La scalinata più bella del mondo è sotto incantesimo: di notte si trasforma

Fonte: 123rf San Francisco: la scala più bella del mondo

Ogni giorno percorriamo strade e grandi viali, stretti vicoli e viuzze che si snodano nelle città, nelle metropoli e nei borghi e che si incrociano tra loro. Lo facciamo per spostarci da una parte all’altra, per raggiungere il posto di lavoro o per concederci una semplice passeggiata. Lo facciamo anche in viaggio, quando in quei dedali ci immergiamo e ci perdiamo per andare alla scoperta delle destinazioni che abbiamo scelto e raggiunto.

Sono quelle strade, insieme ai ponti, alle scale e agli altri passaggi pedonali, a permetterci di raggiungere le attrazioni celebri e i luoghi iconici che sono diventati i simboli delle città e dei Paesi che visitiamo, nonché attrazioni imprescindibili. Sono le stesse che ci svelano il volto più autentico e i segreti di questi posti, che preservano e conservano tesori inaspettati che si palesano solo davanti agli occhi dei più attenti viaggiatori.

Come quella scala situata sull’Avenue di Moraga che risplende di giorno, sotto i raggi del sole, e brilla di notte, illuminata dal fascio lunare. Per noi non ci sono dubbi: è questa la scalinata più bella del mondo.

La scala più bella del mondo si trova a San Francisco

Molto più di un semplice passaggio pedonale che permette di superare un dislivello, quella situata nella 16th Avenue di Moraga è la scalinata più bella del mondo. Per percorrerla, e ammirarla in tutta la sua bellezza, dobbiamo volare in California.

Ci troviamo a San Francisco, nella città collinare che si affaccia sull’Oceano Pacifico, quella che incanta per i suoi tramonti infuocati, per il Golden Gate Bridge e per le case vittoriane colorate che evocano scenari da fiaba. Le cose da fare e da vedere in città sono tantissime e tutte sono destinate a sorprendere. Ma se è un capolavoro visivo che volete ammirare, e attraversare, allora dovete recarvi nei pressi nella 16th Avenue di Moraga.

Proprio qui esistono 163 gradini che conducono verso la 15th Avenue. Non si tratta, però, di una scalinata qualunque. Quella di San Francisco assomiglia a un dipinto incantato che di giorno mostra un paesaggio marino mentre di notte si trasforma in un cielo stellato.

I 163 scalini che creano un dipinto incantato

La scalinata di San Francisco, la più bella del mondo, sembra essere sotto l’effetto di un incantesimo. In realtà, quella che sembra un’opera magica, è il frutto di un progetto ideato da Aileen Barr e Colette Crutcher, due artisti esperti in ceramica e mosaici, e realizzato da 300 volontari della città.

La scala che collega le due strade, infatti, è stata ricoperta interamente da oltre 2000 piastrelle di ceramica fatte a mano e da quasi 80000 frammenti di mosaico che la rendono oggi un vero e proprio capolavoro artistico. L’opera raffigura un paesaggio marino sapientemente decorato e popolato da pesci e dalle altre creature che vivono negli abissi. Ma non sono solo i dettagli minuziosi a rendere questa scalinata la più bella del mondo, ma è quello che succede quando il sole tramonta e lascia spazio al crepuscolo.

Di notte, infatti, le piastrelle e le tessere di mosaico riflettono la luce della luna e delle stelle, trasformando completamente il disegno iniziale. È allora che, come per magia, appare un cielo stellato di incredibile meraviglia.

Per ammirare la bellezza della scalinata, e del suo paesaggio che cambia e si trasforma, il consiglio è quello di percorrere i 163 scalini. Una volta in cima aguzzate bene lo sguardo: la vista da qui è straordinaria.