Viaggi sostenibili, il virtuoso esempio di Medellín in Colombia

Fonte: iStock Veduta di Medellín

Tra le più grandi urgenze di questo secolo c’è senza ombra di dubbio il cambiamento climatico. Per questo motivo, su diversi fronti si sta intervenendo al fine di gestire e/o porre rimedio a questa preoccupante situazione. Anche in ambito turistico si parla molto di viaggi sostenibili, e in tal senso un vero e proprio esempio virtuoso è la città di Medellín, in Colombia.

Medellín, dove il clima cambia in meglio

Le temperature sono aumentate ovunque nel mondo, comprese le grandi città. In queste megalopoli il surriscaldamento è dovuto soprattutto alla cementificazione che, oltre a peggiorare tutto ciò che riguarda il riscaldamento climatico, crea persino dei veri e propri microclimi che si rivelano dannosi per le persone e per l’ambiente.

I circa 2 milioni di abitanti di Medellín, da sempre soprannominata la “città della eterna primavera” per il suo clima temperato, negli ultimi 20 anni hanno visto cambiare progressivamente (e in peggio) il clima della loro città.

La primavera eterna stava diventando un miraggio, perché veniva sostituita da un’estate afosa, con aria pesante e irrespirabile. Ma no, Medellín non si è lasciata travolgere da questa ondata di calore, tanto che nel 2016 ha fatto nascere il progetto dei “corridoi verdi“: si è dato vita a circa 30 corridoi di verde lungo le strade e i corsi d’acqua della città, insieme a piste ciclabili e pedonali che sono una più bella dell’altra.

La scelta delle piante da utilizzare non è stata di certo casuale, perché sono state usate quelle in grado di fornire cibo alla fauna selvatica, favorire la diffusione della biodiversità e contrastare l’inquinamento atmosferico. Attualmente, questa affascinante località della Colombia conta 8.800 alberi e palme in 30 corridoi. Grazie a tutto ciò, oggi le temperature di Medellín sono scese di 2 gradi centigradi e per i prossimi decenni è previsto un ulteriore calo di 4-5 gradi.

I corridoi verdi di Medellín

Non solo un abbassamento di 2 gradi delle temperature, perché i corridoi verdi di Medellín stanno portando anche numerosi benefici ambientali e sociali. Per esempio, viene utilizzata meno aria condizionata (quindi i consumi energetici sono più contenuti). Poi ancora, in tre anni i livelli delle polveri sottili sono diminuiti significativamente, con un conseguente calo del tasso di morbilità e mortalità per infezioni respiratorie. In più, la fauna selvatica è tornata a ripopolare la zona (e arriverà sempre di più), con ben 30 diverse specie di farfalle identificate fino ad ora.

Al contempo, corridoi e muri verdi permettono l’isolamento dal rumore, la ‌cattura di diossido di carbono​ e di⁢ altre particelle sospese ‍nell’aria. ‍C’è poi la mitigazione degli impatti della rete stradale, l’incentivazione ‌del ‍recupero⁣ delle aree ⁣di ritiro dell’acqua‍ e la ⁣protezione della risorsa idrica, il controllo della crescita urbana, la possibilità di aver maggiore spazio verde per la comunità e l’abbellimento della città stessa: in poche parole, è notevolmente migliorata la qualità dell’aria (e della vita).

Molto interessante e importante è anche l’aspetto sociale di questa virtuosa iniziativa: per creare i corridoi verdi sono stati selezionati anche diversi cittadini provenienti da ambienti svantaggiati, e poi formati per lavorare come giardinieri e tecnici delle piantagioni.