti, a seconda del traffico. Per quanto riguarda la tariffa, spesso viene calcolata “a persona” e si aggira attorno agli 8€ per ogni occupante dell’auto.

Raggiungere l’aeroporto di Bogotà con un trasporto privato

Anche in Colombia sono presenti i servizi di noleggio con conducente oppure le corse prenotabili tramite le più diffuse app. Le tariffe sono simili a quelle dei taxi e, talvolta, possono essere anche più basse. Il vantaggio sta nel fatto di pagare tramite app, senza che ci sia circolazione di denaro fisico tra chi viaggia e il conducente. In una città come Bogotà, mettere la sicurezza in primo piano è quasi un obbligo, quindi questa opzione è utilizzata di sovente, soprattutto dai viaggiatori esteri che si recano a vedere le meraviglie della Colombia.

Raggiungere l’aeroporto di Bogotà con il TransMilenio

TransMilenio è il nome dato al sistema di trasporti a Botogà, in particolare riguarda quelle linee considerate rapide, o per numero di fermate o per i veloci tempi di percorrenza. Dal centro della città parte una linea specifica – la K86 – che conduce direttamente ai terminal aeroportuali. Il viaggio costa meno di un euro (in valuta locale, sono poco meno di 3000 pesos colombiani) e dura circa 40 minuti.

I vantaggi di questo mezzo di trasporto sono essenzialmente due: il costo e, in secondo luogo, di evitare il traffico. I mezzi che portano all’aeroporto su questa linea sono dei tram e viaggiano lungo i propri binari, bypassando così eventuali ingorghi.

In alternativa al tram, ci sono anche degli autobus urbani che si possono usare per raggiungere l’aeroporto El Dorado. Se opterai per questa soluzione, sappi che le fermate potrebbero essere svariate e i tempi di percorrenza più lunghi. Tienine conto.

Com’è suddiviso l’Aeroporto di Bogotà

Come molti grandi aeroporti, anche El Dorado è suddiviso in terminal. Ce ne sono due,

T1 è il terminal più grande e quello da dove e per dove volano le maggiori compagnie internazionali . Anche i voli nazionali partono da qui.

è il terminal più grande e quello da dove e per dove volano le . Anche i voli nazionali partono da qui. T2 è la zona dell’aeroporto denominata comunemente Puente Aereo ed è quasi tutto dedicato alla compagnia aerea colombiana Avianca.

In entrambi i terminal ci sono negozi e ristoranti, oltre ai comuni servizi di base, per rendere confortevole il viaggio di chiunque parta o arrivi a Bogotà.

Fonte: Getty Images

Controlli doganali all’aeroporto di Bogotà

I controlli doganali sono un’attività molta seria in tutto il mondo e, da un po’ di tempo a questa parte, la Colombia ha rafforzato in modo deciso l’attività di verifica di chi passa la dogana come azione di contrasto alle problematiche che hanno segnato il paese in passato.

Tutti i passeggeri internazionali che arrivano in uno dei due terminal dell’aeroporto El Dorado di Bogotà devono passare i controlli della dogana e presentare, al momento dell’ingresso nel paese, oltre alla normale documentazione richiesta, come un eventuale visto per la Colombia, se necessario, e anche un modulo chiamato DIAN530. Esso permette di verificare la dichiarazione riguardo il contenuto dei bagagli, denaro e titoli entrati e portati fuori dal Paese.

Questo modulo è, di solito, consegnato a bordo degli aerei che atterrano a Bogotà ma, nel caso volessi compilarlo in anticipo, puoi scaricarlo dal sito ufficiale dell’aeroporto El Dorado.

Per quanto riguarda i controlli di sicurezza ripartendo dalla Colombia, è disponibile l’opzione Fast Track per passare i controlli più velocemente, utilizzando una fila prioritaria. Questa opzione va acquistata o eventualmente aggiunta al tuo biglietto aereo, direttamente dal sito della compagnia dalla quale hai acquistato il volo. In alternativa, chiedi al momento del check-in.

Mangiare all’aeroporto di Bogotà

L’offerta gastronomica dell’aeroporto di Bogotà è varia e presente in ogni parte dei terminal, sia nelle aree pubbliche che in quelle accessibili solamente a chi è in possesso di una carta d’imbarco.

I locali che hanno una sede a El Dorado sono tanti e si possono raggruppare in ristoranti, caffetterie e fast food. I piatti proposti sono adatti a qualsiasi tipo di scelta o necessità alimentare. Si tratta, per lo più, di catene presenti anche a livello internazionale, capaci di soddisfare la fame e la sete di ogni viaggiatore.

Non mancano anche le proposte di cibo tipico colombiano: l’aeroporto potrebbe essere un ottimo posto per salutare la Colombia mordendo qualche deliziosa Arepas!

Fonte: Getty Images

Servizi speciali dell’aeroporto di Bogotà

L’aeroporto El Dorado è attrezzato per offrire tutti i servizi che, di norma, ci si aspetta da un luogo dove passano molte persone, con esigenze e storie diverse. Sono garantiti, infatti, degli alti livelli di accessibilità e sono disponibili, su richiesta come in tutti i terminali aerei del mondo, le opzioni per chi ha difficoltà a muoversi o è soggetto a qualche particolare tipo di disabilità.

Oltre a questo, l’aeroporto mette a disposizione dei servizi utili e interessanti. Uno di questi è costituito dalle “habitaciones de descanso”, ovvero una sorta di capsule che possono essere noleggiate a pagamento, anche per qualche ora, da chi ha bisogno di un ambiente tranquillo per stendersi e magari dormire tra un volo e l’altro. Il servizio è a pagamento ed è attivo 24 ore su 24.

Le mamme che viaggiano con i loro bimbi molto piccoli saranno felici di sapere che all’aeroporto El Dorado sono presenti degli spazi appositi dove si può allattare in tutta tranquillità. Si chiamano “cabinas de lactancia” e sono sparse in entrambi i terminal. L’aeroporto ha disposto una giusta segnaletica per permettere di trovarle. Si tratta di ambienti che proteggono dal passaggio di migliaia di passeggeri e sono insonorizzati. Questo permette alla mamma e al bimbo di vivere il momento del pasto con maggiore tranquillità e serenità. Questi luoghi sono aperti 24 su 24, ogni giorno dell’anno.

Un altro servizio molto utile dell’aeroporto di Bogotà sono i bagni per i propri amici a 4 zampe. Sono sempre di più i viaggiatori che portano con loro i propri animali da compagnia. In un ambiente chiuso come l’aeroporto necessita di spazi anche per i viaggiatori speciali come i cani e i gatti. I bagni dove cani e gatti possono andare a fare i loro bisogni sono sparsi in entrambi i terminal. Questi ambienti sono studiati appositamente anche per pulire per bene il proprio animale, prima di tornare in mezzo al terminal oppure salire in aereo.

Un servizio curioso, presente nel Terminal 1, è costituito dalla presenza di un ufficio legale che funge anche da Registro di Stato Civile e come ufficio notarile per autenticare i documenti.

Come in tutti gli aeroporti, non mancano i servizi per cambiare la valuta. Solitamente, è un bene arrivare in Colombia provvisti di dollari americani e cambiarne una parte in pesos colombiani. Gli uffici cambio che troverai agli arrivi, prima della consegna dei bagagli o direttamente in quell’aerea, sono luoghi sicuri dove cambiare il denaro una volta giunto in Colombia. In quegli ambienti ci sono molte telecamere e c’è il personale di sicurezza dell’aeroporto, elementi che non saranno presenti se cambierai il denaro fuori da lì.

Sale di attesa e aree Vip all’aeroporto di Bogotà

Questo grande aeroporto colombiano vanta moltissimi posti a sedere, quasi tutti dopo i controlli di sicurezza, in modo che vengano usati solo dai passeggeri dell’aeroporto. Sono disponibili anche delle aree ViP. Si tratta di vere e proprie lounge, alcune legate ad alcune compagnie aeree e altre a celebri società che emettono carte di credito. L’ingresso ad alcune di queste lounge può essere acquistato anche direttamente in aeroporto. Puoi chiedere informazioni direttamente ai banchi del check-in del tuo volo.