Cosa sapere su Praia de Chaves, la spiaggia di Boa Vista più famosa

Fonte: iStock Praia de Chaves a Boa Vista

Tutti sogniamo una spiaggia dorata e infinita, bagnata dall’acqua cristallina dell’Oceano Atlantico; Praia de Chaves situata sull’isola di Boa Vista a Capo verde è il luogo ideale per staccare dalla routine quotidiana e scoprire questo paesaggio mozzafiato. Questa spiaggia non è solo un rifugio se si cerca relax ma anche un angolo di paradiso per i tanti appassionati di sport acquatici e soprattutto per gli amanti della natura e del turismo sostenibile.

Alla scoperta di Praia de Chaves

Praia de Chaves si trova a circa 10 km da Sal Rei, capitale di Boa Vista; raggiungere la spiaggia è semplice: si arriverà facilmente alla spiaggia con il proprio mezzo o se non si possiede, noleggiando un quad, un’auto oppure prendendo un taxi dal centro città. In realtà molti hotel offrono una navetta ma se si vuole mantenere l’assoluta autonomia per quanto riguarda spostamenti e orari, consigliamo le opzioni descritte.

Risulta una delle spiagge più affascinanti di Boa Vista, la spiaggia si estende per circa 5 km senza interruzioni; la sabbia dorata con le sue dune modellate dal vento crea un panorama unico che si estende all’orizzonte, le passeggiate qui si trasformeranno in una esperienza visiva e sensoriale. Il mare generalmente calmo è ideale per nuotare, anche se in alcune giornate durante particolari condizioni climatiche le onde sono vigorose e attirano i surfisti che ne fanno il loro percorso avventuroso. La bellezza di Praia de Chaves è ancora incontaminata, questo fa sì che nonostante sia una delle spiagge più amate dai visitatori, mantenga il suo fascino selvaggio.

La spiaggia di Praia de Chaves

Praia de Chaves è famosa sia per l’estensione che per la sua tranquillità, qui infatti si potrà camminare praticamente per km senza incontrare grandi folle, godendo appieno il ritmo di vita lento che il luogo offre. Noterete come la sabbia dorata si fonde con il turchese del mare creando un paesaggio da immortalare a perpetuo ricordo. Il mare generalmente calmo è ideale per chi ama nuotare, e l’acqua limpida e invitante in alcuni tratti mostrerà piccole formazioni di rocce vulcaniche che emergono dall’Oceano, tuttavia nei mesi più ventosi le onde possono essere molto alte, ideali per chi ama praticare surf e kitesurf.

Sport e attività a Praia de Chaves

Praia de Chaves è una destinazione amatissima da chi pratica sport acquatici, le condizioni del vento quasi costante infatti, rendono questo luogo ideale per surf, kitesurf e windsurf. Se non avete mai praticato questi sport, sappiate che è possibile trovare scuole e istruttori pronti ad accompagnarvi nelle prime esperienze in mare. Se si predilige la spiaggia, le lunghe distese di sabbia invitano a passeggiate o jogging lungo la costa. Il clima è caldo e soleggiato per la maggior parte dell’anno rendendo Praia de Chaves una destinazione perfetta in ogni stagione. Il periodo migliore per visitarla, in ogni caso va da novembre a giugno quando le temperature sono più miti e le piogge rare. Praia de Chaves è una spiaggia sicura, ma l’assenza di bagnini significa prestare sempre molta attenzione alle condizioni del mare prima di fare il bagno, specialmente durante le giornate ventose.