Villaggi sul mare in Francia: quali non perdere

La bella stagione invita a scoprire tanti preziosi villaggi affacciati sul mare, e per questo noi di SiViaggia abbiamo deciso di selezionare per voi i più pittoreschi della Francia. Il primo che vi consigliamo è Villefranche-sur-Mer (in foto), affascinante paesino di pescatori trecentesco in cui si sviluppano viuzze strette e scalinate intorno ad un anfiteatro di scogliere lungo una magnifica baia.